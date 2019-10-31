ميسي يظهر فى قائمة الأرجنتين بعد انتهاء الإيقاف

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

منتخب الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، قائمة المنتخب الخاصة بفترة التوقف الدولي المقبلة المقرر لها شهر نوفمبر المقبل. وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب راقصى التانجو، حيث ستنتهي عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبل) لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على خلفية مشادة مع أحد لاعبي كولومبيا. ويشهد التوقف الدولي المقبل مباراتين وديتين للمنتخب الأرجنتينى أمام كل من نظيره البرازيل والأوروجويانى، خلال فترة التوقف.

وجاءت قائمة المنتخب الأرجنتينى على النحو التالى: أوجستين– موسو– إيمليانو مارتينيز– أندرادا– خوان فويث– رينزو سارافيا– أوتاميندي– بيزيلا– روخو– كانيمان– تاجليافيكو- نيهوين بيريز- جيدو رودريجيز– لو سيلسو– باريديس– نيكولاس دومينيجيز–