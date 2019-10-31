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بعد تصويت النواب على عزل ترامب.. البيت الأبيض: لن يضر لكنه مؤلم

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
ترامب
ترامب
قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن تصويت مجلس النواب على إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يضر الرئيس، لكنه يؤلم الشعب الأمريكي، مشددة على أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأن النواب الديمقراطيين يعلمون ذلك، جاء ذلك في سياق تعليق للبيت الأبيض على تصويت مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق اليوم الخميس، بالموافقة على مشروع قانون يقر إجراءات عزل ترامب ويجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيق بشأن قضية اتصالاته بأوكرانيا.
وأضافت جريشام، أن هناك هاجسا مقلقا لدى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والديمقراطيين، بشأن توجيه الاتهام بالتقصير للرئيس الأمريكي، معتبرة ذلك إجراء غير قانوني. وأوضحت أنه بدلا من التركيز على القضايا الملحة التي تؤثر فعليا على العائلات الأمريكية، مثل الحد من جرائم العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية،
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بوينج 787 دريملاينر

بعد أكثر من 30 ألف رحلة.. بوينج تسحب «طائرات الشقوق»

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية "بوينج"، الخميس، أنها أوقفت تحليق عدد يصل إلى 50 من طائراتها "بوينغ 737 إن جي" بعد اكتشاف تشققات في هياكلها، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح ناطق باسم المجموعة لـ"فرانس برس"، أن "نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن وتبين أن أقل من 5 بالمئة منها، أي نحو 50 طائرة، تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها. ويأتي هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق، بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.
دونالد ترامب

استقالة جديدة تعقد موقف ترامب أمام الديمقراطيين

لا تزال محاولات الجمهوريين للإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمرة على كل الأصعدة، أهمها التحقيق القائم بشأن المكالمة الهاتفية التي جمعته بالرئيس الأوكراني، من أجل تحقيق مكاسب داخلية تؤهله للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، العام المقبل. الاتهامات الرئيسية التي طالت ترامب تمثلت في الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للضغط عليه من أجل الشروع في تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي لا يزال مرشحًا محتملا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
تحطم- طائرة- هليكوبتر -أمريكية

مصرع شخص في تحطم طائرة بولاية جورجيا الأمريكية

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية جورجيا الأمريكية، إذ ذكرت شبكة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة من طراز «بايبر بى ايه – 28»، وتحطمت في مقاطعة «ديكلوب»، وكان بداخلها شخصان فقط تأكد مصرع أحدهما، فيما اعتبر الأخر في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتوافر أية معلومات بشأن أسباب الحادث الذي وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار «ديكلوب» الأمريكي. وفي يوليه الماضي، لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية.
أبو بكر البغدادي

ترامب: أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقتل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي كزعيم لتنظيم داعش، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل الأخير، إذ نشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: «أؤكد أن الخليفة الأول لأبو بكر البغدادي قُتل على يد القوات الأمريكية»، مضيفًا: «كان سيتولى المنصب الأعلى على الأرجح، والآن هو قتيل كذلك». وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد في وقت سابق، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل، وفقًا لما ذكرته الـCNN.
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دونالد ترامب

استقالة جديدة تعقد موقف ترامب أمام الديمقراطيين

لا تزال محاولات الجمهوريين للإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمرة على كل الأصعدة، أهمها التحقيق القائم بشأن المكالمة الهاتفية التي جمعته بالرئيس الأوكراني، من أجل تحقيق مكاسب داخلية تؤهله للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، العام المقبل. الاتهامات الرئيسية التي طالت ترامب تمثلت في الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للضغط عليه من أجل الشروع في تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي لا يزال مرشحًا محتملا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-20

بعد الاعتراف بإبادة الأرمن.. تركيا «غاضبة» وتستدعي السفير الأمريكي

اتخذت تركيا، أول قرار، تعبر فيه عن احتجاجها على اعتراف مجلس النوب الأمريكي، أمس الثلاثاء، بالإبادة الجماعية للأرمن قبل نحو قرن من الزمن، إذ استدعت الحكومة التركية اليوم الأربعاء،ء السفير الأمريكي في أنقرة، وقال مسؤولين أتراك، إن استدعاء السفير ديفيد ساترفيلد، إلى وزارة الخارجية، لأمر يتعلق بـ"بالقرار الذي لا أساس قانونيا له واتخذه مجلس النواب"، وفق تعبيرهم.. وتقر تركيا بمقتل كثير من الأرمن الذين كانوا يعيشون في أراضي الدولة العثمانية في اشتباكات مع قوات عثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تنفي أن يكون ذلك "ممنهجا أو يشكل إبادة جماعية".
ابو بكر-البغدادى

مصادر أمريكية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أميركية، ليلة السبت، جرى دفنها في البحر. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة أميركية، على مجمع كان يختبئ فيه في قرية بريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال ترامب إن البغدادي مات وهو يئن ويصرخ، مضيفا أن العالم بات أكثر أمانا بعد مقتل أول رجل مطلوب في العالم، مشيرا إلى السجل الدموي الكبير لزعيم داعش وما نفذه من جرائم في مختلف دول العالم.
النائب -الأمريكي -إيليا -كامينجز

وفاة عضو بالكونجرس كان يحقق في عزل ترامب

توفي النائب الأمريكي المخضرم إيليا كامينجز، عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي بالكونجرس، عن 68 عاما. يذكر أن كامينجز، كان ممثلا لولاية ميريلاند بما في ذلك مدينة بالتيمور التي ولد بها حيث توفي بالمستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، متأثرا بمتاعب صحية منذ فترة طويلة، حسبما أفاد مسئولو مكتبه البرلماني، كما تولى كامينجز رئاسة لجنة المراقبة بمجلس النواب الذي أمضى فيه 23 سنة، وكان قد خاض عدة مشاحنات مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات البرلمانية حول الرئيس وإدارته.
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