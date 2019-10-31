توخيل: كافاني يجب أن يقاتل لاستعادة مكانه

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

كافانى

وجه الألمانى توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رسائل نارية للأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم الفريق الفرنسي. وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "كافاني ليس سعيدًا نظرًا لابتعاده عدة أسابيع بسبب الإصابة، إنه يريد مساعدتنا ويتطلع للمشاركة أساسيًّا، ولكن بعد الإصابة فهو حزين، وهذا أمر طبيعي". وأوضح: "كافاني يجب عليه حاليا مثل أي لاعب أن يقاتل من أجل استعادة لياقته ومكانه في التشكيلة، لا ينبغي علينا أن نفكر في لاعب واحد، بل مصلحة الفريق ككل".

وأكمل عن المهاجم الأوروجيانى: "كافاني رأس حربة مميز، فهو الهداف التاريخي للنادي، الآن يمر بمرحلة صعبة، لأن الفريق يسير بشكل رائع في غيابه، ومن المحتمل أن تتغير أدواره مع الفريق، إنها متطلبات المرحلة الحالية". وأكمل مدرب سان جيرمان: "كافاني يتصرف باحترافية شديدة، ويؤدي التدريبات بجدية وتركيز رغم حزنه،