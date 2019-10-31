رياضة

إدارة روما تبدأ خطوات ضم سمولينج نهائيًّا

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م
سمولينج بقميص اليونايتد
سمولينج بقميص اليونايتد
بدأت إدارة نادي روما الإيطالي فى اتخاذ أولى خطواتها للتعاقد مع كريس سمولينج، مدافع الذئاب بشكل نهائي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فى تقرير لها، أن سمولينج أقنع نادي روما بأدائه الدفاعي المذهل، خاصة بعدما تألق في مباراة الفريق الأخيرة أمام أودينيزي، وسجل هدفًا وخرج بشباك نظيفة. وكان سمولينج قد انتقل إلى صفوف النادى الإيطالى على سبيل الإعارة، قادمًا من اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك لمدة موسم واحد.
كما أشارت الصحيفة إلى أن باولو فونسيكا، المدير الفني للذئاب، منبهر بقدرات سمولينج، مضيفة بأن المدرب طلب من جيانلوكا بيتراكي، المدير الرياضي لروما، بتسريع اتصالاته مع إدارة الشياطين الحمر لشرائه بشكل نهائي. كما أضافت الصحيفة أن مسؤولي روما كانوا قد عقدوا اجتماعًا مع وكيل المدافع الإنجليزي يوم الجمعة
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فتحي-مبروك‎

الأهلي يكشف حقيقة هروب لاعبه إلى إسبانيا

تحدث فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مصطفى هشام، مهاجم الأهلي مواليد 2001، والذي سافر إلى إسبانيا قبل أيام وتعاقد مع نادي إف سي جوفي إسبانيول، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني، للانضمام لصفوف الناشئين A والفريق الأول في الموسم الجاري. وقال مبروك في تصريحات خاصة إن اللاعب الشاب لا يرتبط مع النادي بعقد محترفين من الأساس، مشيرًا إلى أن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 كتب في تقريره في بداية الموسم الجاري أنه لا يحتاج لخدماته ولم يطلب توقيع عقود معه ليكون مرتبطا بالنادي.
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صلاح فى الهالووين: أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا

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روما - ميلان

روما يفوز على ميلان فى الدورى الإيطالى

حقق فريق روما الفوز على نظيره آى سي ميلان بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أولمبياكو، اليوم الأحد، بالجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل لصالح الذئاب كل من إيدين دجيكو فى الدقيقة الـ38 ونيكولو زانيلولو فى الدقيقة الـ58، بينما سجل لصالح الميلان تيو هيرنانديز فى الدقيقة الـ55 من عمر المباراة. وبهذ الفوز يحتل روما المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس المتصدر برصيد 23 نقطة، بينما يقع ميلان فى المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط.
ميلان

قمة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل روما نظيره ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً، ويحتل روما المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، وتواجه الفريقان في 168 مباراة في الدوري، حقق خلالها ميلان الانتصار في 74 لقاءً مقابل 44 انتصارا لروما، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 238 هدفًا واهتزت شباكهم بـ183 هدفًا.
دجيكو - الشعرواي‎

إيدين دجيكو يغيب عن مباريات روما لهذا السبب

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن الدولى البوسني إيدين دجيكو مهاجم فريق روما، سيغيب عن صفوف الفريق الإيطالى خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة. وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن إصابة دجيكو ستبعده عن المباراتين المقبلتين للذئاب، وأول هذه المباريات ستكون مواجهته أمام سامبدوريا، و المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي (الكالتشيو) . وكان دجيكو قد تعرض للإصابة في مباراة روما وكالياري التي معت بينهما في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي.
باولو فونسيكا

عقوبات بالجملة على فرق الدوري الإيطالي

قررت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف البرتغالى باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق روما لمدة مباراتين، وذلك على خلفية إهانته للحكم ديفيد ماسا، أثناء إدارته لمباراة الذئاب أمام كاليارى والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث ألغى الحكم هدف الفوز لروما، الذى سجله الدولى الكرواتى نيكولا كاليتنش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس. وجاء رد فعل المدير الفنى البرتغالى ولاعبيه قويًّا، حيث صرخوا فى وجه الحكم الإيطالى بعد إطلاقه لصافرة النهاية ووجه له المدرب الإهانة.
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