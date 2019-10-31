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قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات غدا

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
قطع المياه - تعبيرية
قطع المياه - تعبيرية
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بإيقاف محطة رفع صرف صحى أرض اللواء بحى بولاق الدكرور لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل مما يضطرها لقطع ضخ مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ فى الساعة الـ11 مساء غد الجمعة، وحتى الساعة السابعة صباح بعد غد السبت، وذلك لإيقاف تدفقات شبكات انحدار الصرف الصحى الخاصة بالمحطة.
وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى: شارع الهرم بدءا من ميدان نصر الدين وحتى المساحة، وشارع الهرم وحتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثانى والثالث، وترعة عبد العال "1-2"، كفر طهرمس.وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن تقوم شركة مياه الشرب
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تغريم we للمحمول 12 مليون جنيه بسبب انقطاع الخدمة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الخميس، توقيع غرامة على شركة WE للمحمول، نظرا لحدوث أعطال جسيمة بالشبكة، أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات لقطاع من عملاء الشركة في عدد من المناطق، أمس الأربعاء، موضحا أن ما حدث مخالف للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع الشركة، التي قامت بتقديم تقرير مفصل عن المشكلة وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها، وأضاف الجهاز القومي، أنه قرر تغريم WE للمحمول، غرامة قدرها 12 مليون جنيه مصري، وأن يتم السداد خلال 7 أيام من تاريخه.
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«سقطت منه أجزاء».. إخلاء عقار مخالف في الإسكندرية

أمر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بإخلاء العقار رقم 5 شارع البيشبيشي بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب، وكذلك 3 عقارات أخرى مجاورة له حفاظا على أرواح المواطنين، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية بالحواجز الحديدية، بعد سقوط أجزاء من العقار المخالف، وشكل المحافظ لجنة من كلية الهندسة لسرعة فحص العقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وأخذ كافة الاحتياطات للبدء الفوري في إخلاء منقولات السكان من العقارات، ويأتي ذلك خلال تفقده صباح اليوم حالة العقار بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ورئيس حي غرب والقيادات الأمنية بالمحافظة.
حلاوة-المولد

هل الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى جريمة؟ الإفتاء ترد

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حديث البعض عن أن الاحتفال بمولد النبوي بدعة ولا يجوز، وحلوى المولد النبوي الشريف حرام شرعًا. وأوضح "عثمان"، خلال تقديمه البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما جاء للمدينة وجد اليهود يصوموا عاشوراء وأبلغه أنهم يصوموا هذا اليوم فرحًا بنجاة رسول الله موسى، متسائلًا "أي نعمة أعظم من مولد النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأي فضل أفضل من إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نحتفل به، فالكون باكمله فرح بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-".
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

البسوا خريفي.. الأرصاد تُحذر المواطنين من الطقس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة يومي السبت والأحد ومن المتوقع تساقط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الدلتا، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، التي تميل للشتوية، متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، مع شرب المياه قبل النزول في الصباح الباكر، خاصة للأطفال الصغار لعدم الإصابة بنزلات البرد واحتقان الزور.
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انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من ظهر غد الخميس، نظرا لأعمال الصيانة لخط مياه الشرب المغذي لمناطق مختلفة بمنطقة خورشيد على طريق العوايد، بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من الحادية عشرة صباح الخميس، إذ دعت الشركة المواطنين باتخاذ كل التدابير وتخزين المياه اللازمة حيث لم يتم تحديد موعد عودة المياه وأن عودتها ستكون مرتبطة بالانتهاء من عملية الإصلاح والصيانة اللازمة.
سقوط -في -الاسكندرية

تضررت من الأمطار.. 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق بالإسكندرية

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، توفير دعم مالي بقيمة 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق هى الأكثر احتياجا، لتجهيز البنية التحتية بها وإمدادها بخدمة الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء ورصفها، على أن يتم بدء العمل خلال شهرين، جاء ذلك اجتماع موسع ضم ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لعرض كل أوجة الدعم للأهالي المتضررين جراء ما تعرضت له المحافظة من أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، نتج عنها أضرار في بعض المناطق، إذ أكد المحافظ "أننا جميعا مسئولون عن تخفيف الأضرار الواقعة على أهالينا في بعض المناطق بسبب نوة الأمطار".
انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، في بيان لها، اليوم الخميس، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من عصر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الاحلال والتجديد بخط المياه الصيانة بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف بمبارك 4 - أ بجوار أمن مركزي عبد القادر ومدخل البتروكيماويات، وذلك بناءً على طلب من شركة الصرف الصحي، ما يؤدي إلى توقف العمل توقف رفع مياه الشرب بمبارك 4 - أ عن ضخ مياه الشرب لمدة تزيد عن 24 ساعة.
انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة لـ8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الخميس، ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة لمدة 8 ساعات، نظرا لأعمال الصيانة بتوسعات محطة مياه إمبابة، موضحة أن المناطق المتضررة هي: مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة كرداسة، الجلاتمة، المناشي البلد، بهرمس، الحسانين، ذات الكوم، برقاش)، وسيتم انقطاع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى السادسة صباح بعد غد السبت. وأهابت بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
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