الأهلي يكشف حقيقة هروب لاعبه إلى إسبانيا

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

فتحي مبروك

تحدث فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مصطفى هشام، مهاجم الأهلي مواليد 2001، والذي سافر إلى إسبانيا قبل أيام وتعاقد مع نادي إف سي جوفي إسبانيول، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني، للانضمام لصفوف الناشئين A والفريق الأول في الموسم الجاري. وقال مبروك في تصريحات خاصة إن اللاعب الشاب لا يرتبط مع النادي بعقد محترفين من الأساس، مشيرًا إلى أن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 كتب في تقريره في بداية الموسم الجاري أنه لا يحتاج لخدماته ولم يطلب توقيع عقود معه ليكون مرتبطا بالنادي.

وواصل: "هو لاعب لا يناسب النادي الأهلي، ويوجد العديد من اللاعبين في الفريق أفضل منه، بالتالي لم يتم إبرام عقود معه، ويجب أن يعلم الجميع أن اللاعب رحل من الأهلي بشكل طبيعي وليس هاربًا". وأضاف: "الأهلي ليس له علاقة بمصطفى هشام، ووالده بعد علمه أن نجله لن يكون موجودًا مع الأهلي أبلغ أحمد سراج أنه من الأساس