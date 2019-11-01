تناول هذه المشروبات قبل النوم لحرق دهون البطن

وفقا لبحث حديث فإن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء مع عدد قليل جدا من السعرات الحرارية، يمكن أن يمثل إستراتيجية فعالة

تحرير:فيروز ياسر ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

ماء الليمون

في بعض الأحيان، تحتاج إلى جهد كبير لتقليل دهون البطن، ولكن هل تستطيع مقاومة الأطعمة التي تحبها والتخلص من عاداتك السيئة؟ في زحمة الحياة والمهام اليومية التي لا تنتهي، غالبا ما تبحث عن طرق بسيطة لا تحتاج إلى وقت أو مجهود لجعل بطنك مسطحًا. من المهم أن تعرف أنه تم ربط الدهون الزائدة في البطن بأمراض مخيفة مثل السرطان وأمراض القلب والخرف، بمعنى آخر، إذا كنت لا تأخذ الوقت الكافي للاهتمام بصحتك، فقد تتخلى عنك في وقت لا تتوقعه. هناك وصفات سهلة تساعدك على حرق دهون البطن فى أثناء النوم، فهي توفر لك دَفعة بجانب عاداتك الصحية.

1- الماء المزيد من الماء هو نقطة الانطلاق لجميع المخاوف الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن، وذلك لأن شرب الماء يساعدك على الشعور بالشبع، وبالتالي تتناول طعاما أقل، كما أثبتت الدراسات أن شرب الماء يساعد على حرق السعرات الحرارية لمدة ساعة كاملة بعد الشرب. يبدو أن الماء البارد يحفز بشكل خاص زيادة الحرق