تغريم we للمحمول 12 مليون جنيه بسبب انقطاع الخدمة

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م

شركة WE للمحمول

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الخميس، توقيع غرامة على شركة WE للمحمول، نظرا لحدوث أعطال جسيمة بالشبكة، أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات لقطاع من عملاء الشركة في عدد من المناطق، أمس الأربعاء، موضحا أن ما حدث مخالف للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع الشركة، التي قامت بتقديم تقرير مفصل عن المشكلة وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها، وأضاف الجهاز القومي، أنه قرر تغريم WE للمحمول، غرامة قدرها 12 مليون جنيه مصري، وأن يتم السداد خلال 7 أيام من تاريخه.

وأوضح القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرار جاء في إطار حرص الجهاز على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة. وراعى الجهاز عند تحديد قيمة الجزاء المالي مجموعة من العوامل أهمها عدد المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة، والمدة