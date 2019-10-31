مازيمبي ينتظر موافقة الكاف لمواجهة الزمالك على ملعبه

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

مازيمبي

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، جاهزية ملعبه من الناحية الأمنية لاستقبال المباريات ليتبقى موافقة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وبدأ نادي مازيمبي عمليات إصلاح ملعبه خلال الفترة الماضية على أمل تجهيزه لقادم المباريات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، ونشر مازيمبي عبر موقعه الرسمي أن وفدًا من الجهات الأمنية في الكونغو قام بزيارة الملعب وتم منح إدارة النادي شهادة تُفيد بأن الملعب آمن لاستقبال الجماهير وذلك بعد فحص المداخل والمخارج وثبت أنه مُطابق لكل معايير الأمن وذلك وفقًا لما أعلن النادي.

وأضاف النادي أنهم حصلوا على شهادة تفيد بأن أرضية الملعب -من النجيل الصناعي- جاهزة وسليمة لاستقبال المباريات. وأكد على أن عناصر الفريق ستكون قادرة على خوض التدريبات على أرضية الملعب الجديدة يوم الإثنين المقبل لكن دون تحديد موعد لخوض المباريات عليه. واختتم النادي أنهم في انتظار وصول وفد من جانب الاتحاد