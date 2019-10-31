إدارة روما تبدأ خطوات ضم سمولينج نهائيًّا

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م

سمولينج بقميص اليونايتد

بدأت إدارة نادي روما الإيطالي فى اتخاذ أولى خطواتها للتعاقد مع كريس سمولينج، مدافع الذئاب بشكل نهائي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فى تقرير لها، أن سمولينج أقنع نادي روما بأدائه الدفاعي المذهل، خاصة بعدما تألق في مباراة الفريق الأخيرة أمام أودينيزي، وسجل هدفًا وخرج بشباك نظيفة. وكان سمولينج قد انتقل إلى صفوف النادى الإيطالى على سبيل الإعارة، قادمًا من اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك لمدة موسم واحد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن باولو فونسيكا، المدير الفني للذئاب، منبهر بقدرات سمولينج، مضيفة بأن المدرب طلب من جيانلوكا بيتراكي، المدير الرياضي لروما، بتسريع اتصالاته مع إدارة الشياطين الحمر لشرائه بشكل نهائي. كما أضافت الصحيفة أن مسؤولي روما كانوا قد عقدوا اجتماعًا مع وكيل المدافع الإنجليزي يوم الجمعة