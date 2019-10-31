إرهاب

داعش يعين الإرهابي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، اليوم الخميس، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا لأبي بكر البغدادي، وأكد التنظيم الإرهابي مقتل زعيمه البغدادي في أعقاب غارة أمريكية، وكذلك مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، لافتا إلى أنه تم تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم زعيم التنظيم الجديد.. وكان البغدادي المطلوب الأول في العالم، ورصدت أمريكا مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه، إذ يعتبر مسؤولا عن جرائم وحشية عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة، وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتله،
وفجر البغدادي نفسه الاحد الماضي، بحزام ناسف مع أطفاله في نفق مسدود، خلال عملية عسكرية أمريكية، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتله، إلى جانب عدد كبير من تنظيم داعش الأرهابي.ووصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بالتاريخية الناجحة، نتيجة
اقرأ المزيد
أبو بكر البغدادي

من هو عبدالله قرداش خليفة البغدادي في قيادة داعش؟

من الواضح أن ما تبقى لتنظيم داعش، هو عدم الاعتراف بمقتل زعيمه، أبي بكر البغدادي، الذي توفي في غارة شنتها القوات الأمريكية في شمال سوريا يوم السبت، وهو الأمر الذي قد يطيل أمد الاستقرار على خليفة جديد لقيادة التنظيم الإرهابي. في هذه المرحلة المبكرة، ليس من الواضح هوية الشخص الذي سيخلف البغدادي، وإن كان عبدالله قرداش، رفيقه والباحث الديني ذو الخبرات الطويلة، هو المرشح الرئيس لتولي مهام قيادة التنظيم الإرهابي الأشهر والأكثر تأثيرًا على الساحة السياسية في السنوات الماضية.
عناصر-ارهابية (4)

الداخلية: مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش. وكانت معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل 13 من تلك العناصر والعثور بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، عبوة متفجرة، وحزامين ناسفين.
حركة-طالبان

مقتل 52 مسلحا تابعا لطالبان في غارات جوية بأفغانستان

أعلن مسئولون عسكريون أفغان مقتل ما لا يقل عن 52 مسلحا تابعا لحركة طالبان خلال سلسلة غارات جوية في 5 أقاليم أفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفين أن غارة جوية على منطقة شينكاي بإقليم زابل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا، وذلك بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء. كما شنت قوات الأمن غارة جوية على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، ما أدى إلى مقتل 12 مسلحا، بحسب المسئولين. وأشار المسئولون أيضا إلى شن غارة جوية على إقليم بكتيا، ما أدى إلى مقتل مسلح واحد.
ابو بكر-البغدادى

هل انتهى تنظيم داعش بعد تصفية البغدادي؟

لا شك أن دراسة التأثير الذي ستخلفه وفاة أبى بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والرجل الذي حول مجموعة من عناصر القاعدة الانفصالية إلى تنظيم إرهابي عابر للحدود، قد تمتد لعدة سنوات، خاصة أن هو من تبنى عمليات القتل الوحشية للمدنيين في أكثر من عشر دول. البغدادي الذي قام بإغراء المجندين الأجانب للعمل في العراق وسوريا، ستخلف وفاته حالة من انعدام التوازن لدى التنظيم الإرهابي الأشهر والأكبر خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء داعش بشكل تام، خاصة أنه لا يزال يمتلك قدرات تنظيمية كبيرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حركة-طالبان

مقتل 52 مسلحا تابعا لطالبان في غارات جوية بأفغانستان

أعلن مسئولون عسكريون أفغان مقتل ما لا يقل عن 52 مسلحا تابعا لحركة طالبان خلال سلسلة غارات جوية في 5 أقاليم أفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفين أن غارة جوية على منطقة شينكاي بإقليم زابل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا، وذلك بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء. كما شنت قوات الأمن غارة جوية على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، ما أدى إلى مقتل 12 مسلحا، بحسب المسئولين. وأشار المسئولون أيضا إلى شن غارة جوية على إقليم بكتيا، ما أدى إلى مقتل مسلح واحد.
أبو بكر البغدادي

ماذا سيتغير داخل داعش بعد مقتل البغدادي؟

بدأت الأوساط السياسية الدولية فى تحليل مرحلة ما بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبي بكر البغدادي، الذي تناولت بعض التقارير الدولية، صباح اليوم الأحد، تصفيته ضمن عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الأمريكية في سوريا خلال ليلة أمس. تصفية زعيم تنظيم داعش، وإن لم تتأكد بشكل رسمي حتى الآن، كان لها صدى واسع على المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، خاصة أن البغدادي يعد من أخطر العناصر الإرهابية المتطرفة الموضوعة على قوائم واشنطن بشكل عام.
ابو-بكر-البغدادى

فوكس نيوز: الحمض النووي أكد مقتل البغدادي

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن فحص الحمض النووي للجثث التي تم العثور عليها في موقع الغارة الأمريكية في مدينة إدلب السورية، أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. ونقلت الشبكة، عن مصدر عسكري رفيع تأكيده مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد تحديد هويته من الوجه، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا. وفي تغريدة لمراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي جينفير جريفين، قالت إن مصدر عسكري أميركي بارز أكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغداديفي غارة أميركية في إدلب.
أبو بكر البغدادي

قناة أمريكية: فحص الحمض النووي للبغدادي للتأكد من مقتله

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه جاري حاليًا إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت مصادر أمنية عراقية، أن 8 مروحيات أمريكية استهدفت في الساعات الأولى من اليوم الأحد مقر البغدادي في قرية باريشا بإدلب السورية. وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]