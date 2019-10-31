15 نقابة عراقية تطالب باستقالة حكومة عادل عبد المهدي

تحرير:وكالات ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

احتجاجات العراق

طالبت 15 نقابة واتحاد في العراق، باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، واختيار مرشح مستقل لقيادة فترة انتقالية، إذ دعت النقابات والاتحادات في بيان مشترك إلى أن تقدم الحكومة استقالتها فورا، واختيار مرشح مستقل يشكل حكومة مصغرة مؤقتا لإدارة شؤون البلد لمدة ستة أشهر لحين إجراء الانتخابات النيابية القادمة، وطالب الموقعون على البيان بـ«إيقاف إجراءات الحكومة التعسفية ضد المتظاهرين والكشف عن القتلة»، ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين المتهمين كافة بالفساد فورا وتشريع قانون من أين لك هذا؟ ولكل المسؤولين منذ عام 2003، وفقًا لسبوتنيك.

وطالب الموقعون بتعديل الدستور بمده أقصاها ستة أشهر وبالتنسيق مع النقابات والاتحادات والجميعيات على أن يكون لمجلس النواب سلطة التشريعية فقط وإلغاء مجالس المحافظات وإعطاء الدور الرقابي للجهات المختصة. تشكيل لجنة من المختصين من النقابات والاتحادات والجمعيات القطاعية لمتابعة حزمة الإصلاحات والقرارات التي