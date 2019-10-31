رياضة

أزمة بين وزارة الرياضة وإدارة الإسماعيلي بسبب الملعب

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م
استاد الاسماعيلي
استاد الاسماعيلي
أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، رفضه لما جاء في الخطاب الوارد من وزارة الشباب والرياضة، والذي يقضى بتسليم استاد الإسماعيلية إلى إحدى الجهات التي عقدت الوزارة معها بروتوكولات، يقضى باستثمار مجموعة الاستادات التابعة للوزارة. كانت إدارة الدراويش قد عقدت اجتماعًا برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادي، أكدت خلاله بأن استاد الإسماعيلى ليس ملكًا لوزارة الشباب والرياضة وإنما هو ملك خالص للنادي الإسماعيلي الذي يمتلك المستندات القوية الدالة على ملكيته للاستاد ومنشآته.
وأشار إلى أنه لايجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة التصرف في أي أمر يتعلق بالاستاد دون الرجوع للنادي صاحب الملكية وهو الوحيد صاحب الحق فى التصرف في هذا الأمر. في السياق ذاته، أعلن نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي السابق، عن الطعن على قرار تسليم الإسماعيلي لشركة استادات. ونشر نهاد حجاج عبر
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فتحي-مبروك‎

الأهلي يكشف حقيقة هروب لاعبه إلى إسبانيا

تحدث فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مصطفى هشام، مهاجم الأهلي مواليد 2001، والذي سافر إلى إسبانيا قبل أيام وتعاقد مع نادي إف سي جوفي إسبانيول، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني، للانضمام لصفوف الناشئين A والفريق الأول في الموسم الجاري. وقال مبروك في تصريحات خاصة إن اللاعب الشاب لا يرتبط مع النادي بعقد محترفين من الأساس، مشيرًا إلى أن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 كتب في تقريره في بداية الموسم الجاري أنه لا يحتاج لخدماته ولم يطلب توقيع عقود معه ليكون مرتبطا بالنادي.
محمد- صلاح‎

صلاح فى الهالووين: أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا

احتفل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، بعيد الهالووين، على طريقته الخاصة حيث ظهر فى صورة بملابس سوداء. وظهر صلاح فى صورة له يرتدى ملابس سوداء ويحمل عناكب فى يده، عبر صورة نشرها الدولى المصرى له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء تعليقه على الصورة احتفالا بالعيد، قال فيها: "أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا". وكان الفرعون المصري قد تعرض لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2- 1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
كريس-سمولينج (2)

إدارة روما تبدأ خطوات ضم سمولينج نهائيًّا

بدأت إدارة نادي روما الإيطالي فى اتخاذ أولى خطواتها للتعاقد مع كريس سمولينج، مدافع الذئاب بشكل نهائي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فى تقرير لها، أن سمولينج أقنع نادي روما بأدائه الدفاعي المذهل، خاصة بعدما تألق في مباراة الفريق الأخيرة أمام أودينيزي، وسجل هدفًا وخرج بشباك نظيفة. وكان سمولينج قد انتقل إلى صفوف النادى الإيطالى على سبيل الإعارة، قادمًا من اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك لمدة موسم واحد.
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لا جديد.. تفاصيل جلسة مجلس الأهلي ووزير الرياضة

انتهت الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الرياضة، والتي أقيمت في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ولم يخرج عن الجلسة التي تمت منذ عصر اليوم حتى الـ11 مساء اليوم أي قرارت أو حلول للأزمة التي سيطرت على الشارع المصري خلال الأيام الماضية بعد أن قرر الأهلي عدم استكمال المسابقة المحلية قبل خوض مباراة القمة.
محمود الخطيب - أشرف صبحي

الأهلي يكشف آخر تطورات جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

أصدر النادي الأهلي بيانا جديدا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على استمرار انعاقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الان لم تتخذ إدارة النادي أي قرارت تخص المشكلة. وجاء البيان كالتالي: "لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة". "وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".
حرس-الحدود

حرس الحدود يُسقط الإسماعيلي في الدوري الممتاز

نجح فريق حرس الحدود في خطف الفوز من نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز هدف المباراة الوحيد عمرو الحلوني لاعب الحدود في الدقيقة 82،، ليرتفع رصيد الحدود إلى النقطة السادسة في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد الدراويش عند النقطة السادسة محتلا المركز التاسع.. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، في محاولة من جانب لاعبي الفريقين لقص شريط الأهداف مبكرًا.
الإسماعيلي (2)

20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

أعلن المدرب الصربي ميودراج ييسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه، التي تستعد لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود، الذي يقوده طارق العشري، بعد غد الجمعة على استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة، غياب محمد صادق وإبراهيم أبو اليزيد وبيكيتي سيلفا، فيما عاد للقائمة اللاعب نادر رمضان، وتواجد محمود عبدالله الذى تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول، للمرة الأولى هذا الموسم.
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