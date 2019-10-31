أهلي جدة يعمق جراح الاتحاد في الدوري السعودي

الضغط استمر من جانب الأهلي، وسط سيطرة شبه كاملة على الكرة، ومحاولات من جانب الاتحاد لمعادلة النتيجة لكن بدون جدوى.
ونجح الأهلي في تعزيز النتيجة عن طريق قائده عمر السومة في الدقيقة 37، وسط غياب تام من لاعبي اتحاد جدة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 2-0.
في الشوط الثاني، ظهر فريق اتحاد جدة بشكل أفضل عن الشوط الأول، وحاول تقليص النتيجة حتى جاء الهدف الأول من خلال المدافع زياد الصحفي بعد رأسية سكنت شباك العويس بالدقيقة 71 وقلص بها الفارق.
محاولات اتحاد جدة ظلت مستمرة أملا في تعديل النتيجة لكن يقظة دفاع الأهلي وحارسه محمد العويسي، لتنتهي المباراة بنتيجة 2- 1.