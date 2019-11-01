صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

تناول هذه المشروبات قبل النوم لحرق دهون البطن

وفقا لبحث حديث فإن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء مع عدد قليل جدا من السعرات الحرارية، يمكن أن يمثل إستراتيجية فعالة
تحرير:فيروز ياسر ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
ماء الليمون
ماء الليمون
في بعض الأحيان، تحتاج إلى جهد كبير لتقليل دهون البطن، ولكن هل تستطيع مقاومة الأطعمة التي تحبها والتخلص من عاداتك السيئة؟ في زحمة الحياة والمهام اليومية التي لا تنتهي، غالبا ما تبحث عن طرق بسيطة لا تحتاج إلى وقت أو مجهود لجعل بطنك مسطحًا. من المهم أن تعرف أنه تم ربط الدهون الزائدة في البطن بأمراض مخيفة مثل السرطان وأمراض القلب والخرف، بمعنى آخر، إذا كنت لا تأخذ الوقت الكافي للاهتمام بصحتك، فقد تتخلى عنك في وقت لا تتوقعه. هناك وصفات سهلة تساعدك على حرق دهون البطن فى أثناء النوم، فهي توفر لك دَفعة بجانب عاداتك الصحية.
1- الماء  المزيد من الماء هو نقطة الانطلاق لجميع المخاوف الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن، وذلك لأن شرب الماء يساعدك على الشعور بالشبع، وبالتالي تتناول طعاما أقل، كما أثبتت الدراسات أن شرب الماء يساعد على حرق السعرات الحرارية لمدة ساعة كاملة بعد الشرب. يبدو أن الماء البارد يحفز بشكل خاص زيادة الحرق
اقرأ المزيد
نظام-باليو-للتخسيس

لاستقبال الشتاء بجسم رشيق.. 5 أنظمة غذائية فعالة

بعد أن أعلن فصل الخريف عن رحيله، أيام قليلة وستبدأ ليالي الشتاء، إذ نتناول كميات كبيرة من الطعام، ونتوقف عن ممارسة الرياضة نتيجة الكسل، فضلا عن النوم لفترات طويلة، والجلوس في البيت دون حركة لتجنب نزلات البرد المتكررة، ومن ثم يقل حرق السعرات الحرارية؛ لذا لا بد من الحفاظ على جسم رشيق قبل فصل الشتاء، فإذا تصفحت محرك البحث "جوجل"، ستجد العشرات من الأنظمة الغذائية الصحية، وعند الاختيار عليك -أولا- معرفة طبيعة جسمك، وإلى أي مدى سيكون هذا النظام فعالا؟ وذلك نقلًا عن "mayo clinic".
فقدان -الوزن

«أتكنز وزون».. اهزم وزنك الزائد بـ4 أنظمة غذائية

الشتاء على وشك الاقتراب، وعلى الرغم من التغيرات المناخية التي حدثت خلال الأيام الماضية، كان هذا جرس إنذار لكل شخص لديه وزن زائد وفي غفلة عن التخلص منه قبل دخول فصل الشتاء الذي يشجع على تناول المزيد من الطعام من أجل اكتساب الطاقة اللازمة للتدفئة. أمامك أكثر من شهر قبل أن يبدأ موسم الشتاء الرسمي؛ ولهذا عليك أن تبحث عن نظام غذائي يخلصك من وزنك الزائد في أقرب وقت، وإذا كنت في حيرة من أمرك حول النظام الأكثر فاعلية، فهناك 4 أنظمة يمكنك اتباع أحدها، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Health line.
التخلص-من-دهون-البطن-في-رمضان

5 طقوس صباحية تفقدك دهون البطن بدون مجهود

أنت الآن في مرحلة صعبة، ففصل الشتاء على وشك الاقتراب والتغيرات المناخية تؤثر على شهيتك وتجعلك تتناول المزيد من الطعام، وإذا كان في نيتك التخلص من الدهون في البطن، فإن القرارات الصحيحة التي تتخذها في بداية يومك هي المفتاح لكل شيء. هناك بعض الطقوس الصباحية التي يمكن أن تهيأ لك نجاحك في فقدان وزنك وخاصة دهون البطن وبدون اتباع نظام غذائي معين، حيث تقول أخصائية التغذية، سوسي باريل، إن أشياء مثل تناول وجبة فطور ممتلئة بالبروتين وإضافة القليل من الكافيين إلى نظامك الغذائي أول شيء يمكن أن يحدث فرقا.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]