أزمة بين وزارة الرياضة وإدارة الإسماعيلي بسبب الملعب

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

استاد الاسماعيلي

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، رفضه لما جاء في الخطاب الوارد من وزارة الشباب والرياضة، والذي يقضى بتسليم استاد الإسماعيلية إلى إحدى الجهات التي عقدت الوزارة معها بروتوكولات، يقضى باستثمار مجموعة الاستادات التابعة للوزارة. كانت إدارة الدراويش قد عقدت اجتماعًا برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادي، أكدت خلاله بأن استاد الإسماعيلى ليس ملكًا لوزارة الشباب والرياضة وإنما هو ملك خالص للنادي الإسماعيلي الذي يمتلك المستندات القوية الدالة على ملكيته للاستاد ومنشآته.

وأشار إلى أنه لايجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة التصرف في أي أمر يتعلق بالاستاد دون الرجوع للنادي صاحب الملكية وهو الوحيد صاحب الحق فى التصرف في هذا الأمر. في السياق ذاته، أعلن نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي السابق، عن الطعن على قرار تسليم الإسماعيلي لشركة استادات. ونشر نهاد حجاج عبر