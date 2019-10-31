رياضة

مران الأهلي في دبي.. تدريبات خفيفة وتقسيمة فايلر

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
الأهلي
الأهلي
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في معسكر الإمارات مساء اليوم الخميس على ملعب أهلي دبي، والذي يستضيف تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد، وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال المعسكر. وخصص توماس بينكيل، مخطط أحمال الأهلي، تدريبات الفريق البدنية والتي استمرت ما يقرب من 20 دقيقة، لتجهيز جميع اللاعبين استعدادًا للمرحلة المقبلة.
بعدها اشتمل المران على الجانب الفني، وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على إجراء تقسيمة بمشاركة حارسين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية. فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس الاهلي، تدريبات قوية للحراس، وشارك في المران الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، واشتملت التدريبات على جانب بدني وبعض الفقرات
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جرانيت تشاكا (3)

تشاكا يعتذر لجماهير آرسنال بعد أزمة مباراة كريستال

أصدر جرانيت تشاكا لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، بيانا رسميا تحدث من خلاله عن واقعة خلافه مع جماهير فريقه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، أمام كريستال بالاس والتي انتهت بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وكان تشاكا خلع قميص آرسنال ورمى به على الأرض، وذلك عقب قيام جماهير الفريق باستفزازه خلال عملية استبداله في المباراة، وبعد مرور 4 أيام قرر تشاكا كسر حالة الصمت، ليصدر بيانا رسميا تحدث من خلاله عن كل شيء. تشاكا انضم لآرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في 2016 قبل أن يرتدي شارة قيادة المدفعجية بداية من هذا الموسم.
مؤمن زكريا

تركي آل الشيخ يعلن عن سفر مؤمن زكريا لأمريكا

في إطار عودة العلاقات بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية مع المسؤولين في النادي الأهلي، زار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، آل الشيخ في منزله بالسعودية، وأعلن تركي عن مساعدته في رحلته العلاجية بعد الإصابة التي لحقت بزكريا وتسببت في فسخ نادي أحد السعودي لعقد إعارته ثم عدم قيده في قائمة الأهلي نظرا لحاجته إلى فترة علاج طويلة من تلك الإصابة التي لم يستطع طبيب الفريق تشخيصها وكان تركي قد أرسل مندوبا عنه لمنزل محمود الخطيب، رئيس الأهلي للاطمئنان على صحته، مؤكدا على عودة العلاقات بين الطرفين.
إيبار-فياريال

إيبار يتخطى فياريال.. ومايوركا يتعادل مع أوساسونا

انتزع فريق إيبار فوزًا غاليًا من نظيره فياريال بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب بلدية ايبوروا، فى إطار الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل لصالح إيبار اللاعب كيكي فى الدقيقة الـ62، بينما جاء جيراد مورينيو بهدف التعديل فى الدقيقة الـ88، ثم حسم فابيان أورينا المباراة بهدف لإبار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرتفع رصيد إيبار لـ12 نقطة فى المركز الرابع عشر، ويتجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة فى المركز السابع من جدول الليجا.
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الأهلى -واطلع برة (13)

اليوم.. الأهلي يتسلّم درع الدوري في احتفالية كُبرى

يُقام مساء اليوم الخميس، حفل تكريم النادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي (2018-2019) للمرة الـ41 في تاريخ النادي، ويشهد حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة. ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.
محمود-الخطيب (2)

مرتضى منصور: محمود الخطيب طول عمره ممثل

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: "لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الأهلي: طلب الزمالك تأجيل القمة غير منطقى

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.
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