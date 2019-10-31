بروفات ونقاشات.. سوما ومروان خوري يستعدان لـ«الموسيقى العربية»

تحرير:محمد عبدالمنعم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

المطرب اللبناني مروان خوري

واصل الفنانون المصريون والعرب، المشاركون في مهرجان الموسيقى العربية، استعداداتهم للدورة 28 من المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، إذ أجرى المطرب اللبناني مروان خوري، وفرقته الموسيقية بروفات تخللها مناقاشات حول حفله الذي سيقام بعد غد السبت بالإسكندرية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وأجرت الفنانتان سوما وآيات فاروق بروفات حفلهما، إذ تحيي الأخيرة حفلا يوم 4 نوفمبر المقبل مع الفنان محمد الحلو، أما سوما فمن المقرر أن تحيي حفلها يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، حيث تقدم مجموعة من الأغاني التراثية، وعددا من أشهر أغانيها مثل "دا حبيبي"، و"أعز أصحاب".

يشارك فى هذه الدورة بجانب محمد منير 80 مطربا، منهم مدحت صالح، عاصي الحلاني، وائل الجسار، أنغام، مروة ناجي، محمد الشرنوبي، فايا يونان، كارمن سليمان، أصالة، حنان ماضي، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت. يكرم المهرجان هذا العام فاروق جويدة، مي فاروق، وريهام عبدالحكيم، والمايسترو عادل إسكندر، عازف الرق هشام