السيطرة على حريق في شركة أدوية بمدينة 6 أكتوبر

تحرير:محمد فتحي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

الحماية المدنية_أرشيفية

دفعت الحماية المدنية، مساء اليوم الخميس، بـ7 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق داخل شركة أدوية في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، مساء اليوم، بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية في مدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان وإخماد الحريق، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وفي يوليه الماضي، شهدت مدينة 6 أكتوبر حريقًا نشب داخل مصنع للمواد البلاستيكية، وأسفر الحريق عن مصرع عامل وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.وصل إلى مكان الحريق 10 سيارات إطفاء، وأكد مصدر أمني بالحماية المدنية أن عددا من السيارات التى تفرغ حمولتها من المياه، سيعود ثانيةً إلى المصنع، وذلك بسبب محتوياته