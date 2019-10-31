داعش يعين الإرهابي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م

أبو بكر البغدادي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، اليوم الخميس، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا لأبي بكر البغدادي، وأكد التنظيم الإرهابي مقتل زعيمه البغدادي في أعقاب غارة أمريكية، وكذلك مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، لافتا إلى أنه تم تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم زعيم التنظيم الجديد.. وكان البغدادي المطلوب الأول في العالم، ورصدت أمريكا مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه، إذ يعتبر مسؤولا عن جرائم وحشية عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة، وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتله،

وفجر البغدادي نفسه الاحد الماضي، بحزام ناسف مع أطفاله في نفق مسدود، خلال عملية عسكرية أمريكية، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتله، إلى جانب عدد كبير من تنظيم داعش الأرهابي.ووصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بالتاريخية الناجحة، نتيجة