تناول هذه المشروبات قبل النوم لحرق دهون البطن

وفقا لبحث حديث فإن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء مع عدد قليل جدا من السعرات الحرارية، يمكن أن يمثل إستراتيجية فعالة
في بعض الأحيان، تحتاج إلى جهد كبير لتقليل دهون البطن، ولكن هل تستطيع مقاومة الأطعمة التي تحبها والتخلص من عاداتك السيئة؟ في زحمة الحياة والمهام اليومية التي لا تنتهي، غالبا ما تبحث عن طرق بسيطة لا تحتاج إلى وقت أو مجهود لجعل بطنك مسطحًا.
من المهم أن تعرف أنه تم ربط الدهون الزائدة في البطن بأمراض مخيفة مثل السرطان وأمراض القلب والخرف، بمعنى آخر، إذا كنت لا تأخذ الوقت الكافي للاهتمام بصحتك، فقد تتخلى عنك في وقت لا تتوقعه.
هناك وصفات سهلة تساعدك على حرق دهون البطن فى أثناء النوم، فهي توفر لك دَفعة بجانب عاداتك الصحية.
1- الماء
المزيد من الماء هو نقطة الانطلاق لجميع المخاوف الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن، وذلك لأن شرب الماء يساعدك على الشعور بالشبع، وبالتالي تتناول طعاما أقل، كما أثبتت الدراسات أن شرب الماء يساعد على حرق السعرات الحرارية لمدة ساعة كاملة بعد الشرب.
يبدو أن الماء البارد يحفز بشكل خاص زيادة الحرق
1- الماء
المزيد من الماء هو نقطة الانطلاق لجميع المخاوف الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن، وذلك لأن شرب الماء يساعدك على الشعور بالشبع، وبالتالي تتناول طعاما أقل، كما أثبتت الدراسات أن شرب الماء يساعد على حرق السعرات الحرارية لمدة ساعة كاملة بعد الشرب.
يبدو أن الماء البارد يحفز بشكل خاص زيادة الحرق بنسبة 25%، أو حرق السعرات الحرارية عند عدم القيام بأي شيء، كما يمكن أن يزيد استهلاكك من الماء لأكثر من لتر، وفقا لما ذكره موقع Fitness Engage.
2- الخيار
وفقا لبحث حديث، فإن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء مع عدد قليل جدا من السعرات الحرارية، يمكن أن يمثل إستراتيجية فعالة لبدء فقدان الوزن، والخيار من الأطعمة المحتوية على الكثير من الماء.
تناول ثمرة واحدة من الخيار يجعلك تحصل على 16 سعرا حراريا، والكثير من الألياف والماء، لذا فهو يساعد في عملية التمثيل الغذائي.
كما أن الخيار يحتوي على كمية جيدة من فيتامين C، ما يساعد على حرق الدهون على المستوى الخلوي، إلى جانب كونه مدرا طبيعيا للبول، فلن يكون جسمك في حالة احتباس السوائل التي تزيد من الوزن.
3- الليمون
يعد ماء الليمون اتجاها كبيرا في فقدان الوزن، لكن الدراسات تشير إلى أنه يعمل حقا فقط عندما يتم استخدامه بديلا للمشروبات غير الصحية مثل الصودا، والعصير، والقهوة المحلاة.
يضيف الليمون حيوية لذيذة إلى المشروبات ويجعلها أكثر قبولا، كما يحتوي على فيتامين C للمساعدة في حرق الدهون، وهو يعمل كمُدر للبول الخفيف الذي يقلل من الانتفاخ.
4- الزنجبيل
الزنجبيل ليس لذيذا فحسب، بل يمكن أن يساعد في الواقع في السيطرة على الشهية من خلال تنظيم نسبة السكر والكوليسترول في الدم، فعندما ينخفض مستوى السكر في الدم، فإننا نشعر برغبة شديدة في تناول الطعام؛ لذا يمكن شرب الزنجبيل قبل النوم مباشرة.
الزنجبيل مفيد أيضًا في قمع هرمون الكورتيزول الذي يرتبط بتخزين الدهون، وبالتالي يجعلك لا تفرط في تناول الطعام، خاصة الحلويات التي تعمل على تخزين الدهون في منطقة البطن.
5- الكزبرة والبقدونس
البقدونس والكزبرة من الأعشاب الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فالبقدونس يساعد في التخلص من الانتفاخ والغثيان والإجهاد وعسر الهضم والغازات والتشنجات؛ لذا يمكنك تحضير مشروب منه قبل النوم لتهدئة جهازك الهضمي.
والكزبرة معروفة بأنها تساعد على تحفيز الدورة الدموية وامتصاص المواد الغذائية، كما أن نكهتها أقوى بكثير من البقدونس.
6- عصير صبار الألوفيرا
يتم تضمين عصير الصبار في هذه الوصفة لأنه مُلين طبيعي خفيف، ولأن الانتفاخ والإمساك يجعلانك تشعر بثقل، فنحن نريد مواجهة الآثار الجانبية للألياف الزائدة، ولكن تأكد من شراء عصير الألوفيرا المصنوع من الورقة بأكملها، بدلا من الجل الموجود بداخلها، وإلا فلن تحصل على التأثير الملين الذي تحتاج إليه.
الوصفة عبارة عن مشروب ممتاز قبل النوم لتحفيز حرق الدهون فى أثناء النوم، وعند ممارسة المشي أو الجري لمدة 30 دقيقة عند الاستيقاظ، فإن هذه الخطوة تساعد في حرق المزيد من الدهون.