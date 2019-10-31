وزير الاتصالات: الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة مهمة
الدكتور عمرو طلعت: الألعاب الرقمية لم تعد مجرد وسيلة للتسلية والترفيه ولكنها أصبحت صناعة مهمة ترتكز عليها اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات في دول كبرى
تحرير:أحمد البرماوي
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
وزير الاتصالات
افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات مؤتمر ومعرض إفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية تحت عنوان "مستقبل تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية في إفريقيا"، الذي يعقد في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر ويأتي في إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تستهدف تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تكنولوجيات تطوير الألعاب وتطبيقات الموبايل، ودعم تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.
حضر الافتتاح المهندسة هالة الجوهري، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب.
ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" كشريك حكومي
حضر الافتتاح المهندسة هالة الجوهري، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب.
ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" كشريك حكومي إلى إنشاء وتشكيل منصة استراتيجية تشارك من خلالها الكيانات الحكومية والخاصة المعنية في قارة إفريقيا لدعم وتعظيم الاستفادة من صناعة الألعاب والتطبيقات الرقمية، بالإضافة إلى توفير الخبرات اللازمة لمطوري الألعاب وتقديم تجربة ثرية وشاملة للمطورين والمبرمجين في مصر وإفريقيا.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الألعاب الرقمية لم تعد مجرد وسيلة للتسلية والترفيه وحسب؛ لكنها أصبحت صناعة جادة ومهمة ترتكز عليها اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات في دول كبرى؛ حيث حققت صناعة الألعاب الرقمية والوسائط التفاعلية إيرادات تقدر بنحو 120 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 130 مليار دولار بنهاية هذا العام، وأن تبلغ في 2022 نحو 200 مليار دولار؛ مشيرا إلى أن هذه الصناعة أصبحت وسيلة مهمة تساهم بشكل فعال في التثقيف وتطوير العملية التعليمية ونشر الوعي في كل مناحى الحياة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتولى تنفيذ المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"؛ مشيرا إلى أنه سجل للالتحاق بالمبادرة منذ إطلاقها في العام الماضي وحتى الآن أكثر من 5 آلاف شاب من 19 دولة بإفريقيا، داعيا الشباب الحاضرين إلى الالتحاق بالمبادرة من خلال تسجيل بياناتهم في المنصة التي أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن البرامج التدريبية في مجالات تطوير الألعاب الرقمية يتم إتاحتها بالمجان للشباب الملتحقين في المبادرة، كما تهدف المبادرة إلى إنشاء 100 شركة ناشئة في هذا المجال خلال 3 سنوات من خلال الدعم الذي تقدمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" لرعاية الأفكار الناشئة في هذا المجال من خلال التدريب ومسرعات الأعمال وعقد محافل للمستثمرين مع الشركات الناشئة؛ مشيرا إلى وجود مستثمرين مستعدين لمشاركة الشباب بعد تطوير أفكارهم من أجل تحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة في السوق العالمية.
وعقب إلقاء كلمته؛ قام الدكتور عمرو طلعت بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة بمسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول Egypt App Cup والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي بالتعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الأجهزة المحمولة وتطبيقات الأندرويد التي تدعم قطاعات النقل والصحة والسياحة.
هذا وقد قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإطلاق ورعاية أول مسابقة متخصصة في الألعاب والتطبيقات الرقمية في قارة إفريقيا تحت مسمى "كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الرقمية"، حيث تتيح الهيئة شاشات لعرض تفاصيل المبادرة للمطورين الموجودين بالمعرض وإمكانية التسجيل في المسابقة.