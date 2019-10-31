وزير الاتصالات: الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة مهمة

الدكتور عمرو طلعت: الألعاب الرقمية لم تعد مجرد وسيلة للتسلية والترفيه ولكنها أصبحت صناعة مهمة ترتكز عليها اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات في دول كبرى

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

وزير الاتصالات

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات مؤتمر ومعرض إفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية تحت عنوان "مستقبل تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية في إفريقيا"، الذي يعقد في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر ويأتي في إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تستهدف تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تكنولوجيات تطوير الألعاب وتطبيقات الموبايل، ودعم تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.

حضر الافتتاح المهندسة هالة الجوهري، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب. ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" كشريك حكومي