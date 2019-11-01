لبنكرياس صحي..تناول العنب الأحمر والمشروم

يمكن أن يلعب التمرين المنتظم أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على بنكرياس صحي وأي جهاز حيوي آخر في جسم الإنسان، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة على المدى البعيد.

تحرير:إسراء سليمان ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

البنكرياس

يعتبر البنكرياس من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، حيث يساعد في العديد من الوظائف الحيوية، على سبيل المثال له دور كبير في عملية الهضم، كما إنه ينظم السكر في الدم بشكل كبير، وعند حدوث أي خلل يؤدي ذلك إلى العديد من الأمراض، على سبيل المثال سرطان البنكرياس، ويصيب في الغالب المتقدمين في العمر والمدخنين، إضافة إلى التهاب البنكرياس، ويصاحبه آلام شديدة، وفي بعض الحالات يتم استئصاله، لذا ينصح دائمًا بتناول أطعمة محددة للتعزيز من فاعليته، وذلك نقلًا عن موقع "dailyhealthpost".

إذا لم تواجه ألم البنكرياس أبدًا، فقد لا تعرف بالضبط ما هو العضو أو أهميته في جسمك، البنكرياس هو جزء من الجهاز الهضمي ويكمن في تجويف البطن وراء المعدة، إضافة إلى ذلك مسؤول عن إنتاج العديد من الهرمونات المهمة مثل الأنسولين والببتيدات والسوماتوستاتين والجلوكاجون، يتميز بملمس إسفنجي وينتج الإنزيمات التي