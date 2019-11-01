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دراسة تكشف أن الرجال أكثر فكاهة من النساء

تحرير:فيروز ياسر ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
فكاهة الرجل
فكاهة الرجل
تزعم دراسة جديدة أن الرجال أكثر قدرة على الفكاهة من النساء، حيث قام باحثون من جامعة أبيريستويث وجامعة كارولاينا الشمالية بمراجعة الدراسات في جميع أنحاء العالم التي تبحث في الفارق بين الجنسين في قدرة الفكاهة، وخرج الرجال في المقدمة. وقال الدكتور جيل جرينجروس، مؤلف مشارك فى الدراسة: "إن قدرة إنتاج الفكاهة هي قدرة معرفية مميزة لا ترتبط إلى حد كبير بالتقدير والتمتع بالفكاهة؛ لذا ركز الباحثون على الدراسات التي تم فيها تقييم قدرة فكاهة الرجال والنساء بشكل موضوعي"، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
طلب من المشاركين في الدراسة كتابة تعليق توضيحي مضحك لرسومات كاريكاتير، ثم تم تقييمها عن طريق أشخاص لا يعرفون جنس المشاركين، وكشفت النتائج عن أن 63% من الرجال يسجلون درجة أعلى من النساء في قدرة الفكاهة، وقال "جرينجروس": "على الرغم من نتائج الدراسة، فإن هذا لا يعني أن كل رجل أكثر تسلية من كل امرأة".  كما
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