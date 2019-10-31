رياضة

الأهلي يكشف حقيقة هروب لاعبه إلى إسبانيا

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
فتحي مبروك
فتحي مبروك
تحدث فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مصطفى هشام، مهاجم الأهلي مواليد 2001، والذي سافر إلى إسبانيا قبل أيام وتعاقد مع نادي إف سي جوفي إسبانيول، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني، للانضمام لصفوف الناشئين A والفريق الأول في الموسم الجاري. وقال مبروك في تصريحات خاصة إن اللاعب الشاب لا يرتبط مع النادي بعقد محترفين من الأساس، مشيرًا إلى أن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 كتب في تقريره في بداية الموسم الجاري أنه لا يحتاج لخدماته ولم يطلب توقيع عقود معه ليكون مرتبطا بالنادي.
وواصل: "هو لاعب لا يناسب النادي الأهلي، ويوجد العديد من اللاعبين في الفريق أفضل منه، بالتالي لم يتم إبرام عقود معه، ويجب أن يعلم الجميع أن اللاعب رحل من الأهلي بشكل طبيعي وليس هاربًا". وأضاف: "الأهلي ليس له علاقة بمصطفى هشام، ووالده بعد علمه أن نجله لن يكون موجودًا مع الأهلي أبلغ أحمد سراج أنه من الأساس
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محمد- صلاح‎

صلاح فى الهالووين: أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا

احتفل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، بعيد الهالووين، على طريقته الخاصة حيث ظهر فى صورة بملابس سوداء. وظهر صلاح فى صورة له يرتدى ملابس سوداء ويحمل عناكب فى يده، عبر صورة نشرها الدولى المصرى له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء تعليقه على الصورة احتفالا بالعيد، قال فيها: "أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا". وكان الفرعون المصري قد تعرض لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2- 1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
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إدارة روما تبدأ خطوات ضم سمولينج نهائيًّا

بدأت إدارة نادي روما الإيطالي فى اتخاذ أولى خطواتها للتعاقد مع كريس سمولينج، مدافع الذئاب بشكل نهائي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فى تقرير لها، أن سمولينج أقنع نادي روما بأدائه الدفاعي المذهل، خاصة بعدما تألق في مباراة الفريق الأخيرة أمام أودينيزي، وسجل هدفًا وخرج بشباك نظيفة. وكان سمولينج قد انتقل إلى صفوف النادى الإيطالى على سبيل الإعارة، قادمًا من اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك لمدة موسم واحد.
استاد-الإسماعيلية (11)

أزمة بين وزارة الرياضة وإدارة الإسماعيلي بسبب الملعب

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، رفضه لما جاء في الخطاب الوارد من وزارة الشباب والرياضة، والذي يقضى بتسليم استاد الإسماعيلية إلى إحدى الجهات التي عقدت الوزارة معها بروتوكولات، يقضى باستثمار مجموعة الاستادات التابعة للوزارة. كانت إدارة الدراويش قد عقدت اجتماعًا برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادي، أكدت خلاله بأن استاد الإسماعيلى ليس ملكًا لوزارة الشباب والرياضة وإنما هو ملك خالص للنادي الإسماعيلي الذي يمتلك المستندات القوية الدالة على ملكيته للاستاد ومنشآته.
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صالح-سليم (3)

أسامة خليل يستشهد بصالح سليم لمحاربة السوشيال ميديا

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أنه "لا مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا (فيسبوك- تويتر) بالأندية في الظروف الطبيعية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "في الظروف الطبيعية ليس هناك مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا، لكن حين يكون الجمهور موجها، وهناك حملات يتم دفع ملايين الجنيهات لأجلها، فلا بد من أن تدخل الدولة لتنظيم هذا الأمر ومعاقبة البعض؛ لأن هناك جرائم تحدث في السوشيال ميديا".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

أسامة خليل: كان يجب على الجبلاية معاقبة الأهلي

شدد الكاتب الصحفي أسامة خليل، على أنه يجب أن تكون الدولة أكبر من الأندية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "يجب أن تكون الدولة أكبر من الأندية، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يمثل الدولة ولا يمثل نفسه، وهو ليس رجلا منتخبا، لكنه رجل دولة وله مسؤولياته، وما دام ذهب اليوم للجلوس مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فغدًا سيذهب ليجلس مع مجلس إدارة نادي الزمالك".
مجلس-ادارة-الاهلى‎

أسامة خليل: إدارة الأهلي لا تستحق الوجود في مكانها

أشار الكاتب الصحفي أسامة خليل إلى أن اتحاد الكرة يحكم بالتوازنات في الكثير من الأحيان، مشددا على أن تأجيل الدوري جاء بلا داعٍ، ومضيفا أن مجلس الأهلي بنى قراره في الأزمة الأخيرة على معلومات غير صحيحة. وقال أسامة خليل: "الخطيب حين تحدث في البيان الأخير، قال إن اجتماعه مع وزير الرياضة صحّح المعلومات المغلوطة التي تداولتها وسائل الإعلام، على الرغم من أنه لم يخرج أحد ليقول إن الزمالك هو السبب في التأجيل، أو إن اتحاد الكرة تواطأ مع الزمالك ضد الأهلي، لكن الجميع قال حينها إن الأمن هو من طالب بالتأجيل".
أسامة خليل (2)

أسامة خليل: السوشيال ميديا غول يهدد كرة القدم

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل إن السوشيال ميديا خطر على كرة القدم والسلام الاجتماعي، كما أنها تدمر الحياة الاجتماعية والسياسية، لأننا لم نتعود عليها، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وواصل أسامة خليل: "ثقافة المجتمع المصري وتعليمه لم يصلا إلى مرحلة التعامل مع هذه الوسائل، خصوصًا أنها أثرت فى السياسة الأمريكية والناخب الأمريكي في 2016، فتخيل في مصر ماذا ستُحدث؟! وإذا كانت مجتمعات متطورة مثل أمريكا وقعت فريسة لهذا الغول والوحش (السوشيال ميديا)، فماذا تستطيع أن تفعل دول نامية أو ثقافتها لم تصل لهذه الدرجة! بالتأكيد ستنهار".
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