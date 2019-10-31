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أجبرها على المغادرة.. حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
حزب الله - أرشيفية
حزب الله - أرشيفية
قالت وسائل إعلام لبنانية، إن حزب الله تصدى اليوم، لطائرة إسرائيلية بدون طيار، وتم إجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية، وأوضح التنظيم أنه قام في تمام الساعة الثانية و5 دقائق من بعد ظهر اليوم، بالتصدي لطائرة إسرائيلية من دون طيار في سماء جنوبي لبنان، وذلك باستخدام ما وصفه الحزب بـ"الأسلحة المناسبة"، مُجبرا إياها على مغادرة الأجواء اللبنانية.. ياأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس، باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.
ونشر متحدث باسم الجيش، البيان على تويتر، بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان. وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله
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احتجاجات العراق

15 نقابة عراقية تطالب باستقالة حكومة عادل عبد المهدي

طالبت 15 نقابة واتحاد في العراق، باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، واختيار مرشح مستقل لقيادة فترة انتقالية، إذ دعت النقابات والاتحادات في بيان مشترك إلى أن تقدم الحكومة استقالتها فورا، واختيار مرشح مستقل يشكل حكومة مصغرة مؤقتا لإدارة شؤون البلد لمدة ستة أشهر لحين إجراء الانتخابات النيابية القادمة، وطالب الموقعون على البيان بـ«إيقاف إجراءات الحكومة التعسفية ضد المتظاهرين والكشف عن القتلة»، ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين المتهمين كافة بالفساد فورا وتشريع قانون من أين لك هذا؟ ولكل المسؤولين منذ عام 2003، وفقًا لسبوتنيك.
طائرة-اسرائيلية

سقوط طائرة إسرائيلية قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق مضادات أرضية صوب طائرة إسرائيلية فوق لبنان دون إصابتها، إذ قال الجيش الإسرائيلي، إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها. ونشر متحدث باسم الجيش البيان على تويتر بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان. وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.
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250 شهيدًا و11 ألف مصابًا.. حصيلة احتجاجات العراق

كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا»، مضيفًا أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبينا أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل للمتظاهرين السلميين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
عمران-خان

نريد حله..احتجاجات بباكستان تطالب باستقالة عمران خان

تظاهر آلاف الباكستانيين، اليوم الخميس، في العاصمة إسلام آباد، للمطالبة باستقالة الحكومة، ما يزيد الضغوط على رئيسها عمران خان الذي يسعى لوضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح. ويقود الاحتجاجات، فضل الرحمن زعيم أحد أكبر الأحزاب الدينية في باكستان، والذي يقول إن حكومة خان غير كفؤة وغير شرعية، وتم تنصيبها من قبل الجيش بعد انتخابات مزورة العام الماضي، مضيفًا: «أن هذه الحركة لن تتوقف إذا لم نحصل على النتائج المرجوة»، متابعًا: «نريد استقالة رئيس الوزراء، البرلمان بأكمله مزيف، نريد حله».
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طائرة-اسرائيلية

سقوط طائرة إسرائيلية قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق مضادات أرضية صوب طائرة إسرائيلية فوق لبنان دون إصابتها، إذ قال الجيش الإسرائيلي، إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها. ونشر متحدث باسم الجيش البيان على تويتر بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان. وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.
سعد الحريري

«لم أعد أتحمل».. تفاصيل اجتماع الحريري بمسئول حزب الله

كشفت 4 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، تفاصيل ما دار في اجتماع لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، مشيرة إلى أن ذلك الاجتماع حسم قرار الحريري بالاستقالة، بعد أن وصل إلى طريق مسدود في الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تجتاح لبنان. ووفقا للمصادر، أبلغ الحريري المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، في الاجتماع الذي دار يوم الإثنين، بأنه لم يكن لديه خيار سوى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي سبب صدمة لخليل، الذي نصحه بعدم الرضوخ لمطالب المحتجين.
الحريري

رئيس لبنان يكلف حكومة الحريري بتصريف الأعمال مؤقتا

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من الحكومة القائمة برئاسة سعد الحريري، الاستمرار لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة وذلك بعدما تقدم الحريري، أمس، باستقالته والحكومة كاملة، تحت ضغط التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي عمت لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، إذ أعرب عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به، قائلا فور وصوله إلى مقر إقامته في بيت الوسط بالعاصمة بيروت: "أتمنى من الله أن ينجي لبنان، وأن تخرج البلاد من هذا المأزق، وأنا مرتاح لأننا أعطينا شيئا للشعب اللبناني".
المظاهرات- في- لبنان (7)

لبنان: أنصار «حزب الله» يعتدون على المتظاهرين في بيروت

شهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مؤيدة لحزب الله من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى، تسببت في وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين والمعتصمين. وكانت مجموعة من الأشخاص الذي تتراوح أعدادهم بنحو 300 شخص ومعظمهم يرتدون القمصان السوداء، والذين وصفوا أنفسهم بأنهم من داعمي ومناصري حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، قد اقتحموا بشكل منظم ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وقاموا بالهجوم على المتظاهرين والاشتباك معهم بالأيدي والعصي والحجارة.
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