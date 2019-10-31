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«سقطت منه أجزاء».. إخلاء عقار مخالف في الإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
إخلاء عقار-أرشيفية
إخلاء عقار-أرشيفية
أمر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بإخلاء العقار رقم 5 شارع البيشبيشي بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب، وكذلك 3 عقارات أخرى مجاورة له حفاظا على أرواح المواطنين، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية بالحواجز الحديدية، بعد سقوط أجزاء من العقار المخالف، وشكل المحافظ لجنة من كلية الهندسة لسرعة فحص العقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وأخذ كافة الاحتياطات للبدء الفوري في إخلاء منقولات السكان من العقارات، ويأتي ذلك خلال تفقده صباح اليوم حالة العقار بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ورئيس حي غرب والقيادات الأمنية بالمحافظة.
كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ومديرية الشباب والرياضة بتوفير أماكن مؤقتة بمركز شباب أبو ثلاث، ومركز شباب أبو قير، وإمداد سكان تلك العقارات بكافة سبل المعيشة، وذلك لحين انتهاء اللجنة الهندسية من إعداد تقريرها.يذكر أن، العقار الذي تساقط منه أجزاء رقم 5 شارع البيشبيشي مع ناصية الشيخ
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انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات غدا

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بإيقاف محطة رفع صرف صحى أرض اللواء بحى بولاق الدكرور لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل مما يضطرها لقطع ضخ مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ فى الساعة الـ11 مساء غد الجمعة، وحتى الساعة السابعة صباح بعد غد السبت، وذلك لإيقاف تدفقات شبكات انحدار الصرف الصحى الخاصة بالمحطة.
حلاوة-المولد

هل الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى جريمة؟ الإفتاء ترد

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حديث البعض عن أن الاحتفال بمولد النبوي بدعة ولا يجوز، وحلوى المولد النبوي الشريف حرام شرعًا. وأوضح "عثمان"، خلال تقديمه البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما جاء للمدينة وجد اليهود يصوموا عاشوراء وأبلغه أنهم يصوموا هذا اليوم فرحًا بنجاة رسول الله موسى، متسائلًا "أي نعمة أعظم من مولد النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأي فضل أفضل من إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نحتفل به، فالكون باكمله فرح بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-".
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

البسوا خريفي.. الأرصاد تُحذر المواطنين من الطقس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة يومي السبت والأحد ومن المتوقع تساقط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الدلتا، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، التي تميل للشتوية، متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، مع شرب المياه قبل النزول في الصباح الباكر، خاصة للأطفال الصغار لعدم الإصابة بنزلات البرد واحتقان الزور.
قيادات الإخوان

باحث قومي: معظم الضباط الأحرار كانوا ينتمون لـ«الإخوان»

كشف اللواء حمدي لبيب، باحث قومي وتاريخي، أن الإخوان بدأوا ينتشرون في الدول العربية اعتبارًا من 1942، منوها بأن الضباط الأحرار في مصر كانوا لهم اتجاهات مختلفة، ولكن معظمهم كان تبع الإخوان المسلمين، مثل خالد محي الدين، ومحمد نجيب. وقال لبيب خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين مر بمرحلتين، حيث نشأت في 22 مارس 1928 بواسطة حسن البنا، وبدعم من القوات الإنجليزية، بهدف تسييس الدين، والوصول إلى الحكم.
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الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (3)

وجبات ودعم مادي للمتضررين من أمطار الإسكندرية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والجمعيات الأهلية، اليوم الثلاثاء، 35 أسرة من أهالي منطقة نادي الصيد بحي وسط، والذين تضرروا من الأمطار الغزيرة بسبب حالة الطقس السيئة التي ضربت المحافظة مؤخرا، وعبر السكان المتضررين عن مخاوفهم من أنه قد يلحق بهم الضرر مرة أخرى تزامنا مع كل مرة تتعرض فيها المدينة للأمطار، مطالبين بدعمهم والحصول على شقق سكنة تحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف، لافتين إلى أن الخسائر التي لحقت بهم كبيرة حيث تلفت الأجهزة وتحطم الأثاث وانهارت الجدران.
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سقوط أمطار وانتظام الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار رعدية غزيرة لليوم الثانى على التوالي، اليوم الخميس، فيما انتظمت عملية الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة. وأكد رضا الغندور المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية على انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وانتظام حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم سقوط الأمطار، مشيرا إلى أن إدارة حركة السفن بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم، للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.
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الإسكندرية تغرق في أولى اختبارات الشتاء (صور)

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار رعدية غزيرة استمرت لنحو 5 ساعات متواصلة، شملتها برق وهطول أمطار ثلجية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، مصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد. وأعلن عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رفع درجة الطوارئ بمختلف الأجهزة التنفيذية، لمواجهة الأمطار الغزيرة وتجمعات مياه الأمطار والمشكلات الناجمة عنها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار.
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محافظ الإسكندرية: تحلية مياه البحر مكلف ولا تنازل عن حصة النيل

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل، بمعدل 55.5 مليار متر مربع، مما يجعلها من الدول المصنفة تحت خط الفقر المائي، مؤكدًا أن الحل ليس بتحلية مياه البحر فهو يعتبر آخر الحلول، فالقطاع الصناعي يمكن يلجأ إلى حل التحلية، لكن بالنسبة لباقي القطاعات فيعتبر خيار التحلية مكلفًا، وبالتالي فالحل الأساسي هو حصول مصر على حصتها من مياه النيل وهذا الأمر لا تنازل عنه، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر "تكنولوجيا معالجة المياه" في دورته رقم 33، والمعرض المصاحب له، والذي تنظمهما شركة أبوقير للأسمدة على مدار يومين.
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