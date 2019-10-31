أجبرها على المغادرة.. حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م

حزب الله - أرشيفية

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن حزب الله تصدى اليوم، لطائرة إسرائيلية بدون طيار، وتم إجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية، وأوضح التنظيم أنه قام في تمام الساعة الثانية و5 دقائق من بعد ظهر اليوم، بالتصدي لطائرة إسرائيلية من دون طيار في سماء جنوبي لبنان، وذلك باستخدام ما وصفه الحزب بـ"الأسلحة المناسبة"، مُجبرا إياها على مغادرة الأجواء اللبنانية.. ياأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس، باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.

ونشر متحدث باسم الجيش، البيان على تويتر، بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان. وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله