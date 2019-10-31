رياضة

أهلي جدة يعمق جراح الاتحاد في الدوري السعودي

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
الأهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد
تمكن فريق الأهلي من تحقيق فوز غالٍ على نظيره اتحاد جدة، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان). بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة الـ17 في الوصافة خلف فريق الهلال بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة التاسعة في المركز الـ12. المباراة بدأت بتفوق نسبي للاعبي الأهلي حتى نجح عن طريق لاعبه عبدالفتاح العسيري في تسجيل هدف المباراة الأول في الدقيقة 13 لم يفلح فواز القرني حارس النمور في التعامل بها.
الضغط استمر من جانب الأهلي، وسط سيطرة شبه كاملة على الكرة، ومحاولات من جانب الاتحاد لمعادلة النتيجة لكن بدون جدوى.   ونجح الأهلي في تعزيز النتيجة عن طريق قائده عمر السومة في الدقيقة 37، وسط غياب تام من لاعبي اتحاد جدة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 2-0.   في الشوط الثاني، ظهر فريق
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جرانيت تشاكا (3)

تشاكا يعتذر لجماهير آرسنال بعد أزمة مباراة كريستال

أصدر جرانيت تشاكا لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، بيانا رسميا تحدث من خلاله عن واقعة خلافه مع جماهير فريقه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، أمام كريستال بالاس والتي انتهت بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وكان تشاكا خلع قميص آرسنال ورمى به على الأرض، وذلك عقب قيام جماهير الفريق باستفزازه خلال عملية استبداله في المباراة، وبعد مرور 4 أيام قرر تشاكا كسر حالة الصمت، ليصدر بيانا رسميا تحدث من خلاله عن كل شيء. تشاكا انضم لآرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في 2016 قبل أن يرتدي شارة قيادة المدفعجية بداية من هذا الموسم.
مؤمن زكريا

تركي آل الشيخ يعلن عن سفر مؤمن زكريا لأمريكا

في إطار عودة العلاقات بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية مع المسؤولين في النادي الأهلي، زار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، آل الشيخ في منزله بالسعودية، وأعلن تركي عن مساعدته في رحلته العلاجية بعد الإصابة التي لحقت بزكريا وتسببت في فسخ نادي أحد السعودي لعقد إعارته ثم عدم قيده في قائمة الأهلي نظرا لحاجته إلى فترة علاج طويلة من تلك الإصابة التي لم يستطع طبيب الفريق تشخيصها وكان تركي قد أرسل مندوبا عنه لمنزل محمود الخطيب، رئيس الأهلي للاطمئنان على صحته، مؤكدا على عودة العلاقات بين الطرفين.
إيبار-فياريال

إيبار يتخطى فياريال.. ومايوركا يتعادل مع أوساسونا

انتزع فريق إيبار فوزًا غاليًا من نظيره فياريال بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب بلدية ايبوروا، فى إطار الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل لصالح إيبار اللاعب كيكي فى الدقيقة الـ62، بينما جاء جيراد مورينيو بهدف التعديل فى الدقيقة الـ88، ثم حسم فابيان أورينا المباراة بهدف لإبار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرتفع رصيد إيبار لـ12 نقطة فى المركز الرابع عشر، ويتجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة فى المركز السابع من جدول الليجا.
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طارق-سليمان (1)

طارق سليمان يكشف حقيقة تدريبه اتحاد جدة مع لاسارتي

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، حقيقة انضمامه للجهاز الفني لفريق اتحاد جدة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيل من تدريب القلعة الحمراء بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 والخسارة أمام بيرايمدز بهدف دون رد، وكان طارق سليمان قد رحل عن تدريب حراس مرمى الأهلي، بعد قدوم السويسري رينيه فايلر والذي اصطحب مدرب حراس جديد وهو ميشيل يانكون، إذ قال سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "لم يتواصل أي شخص معي، سواء نادي اتحاد جدة أو مارتن لاسارتي".
جروس (2)

في أولى مباريات جروس.. أهلي جدة يسقط أمام الحزم

سقط أهلى جدة فى فخ التعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، فى الأسبوع الثامن من عمر الدورى السعودى، والتى أقيمت على ملعب نادى الحزم، وسجل لصالح الأهلى عبد الباسط هندى فى الدقيقة الـ70، بينما سجل لصالح الحزم كل من إبراهيما تانديا فى الدقيقة 50 ومنصور حمزى فى الدقيقة 87 من عمر المباراة، كما شهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب الحزم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لصالح مورالها. وبهذا الفوز يحتل الحزم المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يقع أهلى جدة فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
جروس

المدرب عاد إلى بلاده.. تعثر مفاوضات أهلي جدة مع جروس

كشفت تقارير سعودية تفاصيل تعثر المفاوضات بين السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ونادي أهلي جدة السعودي، مشيرة إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بشكل مفاجئ. وأوضحت جريدة "عكاظ" السعودية، أن جروس غادر الفندق الذي كان يقيم فيه وأغلق هواتفه قبل الجلسة المحددة لتوقيع عقود قيادته لأهلي جدة. وأشارت الصحيفة إلى أن جروس حزم حقائبه وغادر إلى بلاده دون توضيح السبب لمسؤولي الأهلي، بجانب تجاهله لاتصالاتهم، الأمر الذي أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
رينيه فايلر (4)

فايلر يتحدث عن نصائح جروس ومميزات لاعبي الأهلي

"كريستيان جروس الذي لا يختلف أحد حول تجاربه نصحني بوضوح بتدريب هذا الفريق والتعرف على السوق".. بهذه الكلمات بدأ المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حديثه مع صحيفة "Nau.ch" السويسرية اليوم الثلاثاء. وكشف عن مزايا لاعبي الأهلي، قائلا: "أبرز ما يميز لاعبي الفريق هو القوة البدنية، السرعة، طريقة عملهم، قتالهم واستعدادهم للمعاناة، لعبوا آخر مباراة في درجة حرارة 44 بأسوان التي تبعد 880 كم عن العاصمة بعد الطيران ذهابًا وإيابًا في منتصف الليل".
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