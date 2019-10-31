رياضة

سولسكاير عن راشفورد: يمتلك أعصابًا من فولاذ

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد
علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على الهدف الذي سجله مهاجم اليونايتد، ماركوس راشفورد من ركلة حرة مباشرة، في مرمى كيبا حارس مرمى تشيلسي، ليقود فريقه إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، مشيرًا إلى أنه يشبه الهدف الشهير الذي سجله كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس حاليًّا، بقميص الشياطين الحمر سابقًا. وصرح المدير الفنى النرويجي حول هدف راشفورد الذي جاء من على بعد 30 مترًا من المرمى: "كان هدفه مشابهًا للغاية لهدف كريستيانو رونالدو".
وقال سولسكاير: "إنه يمتلك أعصابًا من فولاذ، كان عليه أن يُسدد الركلة الحرة وكأنها ركلة جزاء ولم تكن لديه مشكلة، كانت طريقة رائعة للفوز بالمباراة، أمر مدهش". وكان مدافع يونايتد، فيكتور ليندولف هو الآخر، قد نشر أيضًا عبر شبكات التواصل صورة للنجم البرتغالي وأخرى لراشفورد وهما في وضع مماثل لتسديد الركلة
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فتحي-مبروك‎

الأهلي يكشف حقيقة هروب لاعبه إلى إسبانيا

تحدث فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مصطفى هشام، مهاجم الأهلي مواليد 2001، والذي سافر إلى إسبانيا قبل أيام وتعاقد مع نادي إف سي جوفي إسبانيول، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني، للانضمام لصفوف الناشئين A والفريق الأول في الموسم الجاري. وقال مبروك في تصريحات خاصة إن اللاعب الشاب لا يرتبط مع النادي بعقد محترفين من الأساس، مشيرًا إلى أن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 كتب في تقريره في بداية الموسم الجاري أنه لا يحتاج لخدماته ولم يطلب توقيع عقود معه ليكون مرتبطا بالنادي.
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صلاح فى الهالووين: أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا

احتفل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، بعيد الهالووين، على طريقته الخاصة حيث ظهر فى صورة بملابس سوداء. وظهر صلاح فى صورة له يرتدى ملابس سوداء ويحمل عناكب فى يده، عبر صورة نشرها الدولى المصرى له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء تعليقه على الصورة احتفالا بالعيد، قال فيها: "أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا". وكان الفرعون المصري قد تعرض لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2- 1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
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إدارة روما تبدأ خطوات ضم سمولينج نهائيًّا

بدأت إدارة نادي روما الإيطالي فى اتخاذ أولى خطواتها للتعاقد مع كريس سمولينج، مدافع الذئاب بشكل نهائي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فى تقرير لها، أن سمولينج أقنع نادي روما بأدائه الدفاعي المذهل، خاصة بعدما تألق في مباراة الفريق الأخيرة أمام أودينيزي، وسجل هدفًا وخرج بشباك نظيفة. وكان سمولينج قد انتقل إلى صفوف النادى الإيطالى على سبيل الإعارة، قادمًا من اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك لمدة موسم واحد.
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مايك -فيلان - سولسكاير

جيجز يتغنى بصفقات سولسكاير مع مانشستر يونايتد

يعتقد الويلزي ريان جيجز، قائد مانشستر يونايتد السابق، أن المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير يمكن أن ينجح مع يونايتد، ولكن يجب أن يستهدف لاعبا مبدعا بعد ذلك، وذلك حسبما أفاد لصحيفة يونايتد ستاند. وتحمل مانشستر يونايتد بداية صعبة لهذا الموسم، حيث كافح أمام فرق النصف السفلي من الجدول، لكن جيجز يعتقد أن هذا ما كان عليه الحال دائما؛ لأنهم يفتقرون إلى منفذ إبداعي، ولكن سولسكاير سوف يصحح هذا الأمر إذا تم تسليمه ميزانية مماثلة للتي سُلمت للمديرين الفنيين السابقين في ملعب "أولد ترافورد".
محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
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سواريز يحظى بثاني أقوى انطلاقة له مع برشلونة

أشادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بالمستويات المميزة التي يقدمها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، رفقة برشلونة هذا الموسم، حيث خاض مع العملاق الكتالوني 8 مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، وهي ثاني أفضل انطلاقة للمهاجم الأوروجوياني مع برشلونة في الموسم، وأتت أفضل انطلاقة لسواريز مع البارسا منذ انتقاله إليه قادمًا من ليفربول في صيف 2014، في موسم 2016- 2017، وحينها تمكن من تسجيل 8 أهداف في أول 8 مباريات خاضها مع الفريق في جميع المسابقات.
مانشستر يونايتد

مانشستر يحقق رقما سلبيًا جديدًا فى اليورباليج

حقق مانشستر يونايتد رقما سلبيا جديدا، اليوم الخميس، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع إي زد ألكمار، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج) والتى أقيمت على استاد سيارات جينز. ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن الشياطين الحمر فشلوا في تسديد أي كرة على المرمى للمرة الأولى في تاريخه خلال مباراة في بطولة الدوري الأوروبي، وخاض فريق مانشستر يونايتد 25 مباراة خلال تاريخه باليوروبا ليج حتى الآن.
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