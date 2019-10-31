صلاح فى الهالووين: أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

محمد صلاح

احتفل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، بعيد الهالووين، على طريقته الخاصة حيث ظهر فى صورة بملابس سوداء. وظهر صلاح فى صورة له يرتدى ملابس سوداء ويحمل عناكب فى يده، عبر صورة نشرها الدولى المصرى له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء تعليقه على الصورة احتفالا بالعيد، قال فيها: "أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا". وكان الفرعون المصري قد تعرض لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2- 1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ومن جانبها ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" فى وقت سابق، أن صلاح شارك في مران ليفربول، أمس الإثنين. وكان المدرب المساعد لكلوب قد علق عن إصابة صلاح مشيرًا إلى أنه بخير، وهو ما قلل المخاوف بشأن لياقته البدنية قبل مباراة الريدز القادمة أمام أستون فيلا فى الدورى الإنجليزي، والتى من المقرر لها السبت المقبل على ملعب