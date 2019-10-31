بعد تصويت النواب على عزل ترامب.. البيت الأبيض: لن يضر لكنه مؤلم

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

ترامب

قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن تصويت مجلس النواب على إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يضر الرئيس، لكنه يؤلم الشعب الأمريكي، مشددة على أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأن النواب الديمقراطيين يعلمون ذلك، جاء ذلك في سياق تعليق للبيت الأبيض على تصويت مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق اليوم الخميس، بالموافقة على مشروع قانون يقر إجراءات عزل ترامب ويجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيق بشأن قضية اتصالاته بأوكرانيا.

وأضافت جريشام، أن هناك هاجسا مقلقا لدى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والديمقراطيين، بشأن توجيه الاتهام بالتقصير للرئيس الأمريكي، معتبرة ذلك إجراء غير قانوني. وأوضحت أنه بدلا من التركيز على القضايا الملحة التي تؤثر فعليا على العائلات الأمريكية، مثل الحد من جرائم العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية،