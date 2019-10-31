أهلي جدة يعمق جراح الاتحاد في الدوري السعودي

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

الأهلي والاتحاد

تمكن فريق الأهلي من تحقيق فوز غالٍ على نظيره اتحاد جدة، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان). بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة الـ17 في الوصافة خلف فريق الهلال بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة التاسعة في المركز الـ12. المباراة بدأت بتفوق نسبي للاعبي الأهلي حتى نجح عن طريق لاعبه عبدالفتاح العسيري في تسجيل هدف المباراة الأول في الدقيقة 13 لم يفلح فواز القرني حارس النمور في التعامل بها.

الضغط استمر من جانب الأهلي، وسط سيطرة شبه كاملة على الكرة، ومحاولات من جانب الاتحاد لمعادلة النتيجة لكن بدون جدوى. ونجح الأهلي في تعزيز النتيجة عن طريق قائده عمر السومة في الدقيقة 37، وسط غياب تام من لاعبي اتحاد جدة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 2-0. في الشوط الثاني، ظهر فريق