رياضة

التجنيد يبعد أيمن أشرف عن معسكر الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
أيمن أشرف
أيمن أشرف
غاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معسكر فريقه الذي انطلق اليوم في الإمارات بمدينة دبي، استغلالا لتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية حتى نهاية نوفمبر المُقبل، وجاء غياب مدافع القلعة الحمراء بسبب عدم تمكنه من استخراج تصريح السفر، بسبب طلبه للتجنيد. وعلمت "التحرير" أن العديد من المسؤولين في النادي الأهلي حاولوا التدخل لإنهاء تصريح السفر الخاص باللاعب، لكن لم يفلح المسؤولون في إنهاء الأزمة، ليتغيب عن معسكر الفريق.
ولجأ أيمن أشرف لمسؤولين في اتحاد الكرة من أجل إنهاء الأزمة، لأنه بذلك سيغيب عن مباريات المنتخب الوطني، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، أمام جزر القمر وكينيا خلال فترة التوقف الدولي المُقبل. ووصلت بعثة الأهلي إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي بالإمارات؛ استعدادا للارتباطات المقبلة،
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فتحي-مبروك‎

الأهلي يكشف حقيقة هروب لاعبه إلى إسبانيا

تحدث فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مصطفى هشام، مهاجم الأهلي مواليد 2001، والذي سافر إلى إسبانيا قبل أيام وتعاقد مع نادي إف سي جوفي إسبانيول، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني، للانضمام لصفوف الناشئين A والفريق الأول في الموسم الجاري. وقال مبروك في تصريحات خاصة إن اللاعب الشاب لا يرتبط مع النادي بعقد محترفين من الأساس، مشيرًا إلى أن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 كتب في تقريره في بداية الموسم الجاري أنه لا يحتاج لخدماته ولم يطلب توقيع عقود معه ليكون مرتبطا بالنادي.
محمد- صلاح‎

صلاح فى الهالووين: أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا

احتفل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، بعيد الهالووين، على طريقته الخاصة حيث ظهر فى صورة بملابس سوداء. وظهر صلاح فى صورة له يرتدى ملابس سوداء ويحمل عناكب فى يده، عبر صورة نشرها الدولى المصرى له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء تعليقه على الصورة احتفالا بالعيد، قال فيها: "أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا". وكان الفرعون المصري قد تعرض لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2- 1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
كريس-سمولينج (2)

إدارة روما تبدأ خطوات ضم سمولينج نهائيًّا

بدأت إدارة نادي روما الإيطالي فى اتخاذ أولى خطواتها للتعاقد مع كريس سمولينج، مدافع الذئاب بشكل نهائي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فى تقرير لها، أن سمولينج أقنع نادي روما بأدائه الدفاعي المذهل، خاصة بعدما تألق في مباراة الفريق الأخيرة أمام أودينيزي، وسجل هدفًا وخرج بشباك نظيفة. وكان سمولينج قد انتقل إلى صفوف النادى الإيطالى على سبيل الإعارة، قادمًا من اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك لمدة موسم واحد.
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محمد محمود لاعب الاهلى

الأهلي يحدد موعد جراحة الصليبي لمحمد محمود

حدد الفريق الطبي الألماني موعد إجراء محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العملية الجراحية التي سيخضع لها بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في المران الجماعي يوم الأربعاء الماضي، وسقوطه على أرضية مختار التتش، وبعد أن خضع اللاعب لفحوصات طبيبة وأرسل الأشعة إلى خبراء ألمان من أجل التأكد من إصابته في الركبة، تواصل مسؤولو الأهلي مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.
فايلر

بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
محمود-الخطيب (2)

مركز التسوية يغرم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح الأهلي

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري حكمًا اليوم بتغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 150 ألف جنيهًا لصالح النادي الأهلي فى القضية التى رفعها محمود الخطيب رئيس النادي، بسبب رفض الجبلاية تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل يوم 30 يونيو 2019 وعدم إنهاء المسابقة فى هذا التوقيت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التى قامت مصر بتنظيمها، رغم وجود وقت كاف لإنهاء المسابقة، كما ألزم مركز التسوية، اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم.
كوليبالي

بالمستندات.. الأهلي ينهي أزمة كوليبالي مع النجم

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، والذي هرب من صفوف الفريق دون علم النادي في مايو 2017 وبدون أسباب يستند إليها. وفي المقابل قامت إدارة الأهلي في ذلك الوقت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادي، وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب مليونا وأربعمئة ألف دولار، ولم يكتفِ اللاعب بالهروب، بل هاجم الأهلي من العاصمة الإنجليزية لندن، واتهم الجهاز الفني بمعاملته بشكل سيئ، وهو ما اتضح عدم صحته بعد ذلك.
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