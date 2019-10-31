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15 نقابة عراقية تطالب باستقالة حكومة عادل عبد المهدي

تحرير:وكالات ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
طالبت 15 نقابة واتحاد في العراق، باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، واختيار مرشح مستقل لقيادة فترة انتقالية، إذ دعت النقابات والاتحادات في بيان مشترك إلى أن تقدم الحكومة استقالتها فورا، واختيار مرشح مستقل يشكل حكومة مصغرة مؤقتا لإدارة شؤون البلد لمدة ستة أشهر لحين إجراء الانتخابات النيابية القادمة، وطالب الموقعون على البيان بـ«إيقاف إجراءات الحكومة التعسفية ضد المتظاهرين والكشف عن القتلة»، ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين المتهمين كافة بالفساد فورا وتشريع قانون من أين لك هذا؟ ولكل المسؤولين منذ عام 2003، وفقًا لسبوتنيك.
وطالب الموقعون بتعديل الدستور بمده أقصاها ستة أشهر وبالتنسيق مع النقابات والاتحادات والجميعيات على أن يكون لمجلس النواب سلطة التشريعية فقط وإلغاء مجالس المحافظات وإعطاء الدور الرقابي للجهات المختصة. تشكيل لجنة من المختصين من النقابات والاتحادات والجمعيات القطاعية لمتابعة حزمة الإصلاحات والقرارات التي
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طائرة-اسرائيلية

سقوط طائرة إسرائيلية قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق مضادات أرضية صوب طائرة إسرائيلية فوق لبنان دون إصابتها، إذ قال الجيش الإسرائيلي، إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها. ونشر متحدث باسم الجيش البيان على تويتر بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان. وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.
احتجاجات العراق

250 شهيدًا و11 ألف مصابًا.. حصيلة احتجاجات العراق

كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا»، مضيفًا أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبينا أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل للمتظاهرين السلميين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
عمران-خان

نريد حله..احتجاجات بباكستان تطالب باستقالة عمران خان

تظاهر آلاف الباكستانيين، اليوم الخميس، في العاصمة إسلام آباد، للمطالبة باستقالة الحكومة، ما يزيد الضغوط على رئيسها عمران خان الذي يسعى لوضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح. ويقود الاحتجاجات، فضل الرحمن زعيم أحد أكبر الأحزاب الدينية في باكستان، والذي يقول إن حكومة خان غير كفؤة وغير شرعية، وتم تنصيبها من قبل الجيش بعد انتخابات مزورة العام الماضي، مضيفًا: «أن هذه الحركة لن تتوقف إذا لم نحصل على النتائج المرجوة»، متابعًا: «نريد استقالة رئيس الوزراء، البرلمان بأكمله مزيف، نريد حله».
حريق-في-قطار الرياض-في السعودية (2)

ارتفاع عدد ضحايا حريق قطار باكستان لـ 73 قتيلا و30 جريحا

ارتفع عدد ضحايا حادث اشتعال نيران بقطار ركاب في باكستان اليوم الخميس، إلى 73 قتيلا و30 جريحا، إذ ذكرت هيئة السكك الحديدية الباكستانية، أن قطار الركاب كان في طريقه إلى مدينة راولبندي قرب العاصمة إسلام آباد قادما من مدينة كراتشي جنوب البلاد، عندما اشتعلت النيران في ثلاث عربات من القطار بسبب انفجار اسطوانة غاز استخدمها الركاب لإعداد الإفطار، ما أسفر عن مقتل 73 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. وكانت آخر الإحصائيات التي أعلنتها السلطات الباكستانية قد أشارت إلى مصرع 62 شخصا وإصابة العشرات جراء حريق القطار، ومن بين الضحايا نساء وأطفال.
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احتجاجات العراق

250 شهيدًا و11 ألف مصابًا.. حصيلة احتجاجات العراق

كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا»، مضيفًا أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبينا أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل للمتظاهرين السلميين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
انفجار-فى-العراق

مقتل جندي وإصابة آخر جراء سقوط قذائف هاون في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن قذائف هاون سقطت قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد، إذ قال المصدر، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، إن «قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم قرب أحد المطاعم القريبة من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر ومدني»، مضيفا: «أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لآي طارئ». وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قد ذكرت في بيان لها، أن أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات في ازدياد.
احتجاجات العراق

استمرار الحراك الدامي في العراق حتى إسقاط النظام

تتوسع الاحتجاجات العراقية يوما تلو الآخر وتصاعدت إلى أن تحولت إلى تظاهرات دامية وأصبحت رائحة الجثث تملأ الشوارع بعد سقوط عشرات القتلى خلال المظاهرات التي بدأت منذ عدة أيام، وربما تتزايد أعداد الضحايا خلال الأيام المقبلة، مع تمدد شرارة انتفاضة العراقيين. مع اتساع الاحتجاجات ضد الحكومة والفساد، في مختلف مدن وسط العراق تحاول السلطات العراقية تحجيم تلك التظاهرات، وفي هذا الإطار أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس فرض حظر التجول في العاصمة العراقية لست ساعات يوميا، من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحًا.
تظاهرات العراق

قتلى ومئات المصابين في كربلاء.. وشرطة المدينة تنفي

قالت مصادر أمنية وطبية، اليوم الثلاثاء، إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 865 آخرين في أثناء الليل، بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في كربلاء، فيما نفت شرطة المدينة ذلك جملة وتفصيلا. وأفادت مصادر طبية أن القتلى سقطوا نتيجة فض قوات أمنية خيام اعتصام أقامها المتظاهرون وسط المحافظة، فيما تعرض المئات لإصابات مختلفة. وقال مسؤول عراقي وشهود عيان إن "مسلحا ملثما" فتح النار على محتجين في كربلاء، وقتل 13 شخصا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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