الحكومة تمد فترة تظلمات بطاقات التموين لنهاية نوفمبر

تحرير:التحرير ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م

بطاقات التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019 والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم بنهاية شهر أكتوبر، وأوضحت التموين في بيان صحفي أن ذلك لإعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل محددات المرحلة الرابعة استهلاك كهرباء للأسرة يبدأ من 1000 كيلووات شهريًا، والأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو سيارة فارهة أحدث من 2013.

ومن بين محددات المرحلة الرابعة، الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه سنوياً، والأسرة التي تدفع ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.والأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فداناً، والأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.والأسرة التي لديها استهلاك فاتورة موبايل أكثر من 800 جنيه، والأسرة

ومن بين محددات المرحلة الرابعة، الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه سنوياً، والأسرة التي تدفع ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.



والأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فداناً، والأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.



والأسرة التي لديها استهلاك فاتورة موبايل أكثر من 800 جنيه، والأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.



والأسرة التي لديها مرتب حكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا، والأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه، والأسرة التى لديها مهنة عليا.



يشار إلى التموين قامت بفحص طلبات ما يقرب من 100 ألف تظلم تقدم به أصحاب البطاقات التموينية والذي تم توجيه إنذار لهم بالحذف.



ووجهت وزارة التموين إنذار لنحو 400 الف بطاقة تموينية ضمن محددات المرحلة الرابعة طبقا لتأكيدات مصدر حكومي لـ المال .



