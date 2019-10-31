قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات غدا

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

قطع المياه - تعبيرية

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بإيقاف محطة رفع صرف صحى أرض اللواء بحى بولاق الدكرور لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل مما يضطرها لقطع ضخ مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ فى الساعة الـ11 مساء غد الجمعة، وحتى الساعة السابعة صباح بعد غد السبت، وذلك لإيقاف تدفقات شبكات انحدار الصرف الصحى الخاصة بالمحطة.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى: شارع الهرم بدءا من ميدان نصر الدين وحتى المساحة، وشارع الهرم وحتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثانى والثالث، وترعة عبد العال "1-2"، كفر طهرمس.وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن تقوم شركة مياه الشرب