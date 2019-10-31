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وزير الاتصالات: الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة مهمة

الدكتور عمرو طلعت: الألعاب الرقمية لم تعد مجرد وسيلة للتسلية والترفيه ولكنها أصبحت صناعة مهمة ترتكز عليها اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات في دول كبرى
تحرير:أحمد البرماوي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات مؤتمر ومعرض إفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية تحت عنوان "مستقبل تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية في إفريقيا"، الذي يعقد في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر ويأتي في إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تستهدف تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تكنولوجيات تطوير الألعاب وتطبيقات الموبايل، ودعم تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.
حضر الافتتاح المهندسة هالة الجوهري، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب. ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" كشريك حكومي
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بطاقات-تموينية

الحكومة تمد فترة تظلمات بطاقات التموين لنهاية نوفمبر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019 والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم بنهاية شهر أكتوبر، وأوضحت التموين في بيان صحفي أن ذلك لإعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل محددات المرحلة الرابعة استهلاك كهرباء للأسرة يبدأ من 1000 كيلووات شهريًا، والأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو سيارة فارهة أحدث من 2013.
البورصة

بعد تصريحات السيسي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الخميس، بصورة جماعية، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة. وربحت القيمة السوقية للأسهم 3.7 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 727.704 مليار جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.55% ليصل إلي مستوي14558 نقطة. ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وأرتفع مؤشر إيجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41%.
هالة عبد الودود

أورنج مصر ترعى «سباق ريد روك العالمي للشركات 2019»

بعد النجاح الساحق الذي حققه سباق الشركات العام الماضي، على جميع المستويات الاجتماعية والتواصل ودعم روح الفريق والتسويق، تستضيف شركة ريد روك إنترناشيونال سباق الشركات الثاني برعاية شركة أورنج مصر. ويتماشى سباق الشركات 2019 مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2019 هو عام التعليم، فيهدف السباق الذي أقيم بحديقة أبراج زيد بارك الشيخ زايد وترعاه شركة أورنج، إلى نشر التوعية وجمع الأموال من خلال تخصيص مبلغ قيمته مليون جنيه من أجل تعليم 150 فتاة مصرية وتحويل أحلامهن إلى حقيقة، بالتعاون مع "إنجاز مصر".
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود.. والجرام يرتفع 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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عمرو طلعت

البرلمان يستأنف جلساته الأحد.. ويستضيف وزير الاتصالات الثلاثاء

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، لمدة 3 أيام متتالية، إذ يأخذ الرأي النهائى فى عدد من مشروعات القوانين ويناقش مشروعات واتفاقيات أخرى تمهيدا لإقرارها، كما يستعرض طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة لتحديد موعد للمناقشة. ويستضيف المجلس، الثلاثاء المقبل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى الحكومة، منها سوء خدمات الهاتف الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت ودور الوزارة فى مواجهة الحرب الإلكترونية والشائعات على مواقع التواصل، وخطتها لتطوير قطاع البرمجيات.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة خدمات الحكومة

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكلفة ميكنة الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية ستصل 8 مليارات جنيه. أضاف طلعت، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تنفيذ الميكنة سيحتاج إلى توصيل شبكات الألياف الضوئية لنحو 33 ألف مبنى على مستوى المحافظات. أشار إلى أن الحكومة تسعى لبناء مصر الرقمية، وميكنة جميع الخدمات الحكومية التي يقوم بها المواطن في حياته، و المساهمة في بناء الإنسان المصري وتحفيز قدرتخ على المنافسة في سوق العمل.
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وفاة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل

توفى فى الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس، الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، في جنيف، وذلك بعد صراع مع المعرض، وسيتم تحديد مراسم الدفن والجنازة لاحقا. وشغل الدكتور طارق كامل منصب كبير مستشارى رئيس آيكان العالمية للشئون الحكومية، وتولى منصبه فى الوزارة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011، قاد خلالها القطاع لإنجازات كبيرة حتى أنه يعد الأب الروحى لقطاع الاتصالات، وأحد مؤسسيه البارزين، إذ تولى منصب مستشار أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند تأسيس الوزارة ولمدة 5 أعوام.
السيسي (2)

لبناء جهاز كفء.. السيسي يوجه بنقل الحكومة للعاصمة الجديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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