سولسكاير عن راشفورد: يمتلك أعصابًا من فولاذ

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

ماركوس راشفورد

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على الهدف الذي سجله مهاجم اليونايتد، ماركوس راشفورد من ركلة حرة مباشرة، في مرمى كيبا حارس مرمى تشيلسي، ليقود فريقه إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، مشيرًا إلى أنه يشبه الهدف الشهير الذي سجله كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس حاليًّا، بقميص الشياطين الحمر سابقًا. وصرح المدير الفنى النرويجي حول هدف راشفورد الذي جاء من على بعد 30 مترًا من المرمى: "كان هدفه مشابهًا للغاية لهدف كريستيانو رونالدو".

وقال سولسكاير: "إنه يمتلك أعصابًا من فولاذ، كان عليه أن يُسدد الركلة الحرة وكأنها ركلة جزاء ولم تكن لديه مشكلة، كانت طريقة رائعة للفوز بالمباراة، أمر مدهش". وكان مدافع يونايتد، فيكتور ليندولف هو الآخر، قد نشر أيضًا عبر شبكات التواصل صورة للنجم البرتغالي وأخرى لراشفورد وهما في وضع مماثل لتسديد الركلة