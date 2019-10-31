رياضة

مازيمبي ينتظر موافقة الكاف لمواجهة الزمالك على ملعبه

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
مازيمبي
مازيمبي
أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، جاهزية ملعبه من الناحية الأمنية لاستقبال المباريات ليتبقى موافقة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وبدأ نادي مازيمبي عمليات إصلاح ملعبه خلال الفترة الماضية على أمل تجهيزه لقادم المباريات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، ونشر مازيمبي عبر موقعه الرسمي أن وفدًا من الجهات الأمنية في الكونغو قام بزيارة الملعب وتم منح إدارة النادي شهادة تُفيد بأن الملعب آمن لاستقبال الجماهير وذلك بعد فحص المداخل والمخارج وثبت أنه مُطابق لكل معايير الأمن وذلك وفقًا لما أعلن النادي.
وأضاف النادي أنهم حصلوا على شهادة تفيد بأن أرضية الملعب -من النجيل الصناعي- جاهزة وسليمة لاستقبال المباريات. وأكد على أن عناصر الفريق ستكون قادرة على خوض التدريبات على أرضية الملعب الجديدة يوم الإثنين المقبل لكن دون تحديد موعد لخوض المباريات عليه. واختتم النادي أنهم في انتظار وصول وفد من جانب الاتحاد
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فتحي-مبروك‎

الأهلي يكشف حقيقة هروب لاعبه إلى إسبانيا

تحدث فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مصطفى هشام، مهاجم الأهلي مواليد 2001، والذي سافر إلى إسبانيا قبل أيام وتعاقد مع نادي إف سي جوفي إسبانيول، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني، للانضمام لصفوف الناشئين A والفريق الأول في الموسم الجاري. وقال مبروك في تصريحات خاصة إن اللاعب الشاب لا يرتبط مع النادي بعقد محترفين من الأساس، مشيرًا إلى أن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 كتب في تقريره في بداية الموسم الجاري أنه لا يحتاج لخدماته ولم يطلب توقيع عقود معه ليكون مرتبطا بالنادي.
محمد- صلاح‎

صلاح فى الهالووين: أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا

احتفل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، بعيد الهالووين، على طريقته الخاصة حيث ظهر فى صورة بملابس سوداء. وظهر صلاح فى صورة له يرتدى ملابس سوداء ويحمل عناكب فى يده، عبر صورة نشرها الدولى المصرى له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء تعليقه على الصورة احتفالا بالعيد، قال فيها: "أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا". وكان الفرعون المصري قد تعرض لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2- 1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
كريس-سمولينج (2)

إدارة روما تبدأ خطوات ضم سمولينج نهائيًّا

بدأت إدارة نادي روما الإيطالي فى اتخاذ أولى خطواتها للتعاقد مع كريس سمولينج، مدافع الذئاب بشكل نهائي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فى تقرير لها، أن سمولينج أقنع نادي روما بأدائه الدفاعي المذهل، خاصة بعدما تألق في مباراة الفريق الأخيرة أمام أودينيزي، وسجل هدفًا وخرج بشباك نظيفة. وكان سمولينج قد انتقل إلى صفوف النادى الإيطالى على سبيل الإعارة، قادمًا من اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك لمدة موسم واحد.
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الزمالك يسعى لخطف بطاقة دور المجموعات بدوري الأبطال

يحتضن استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر في وقت سابق هذا الشهر، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون رغم انسحاب الأخير؛ بسبب اعتراضه على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ونقلها من ملعب «بتروسبورت» في القاهرة، إلى استاد برج العرب في الإسكندرية.
ميتشو

ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على جينيراسيون

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور معاونيه على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادي، حيث طالب ميتشو اللاعبين بغلق ملف بطولة الدوري المصري والفوز على المقاولون العرب نهائيا، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في مواجهة بطل السنغال الحاسمة. وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية مواجهة جينرسيون فوت للجميع، حيث طالبهم بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لضمان الصعود الى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
شيكابالا

شيكابالا يواصل التأهيل استعدادًا لبطل السنغال

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث خضع اللاعبون لفقرة تسخين في بداية المران، ثم فقرة تدريبية بالجري حول الملعب وخاض لاعبو الفريق مجموعة أخرى من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة بالإضافة إلى بعض التدريبات الأخرى الخاصة بتقوية العضلات والارتداد السريع لتلاشي الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات السابقة.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

رسميًّا.. الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزماك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، على أن يتم تحديد ملعب المباراة يوم 12 من الشهر ذاته، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
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