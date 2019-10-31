التجنيد يبعد أيمن أشرف عن معسكر الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

أيمن أشرف

غاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معسكر فريقه الذي انطلق اليوم في الإمارات بمدينة دبي، استغلالا لتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية حتى نهاية نوفمبر المُقبل، وجاء غياب مدافع القلعة الحمراء بسبب عدم تمكنه من استخراج تصريح السفر، بسبب طلبه للتجنيد. وعلمت "التحرير" أن العديد من المسؤولين في النادي الأهلي حاولوا التدخل لإنهاء تصريح السفر الخاص باللاعب، لكن لم يفلح المسؤولون في إنهاء الأزمة، ليتغيب عن معسكر الفريق.

ولجأ أيمن أشرف لمسؤولين في اتحاد الكرة من أجل إنهاء الأزمة، لأنه بذلك سيغيب عن مباريات المنتخب الوطني، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، أمام جزر القمر وكينيا خلال فترة التوقف الدولي المُقبل. ووصلت بعثة الأهلي إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي بالإمارات؛ استعدادا للارتباطات المقبلة،