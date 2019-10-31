جريمة

السيطرة على حريق في شركة أدوية بمدينة 6 أكتوبر

تحرير:محمد فتحي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
الحماية المدنية_أرشيفية
الحماية المدنية_أرشيفية
دفعت الحماية المدنية، مساء اليوم الخميس، بـ7 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق داخل شركة أدوية في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، مساء اليوم، بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية في مدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان وإخماد الحريق، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وفي يوليه الماضي، شهدت مدينة 6 أكتوبر حريقًا نشب داخل مصنع للمواد البلاستيكية، وأسفر الحريق عن مصرع عامل وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.وصل إلى مكان الحريق 10 سيارات إطفاء، وأكد مصدر أمني بالحماية المدنية أن عددا من السيارات التى تفرغ حمولتها من المياه، سيعود ثانيةً إلى المصنع، وذلك بسبب محتوياته
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محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

22 فبراير.. الحكم على علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و7 آخرين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 22 فبراير للحكم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".
السجون (1)

عفو رئاسي عن 305 سجناء بمناسبة احتفالات أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 305 سجناء بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلا ممّن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
الرقابة الإدارية (4)

رشوة وتزوير.. الرقابة الإدارية تحقق مع 104 موظفين بتهم فساد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مديرية تربية وتعليم، ورئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات برشوة كبرى، فضلا عن ضبط موظف موقوف عن العمل يستولى لنفسه على قيمة ضرائب عقارية من الممولين. كانت الرقابة الإدارية قد نجحت ،خلال شهر أكتوبر الجاري، في ضبط 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم من خلالهم إحالة 93 متهما على النيابات المختلفة كما تم مواجهة انحراف 104 موظفين عموميين، إذ شمل أبرز قضايا حول مواجهة انحراف الموظفين العموميين ضبط رئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات عقب طلب وتقاضي مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة إلى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب إحدى الشركات الخاصة التي أبرمت عقد للشراكة مع الجمعية في استغلال قطعة أرض تملكها الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الأخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.
وزارة-الداخلية

قطاع حقوق الإنسان ينظم فعاليات بمناسبة العام الدراسي

نفذ قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برنامجا ضم العديد من الفعاليات، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والجهات المعنية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لا سيما طلبة المدارس؛ لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعى المرورى والأمنى لدى النشء، وذلك بمشاركة مختلف مديريات الأمن. وشملت زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية).
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وزارة-الداخلية

قطاع حقوق الإنسان ينظم فعاليات بمناسبة العام الدراسي

نفذ قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برنامجا ضم العديد من الفعاليات، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والجهات المعنية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لا سيما طلبة المدارس؛ لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعى المرورى والأمنى لدى النشء، وذلك بمشاركة مختلف مديريات الأمن. وشملت زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية).
حريق- حديقة- الحيوان (2)

السيطرة على حريق محدود في حديقة الحيوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود اندلع في بعض مخلفات الأشجار، بجوار المكتب الفني، داخل حديقة الحيوان، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع خسائر أو أضرار بالحديقة. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، بلاغًا يفيد باندلاع النيران في بعض المخلفات داخل حديقة الحيوان، على الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق.
الحماية-المدنية (2)

السيطرة على حريق بخان «الزراكشة» الأثري بشارع الأزهر

أفادت وزارة الآثار بسيطرة هيئة الحماية المدنية على النيران التي اندلعت بإحدى قاعات الطابق الثاني من خان الزراكشة الأثري بشارع الأزهر، إذ قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه توجه على الفور إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته، وذلك فور علمه بنشوب الحريق، مؤكدًا أن الحريق محدود جدا، حيث أن النيران لم تمس الأثر و لم تسبب أية أضرار فيه.
حريق- بورشة- أحذية (3)

شجاعة الأهالي وسرعة المطافئ تنقذ المهندسين من كارثة

كشفت المعاينة الأولية عن ملابسات حريق اندلع في معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين فجر اليوم الإثنين، وتبين أن ماسا كهربائيا في التوصيلات الخاصة بلافتة المعرض الواقع بتقاطع شارعي أحمد عرابي والرشيدي، نتج عنه حدوث شرر ونشوب حريق التهم اللافتة الإعلانية المثبتة بواجهة المعرض، وامتدت النيران إلى داخل المعرض، إلا أن شجاعة المارة وأصحاب المحلات المجاورة وسرعة وصول قوات الحماية المدنية منعت كارثة محققة حال اشتعال السيارات بالداخل، فضلا عن وجود مطعم مجاور.
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