مران الأهلي في دبي.. تدريبات خفيفة وتقسيمة فايلر

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

الأهلي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في معسكر الإمارات مساء اليوم الخميس على ملعب أهلي دبي، والذي يستضيف تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد، وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال المعسكر. وخصص توماس بينكيل، مخطط أحمال الأهلي، تدريبات الفريق البدنية والتي استمرت ما يقرب من 20 دقيقة، لتجهيز جميع اللاعبين استعدادًا للمرحلة المقبلة.

بعدها اشتمل المران على الجانب الفني، وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على إجراء تقسيمة بمشاركة حارسين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية. فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس الاهلي، تدريبات قوية للحراس، وشارك في المران الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، واشتملت التدريبات على جانب بدني وبعض الفقرات