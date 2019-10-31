رياضة

توخيل: كافاني يجب أن يقاتل لاستعادة مكانه

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
كافانى
كافانى
وجه الألمانى توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رسائل نارية للأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم الفريق الفرنسي. وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "كافاني ليس سعيدًا نظرًا لابتعاده عدة أسابيع بسبب الإصابة، إنه يريد مساعدتنا ويتطلع للمشاركة أساسيًّا، ولكن بعد الإصابة فهو حزين، وهذا أمر طبيعي". وأوضح: "كافاني يجب عليه حاليا مثل أي لاعب أن يقاتل من أجل استعادة لياقته ومكانه في التشكيلة، لا ينبغي علينا أن نفكر في لاعب واحد، بل مصلحة الفريق ككل".
وأكمل عن المهاجم الأوروجيانى: "كافاني رأس حربة مميز، فهو الهداف التاريخي للنادي، الآن يمر بمرحلة صعبة، لأن الفريق يسير بشكل رائع في غيابه، ومن المحتمل أن تتغير أدواره مع الفريق، إنها متطلبات المرحلة الحالية". وأكمل مدرب سان جيرمان: "كافاني يتصرف باحترافية شديدة، ويؤدي التدريبات بجدية وتركيز رغم حزنه،
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فتحي-مبروك‎

الأهلي يكشف حقيقة هروب لاعبه إلى إسبانيا

تحدث فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مصطفى هشام، مهاجم الأهلي مواليد 2001، والذي سافر إلى إسبانيا قبل أيام وتعاقد مع نادي إف سي جوفي إسبانيول، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني، للانضمام لصفوف الناشئين A والفريق الأول في الموسم الجاري. وقال مبروك في تصريحات خاصة إن اللاعب الشاب لا يرتبط مع النادي بعقد محترفين من الأساس، مشيرًا إلى أن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 كتب في تقريره في بداية الموسم الجاري أنه لا يحتاج لخدماته ولم يطلب توقيع عقود معه ليكون مرتبطا بالنادي.
محمد- صلاح‎

صلاح فى الهالووين: أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا

احتفل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، بعيد الهالووين، على طريقته الخاصة حيث ظهر فى صورة بملابس سوداء. وظهر صلاح فى صورة له يرتدى ملابس سوداء ويحمل عناكب فى يده، عبر صورة نشرها الدولى المصرى له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء تعليقه على الصورة احتفالا بالعيد، قال فيها: "أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا". وكان الفرعون المصري قد تعرض لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2- 1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
كريس-سمولينج (2)

إدارة روما تبدأ خطوات ضم سمولينج نهائيًّا

بدأت إدارة نادي روما الإيطالي فى اتخاذ أولى خطواتها للتعاقد مع كريس سمولينج، مدافع الذئاب بشكل نهائي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فى تقرير لها، أن سمولينج أقنع نادي روما بأدائه الدفاعي المذهل، خاصة بعدما تألق في مباراة الفريق الأخيرة أمام أودينيزي، وسجل هدفًا وخرج بشباك نظيفة. وكان سمولينج قد انتقل إلى صفوف النادى الإيطالى على سبيل الإعارة، قادمًا من اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك لمدة موسم واحد.
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ماركو-فيراتى

باريس سان جيرمان يمدد عقد فيراتي حتى عام 2024

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قام بتمديد عقد لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي حتى عام 2024، ووفقا لما ذكره "راديو مونت كارلو" الفرنسي فإن الدولي الإيطالي مدد تعاقده مع بي إس جي لثلاث سنوات حيث ينتهي عقده الحالي في صيف 2021. وانضم اللاعب صاحب الـ26 عاما إلى الفريق العاصمي في 2012 قادما من بيسكارا الإيطالي دون أن يشارك مع هذا الفريق فى أي مباراة في الدوري الإيطالي ولعب فيراتي 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 3 أهداف.
ايكاردى‎ (2)

ماورو إيكاردي يوجه ضربة جديدة لإنتر

أعرب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن سعادته الكبيرة بتغلب فريقه باريس سان جيرمان على مارسيليا بأربعة أهداف دون رد، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الفرنسي، وقال إيكاردي عبر محطة "كانال بلس" الفرنسية: "سعينا للفوز وسعيد لتحقيقه، فهو مهم لنا وللجماهير، الأداء في الشوط الثاني كان يجب أن يكون أفضل، لكننا سعداء بالنتيجة النهائية، سعيد بتسجيل هدفين في مارسيليا، أعلم أنني عليّ بذل أقصى جهدي، ولديّ رغبة قوية في إحراز المزيد من الأهداف".
توماس-توخيل

بعد السقوط برباعية.. فيلاس بواش يفتح النار على توخيل

لم يتمالك البرتغالي أندريه فيلاس بواش، المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أعصابه بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان برباعية في الدوري الفرنسي، ونسب بواش تفوق سان جيرمان إلى الميزانية الضخمة التي يملكها مدربه الألماني توماس توخيل. وأضاف المدرب البرتغالي عبر قناة "كانال بلس": "لم أكن بحاجة لتصدير الضغوط لأحد، وتوماس توخيل بإمكانه أن يخترع أي شيء يريده بما لديه من إمكانيات، والملايين التي يمتلكها والمليارات التي يصرفها، كما أرى أن مدرب باريس سان جيرمان عليه أن يركز فى المنافسة على دوري الأبطال".
توماس-توخيل

توخيل عن المباريات الدولية: أرهقت لاعبينا

علق توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان على المباريات القادمة للفريق الباريسي، منتقدًا ازدحام الأجندة الدولية للمنتخبات، وكذلك الموعد المحدد لمباراة فريقه ضد نيس غدًا الجمعة. وقال توخيل فى مؤتمر صحفي: "سنواجه نيس بدون كيرير وجايي ونيمار للإصابة، وخوان بيرنات للإصابة، بقية اللاعبين شاركوا فى تدريبات بشكل طبيعي، لكن لا أعلم مدى جاهزية دراكسلر وداجبا". وأضاف: "تحديد مباراة بي إس جي ونيس غدا أمر غريب نسبيا ولا أفهمه، علينا التأقلم مع الأمر الواقع، والتغلب على عدة عقبات".
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