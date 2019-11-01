لبنكرياس صحي..تناول العنب الأحمر والمشروم

يمكن أن يلعب التمرين المنتظم أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على بنكرياس صحي وأي جهاز حيوي آخر في جسم الإنسان، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة على المدى البعيد.
يعتبر البنكرياس من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، حيث يساعد في العديد من الوظائف الحيوية، على سبيل المثال له دور كبير في عملية الهضم، كما إنه ينظم السكر في الدم بشكل كبير، وعند حدوث أي خلل يؤدي ذلك إلى العديد من الأمراض، على سبيل المثال سرطان البنكرياس، ويصيب في الغالب المتقدمين في العمر والمدخنين، إضافة إلى التهاب البنكرياس، ويصاحبه آلام شديدة، وفي بعض الحالات يتم استئصاله، لذا ينصح دائمًا بتناول أطعمة محددة للتعزيز من فاعليته، وذلك نقلًا عن موقع "dailyhealthpost".
إذا لم تواجه ألم البنكرياس أبدًا، فقد لا تعرف بالضبط ما هو العضو أو أهميته في جسمك، البنكرياس هو جزء من الجهاز الهضمي ويكمن في تجويف البطن وراء المعدة، إضافة إلى ذلك مسؤول عن إنتاج العديد من الهرمونات المهمة مثل الأنسولين والببتيدات والسوماتوستاتين والجلوكاجون، يتميز بملمس إسفنجي وينتج الإنزيمات التي
إذا لم تواجه ألم البنكرياس أبدًا، فقد لا تعرف بالضبط ما هو العضو أو أهميته في جسمك، البنكرياس هو جزء من الجهاز الهضمي ويكمن في تجويف البطن وراء المعدة، إضافة إلى ذلك مسؤول عن إنتاج العديد من الهرمونات المهمة مثل الأنسولين والببتيدات والسوماتوستاتين والجلوكاجون، يتميز بملمس إسفنجي وينتج الإنزيمات التي تحلل الأطعمة المختلفة، وبالتالي فإن التهاب البنكرياس ينتج عنه ألم شديد وحمى وإسهال، لذا هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في حماية البنكرياس الخاص بك، وما يلي بعض منها:
1-الثوم
من الخضراوات الغنية بالفوائد الصحية، وتنتمي إلى عائلة الكرات والبصل والحلبة، و تحتوي هذه الأطعمة على الكبريت، والأرجينين، والسيلينيوم، وأوليجوسكاريد، والفلافونويدات التي ثبت أنها تمنع الإصابة بسرطان البنكرياس.
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2-السبانخ
تعتبر اختيار ممتاز للبنكرياس الصحي، حيث أظهرت دراسة نشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن اتباع نظام غذائي يشمل السبانخ والخضروات الأخرى يوفر عوامل وقائية ضد سرطان البنكرياس.
3-الزبادي
وفقًا لكلية الطب والصحة العامة بجامعة ويسكونسن ، يمكن أن تكون البروبيوتيك مفيدة في الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا الجيدة في الجسم، يحتوي الزبادي على متممات غذائية من البكتيريا الحية، تساعد في عليمة الهضم، وحماية الجهاز الهضمي، وقد تساعد في الحد من مخاطر بعض المشكلات الصحية.
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4-الكريز
الكريز مصدر طبيعي غني بمضادات الأكسدة، وهو مركب ثبت أنه يساعد في الوقاية من سرطان البنكرياس.
5-المشروم
أثبتت الدراسات والأبحاث إن المشروم يتميز بفاعلية كبيرة في منع نمو خلايا سرطان البنكرياس، إضافة إلى ذلك، يعتبر المشروم مصدرًا جيدًا للألياف والسيلينيوم والبوتاسيوم وفيتامين D2 مع عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية.
6-البروكلي
يحتوي البروكلي على معدلات عالية من الفلافونويد، تعمل بفاعلية كبيرة في حماية أنسجة البنكرياس، وللحصول على جميع العناصر الغذائية من البروكلي، يجب تناولها نية أو مطهية على البخار فقط.
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7-البطاطا الحلوة
توفر البطاطا الحلوة حماية كبيرة للبنكرياس، وتساعد في إطلاق السكريات تدريجياً في الجسم، وبالتالي لا تضع حملًا كبيرًا على الجهاز الهضمي.
8-العنب الأحمر
العنب الأحمر يعتبر مصدر ممتاز للريسفيراترول، وهو مصدر قوي للأكسدة، كما يساعد على منع تلف الأوعية الدموية ويقلل الالتهاب، كما يحفز هذا المركب من موت الخلايا السرطانية.
باتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الجيدة للبنكرياس، يمكنك الحفاظ على صحة الأعضاء وتقليل مخاطر الالتهابات والعدوى والسرطان، كما يمكن أن يلعب التمرين بانتظام أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على بنكرياس صحي وأي جهاز حيوي آخر في جسم الإنسان، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة على المدى البعيد.
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