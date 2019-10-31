«سقطت منه أجزاء».. إخلاء عقار مخالف في الإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

إخلاء عقار-أرشيفية

أمر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بإخلاء العقار رقم 5 شارع البيشبيشي بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب، وكذلك 3 عقارات أخرى مجاورة له حفاظا على أرواح المواطنين، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية بالحواجز الحديدية، بعد سقوط أجزاء من العقار المخالف، وشكل المحافظ لجنة من كلية الهندسة لسرعة فحص العقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وأخذ كافة الاحتياطات للبدء الفوري في إخلاء منقولات السكان من العقارات، ويأتي ذلك خلال تفقده صباح اليوم حالة العقار بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ورئيس حي غرب والقيادات الأمنية بالمحافظة.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ومديرية الشباب والرياضة بتوفير أماكن مؤقتة بمركز شباب أبو ثلاث، ومركز شباب أبو قير، وإمداد سكان تلك العقارات بكافة سبل المعيشة، وذلك لحين انتهاء اللجنة الهندسية من إعداد تقريرها.يذكر أن، العقار الذي تساقط منه أجزاء رقم 5 شارع البيشبيشي مع ناصية الشيخ