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لبنكرياس صحي..تناول العنب الأحمر والمشروم

يمكن أن يلعب التمرين المنتظم أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على بنكرياس صحي وأي جهاز حيوي آخر في جسم الإنسان، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة على المدى البعيد.
تحرير:إسراء سليمان ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
البنكرياس
البنكرياس
يعتبر البنكرياس من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، حيث يساعد في العديد من الوظائف الحيوية، على سبيل المثال له دور كبير في عملية الهضم، كما إنه ينظم السكر في الدم بشكل كبير، وعند حدوث أي خلل يؤدي ذلك إلى العديد من الأمراض، على سبيل المثال سرطان البنكرياس، ويصيب في الغالب المتقدمين في العمر والمدخنين، إضافة إلى التهاب البنكرياس، ويصاحبه آلام شديدة، وفي بعض الحالات يتم استئصاله، لذا ينصح دائمًا بتناول أطعمة محددة للتعزيز من فاعليته، وذلك نقلًا عن موقع "dailyhealthpost".
إذا لم تواجه ألم البنكرياس أبدًا، فقد لا تعرف بالضبط ما هو العضو أو أهميته في جسمك، البنكرياس هو جزء من الجهاز الهضمي ويكمن في تجويف البطن وراء المعدة، إضافة إلى ذلك مسؤول عن إنتاج العديد من الهرمونات المهمة مثل الأنسولين والببتيدات والسوماتوستاتين والجلوكاجون، يتميز بملمس إسفنجي وينتج الإنزيمات التي
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السيجارة-الالكترونية

السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين مميتة

منذ فترة طويلة ظهرت السجائر الإلكترونية بديلا للسجائر التقليدية، إذ أعلنت عنها الشركات مدعية أن ليس لها آثار جانبية، كما كان الترويج قائما على أن هذا النوع يساعد الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، ولكن الخوف الذي حدث مؤخرا في مجال الصحة العامة يكشف عن حقيقة مختلفة. في عام 2019، تم الإبلاغ عن آلاف الحالات التي أصيبت بالالتهاب الرئوي نتيجة السجائر الإلكترونية، كما أصبحت مهمة الأطباء معرفة السبب في ما حدث، وتأثير تلك السجائر فى الصحة؛ لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
صحة-الكبد

علماء صينيون يبتكرون مادة جديدة لعلاج سرطان الكبد

طور علماء صينيون مادة جديدة بتقنية النانو يمكن استخدامها لعلاج سرطان الكبد. وقال "دونغ ون" الباحث في معهد سوتشو للتكنولوجيا والهندسة الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، في تصريح له، اليوم الخميس: "على الرغم من أن العلاج الإشعاعي وسيلة قياسية لعلاج السرطان ويلعب دورا فعالا في الطب السريري، فإن البيئات الميكروية المتأكسدة تكون سائدة في الأورام الصلبة، مثل نسيج الورم الذي لن يكون حساسا للإشعاع، ما يسمح لبعض خلايا السرطان بالنجاة ويشكل خطر ظهور الورم من جديد".
زيادة-هرمون-الاستروجين

لزيادة الإستروجين في الجسم.. تناول هذه الأطعمة

تحدثنا كثيرًا عن أن الجسم يتكون من مجموعة كبيرة من الهرمونات، جميعها تلعب دورا كبيرا في العمليات الحيوية التي يقوم بها الجسم، وليس ذلك فقط، بل تتحكم أيضًا في الحالة المزاجية، وعند حدوث أي خلل في المعدلات الطبيعية للهرمونات، تظهر بعض المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، يعد الإستروجين من أهم الهرمونات الأنثوية، فهو المسؤول بشكل كبير عن إنجاب الأطفال، كما أنه ينظم الدورة الشهرية لدى النساء، ويحافظ على صحة القلب والعضلات. وذلك نقلًا عن موقع "style craze".
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الأرز

الأرز البسمتي ليس للكبسة فقط.. مفيد لمرضى السكري

يعد الأرز الأسمر أو البسمتي من الأطباق الرئيسية في جميع البيوت العربية، كما أن بعض الدول الأوروبية تعتمد عليه بشكل كبير؛ وذلك لشهرته الكبيرة في فقدان الوزن، وبجانب ذلك، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، إضافةً إلى معدلات عالية من الألياف الغذائية، فضلا عن أنه يعمل على التقليل من السمنة، التي تنتج عنها أمراض عديدة، كما أنه يقلل من التوتر لدى النساء اللاتي يقمن بإرضاع أطفالهن؛ لذا يجب أن يكون جزءا أساسيا من كل وجبة، نقلًا عن "organic facts".
حساسية الطعام

الزنك معدن صديق للقلب.. تعرف على فوائده

توجد العديد من المعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم؛ فعلى سبيل المثال الكالسيوم يقوم بدور فعال في بناء صحي للعضلات، كما أن الحديد يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، من أجل تحسين وظيفة العضلات، وزيادة مرونتها، بجانب القضاء على التعب والإرهاق المزمن. ومن أهم المعادن التي يحتاج إليها الجسم، ولكن لا نتحدث عنه كثيرًا "الزنك"، فهو يقوم بدور مهم في تقوية الجهاز المناعي، كما أنه يساعد في مكافحة السرطان، وله دور كبير في فقدان الوزن بشكل سريع. وذلك نقلًا عن "style craze".
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ممارسة الرياضة على معدة فارغة يحمي من مرض السكري 2

ينصح دائمًا بممارسة التمرينات الرياضية في الصباح، قبل الذهاب للعمل أو المدرسة، من أجل فقدان سريع للوزن، مع حرق السعرات الحرارية، وليس ذلك فقط، حيث تمدك الرياضة في الصباح بمعدلات عالية من الطاقة، تساعدك على إنجاز أعمالك اليومية بنشاط، وآخر ما جاءت به الدراسات أن التمرينات الرياضية على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار تساعد في مكافحة مرض السكري من النوع الثاني، لأنها تجعل الجسم أكثر كفاءة في استخدام الأنسولين، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
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تناول العشاء في وقت مبكر يعزز من الحالة المزاجية

صحة الجسم والرشاقة من الأشياء الهامة التي تشغلنا، وخاصة في الآونة الأخيرة، بعد التطور وتقدم الخطط المتعلقة بالتغذية السليمة، وجد الخبراء إن زيادة الوزن تأتي أيضًا من اتباع بعض العادات الخاطئة، وعدم القدرة على التنظيم الجيد للوجبات، بما في ذلك تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لذا من الهام التعرف على الفوائد الصحية لتناول العشاء في وقت مبكر، على سبيل المثال يقلل من خطورة الإصابة بالسمنة، ويخفض من فرص الإصابة بالسرطان، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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