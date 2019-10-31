التجنيد يبعد أيمن أشرف عن معسكر الأهلي
تحرير:أحمد سعيد
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
أيمن أشرف
غاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معسكر فريقه الذي انطلق اليوم في الإمارات بمدينة دبي، استغلالا لتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية حتى نهاية نوفمبر المُقبل، وجاء غياب مدافع القلعة الحمراء بسبب عدم تمكنه من استخراج تصريح السفر، بسبب طلبه للتجنيد.
وعلمت "التحرير" أن العديد من المسؤولين في النادي الأهلي حاولوا التدخل لإنهاء تصريح السفر الخاص باللاعب، لكن لم يفلح المسؤولون في إنهاء الأزمة، ليتغيب عن معسكر الفريق.
ولجأ أيمن أشرف لمسؤولين في اتحاد الكرة من أجل إنهاء الأزمة، لأنه بذلك سيغيب عن مباريات المنتخب الوطني، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، أمام جزر القمر وكينيا خلال فترة التوقف الدولي المُقبل.
ووصلت بعثة الأهلي إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي بالإمارات؛ استعدادا للارتباطات المقبلة،
ولجأ أيمن أشرف لمسؤولين في اتحاد الكرة من أجل إنهاء الأزمة، لأنه بذلك سيغيب عن مباريات المنتخب الوطني، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، أمام جزر القمر وكينيا خلال فترة التوقف الدولي المُقبل.
ووصلت بعثة الأهلي إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي بالإمارات؛ استعدادا للارتباطات المقبلة، ويقيم الأحمر معسكره الخارجي لمدة ستة أيام يخوض خلاله مباراة ودية، واستمرت رحلة الأهلي قرابة الثلاث ساعات و15 دقيقة.
ويأتي معسكر الأهلي في ظل توقف مسابقة الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.