رياضة

صلاح فى الهالووين: أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
محمد صلاح
محمد صلاح
احتفل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، بعيد الهالووين، على طريقته الخاصة حيث ظهر فى صورة بملابس سوداء. وظهر صلاح فى صورة له يرتدى ملابس سوداء ويحمل عناكب فى يده، عبر صورة نشرها الدولى المصرى له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء تعليقه على الصورة احتفالا بالعيد، قال فيها: "أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا". وكان الفرعون المصري قد تعرض لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2- 1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
ومن جانبها ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" فى وقت سابق، أن صلاح شارك في مران ليفربول، أمس الإثنين. وكان المدرب المساعد لكلوب قد علق عن إصابة صلاح مشيرًا إلى أنه بخير، وهو ما قلل المخاوف بشأن لياقته البدنية قبل مباراة الريدز القادمة أمام أستون فيلا فى الدورى الإنجليزي، والتى من المقرر لها السبت المقبل على ملعب
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الأهلي يكشف حقيقة هروب لاعبه إلى إسبانيا

تحدث فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مصطفى هشام، مهاجم الأهلي مواليد 2001، والذي سافر إلى إسبانيا قبل أيام وتعاقد مع نادي إف سي جوفي إسبانيول، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني، للانضمام لصفوف الناشئين A والفريق الأول في الموسم الجاري. وقال مبروك في تصريحات خاصة إن اللاعب الشاب لا يرتبط مع النادي بعقد محترفين من الأساس، مشيرًا إلى أن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 كتب في تقريره في بداية الموسم الجاري أنه لا يحتاج لخدماته ولم يطلب توقيع عقود معه ليكون مرتبطا بالنادي.
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إدارة روما تبدأ خطوات ضم سمولينج نهائيًّا

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صحفي إنجليزي يكشف حقيقة إصابة صلاح ومدة غيابه

كشف دافيد مادوك صحفي بجريدة ميرور الإنجليزية، عن حالة الإصابة التى يعانى منها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، وكان محمد صلاح قد خرج من ملعب أنفيلد واضعا الثلج على كاحله. وقال دافيد مادوك الذي تواجد في ملعب أنفيلد لتغطية لقاء ليفربول وتوتنهام: "على ما يبدو فإن جماهير ليفربول ستتلقى أخبارًا سيئة، صلاح شُوهد يغادر الملعب وهو يضع ثلجا على كاحله، مشاركته أمام مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي أصبح في محل شك الآن". وأوضح الصحفي الإنجليزي: "إصابة صلاح السابقة في نفس الكاحل جعلته يغيب لمدة 3 أسابيع".
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جوارديولا يستبعد المنافسة على لقب البريميرليج

علق بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على نتيجة مباراة فريقه اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الستيزنز سيستبعد من المنافسة إذا استمر اللعب بنفس الطريقة التى لعبوا بها فى شوط المباراة الأول. وقال جوارديولا فى تصريحات عقب المباراة: "إذا استمر اللعب كما كنا فى الشوط الثانى، سننافس على الصدارة، لكن إذا استمر الأداء كما كان فى الشوط الأول فسنبتعد عن المنافسة على الدورى الإنجليزي، وسنكون بعيدين جدا عن قمة البريميرليج". وأوضح بيب خلال تصريحاته: "يجب أن نلعب لمدة الـ90 دقيقة، نحن لعبنا فقط 45 دقيقة".
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مانشستر سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهيمن السيتي على أحداث المباراة تمامًا وتسابق نجومه على إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، حتى تمكن رحيم سترلينج من إنهاء نتيجة التعادل السلبي الذي حسم شوط المباراة الأول، بافتتاح التسجيل مباشرة في الدقيقة 46 من شوط المباراة الثاني، ليمنح الراحة لجماهير السيتي ومدربه بيب جوارديولا.
تريزيجيه‎

تريزيجيه أساسيا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سبق أن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لآستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.
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