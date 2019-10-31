دورتموند يسعى لضم ماندزوكيتش فى الانتقالات الشتوية

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

ماندزوكيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن رحيل النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عن صفوف فريق يوفنتوس، إلى فريق بوروسيا دورتموند الألمانى. وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" إلى أن بوروسيا دورتموند يسعى للحصول على خدمات ماريو ماندزوكيتش في الميركاتو الشتوي المقبل ويأتي ذلك رغم أن ماندزوكيتش كان نجمًا سابقًا لبايرن ميونخ، الغريم التقليدي لدورتموند، لكن الموقع الإيطالي أوضح أن المهاجم الكرواتي لا يمانع ارتداء قميص دورتموند وينتظر حسم المفاوضات خلال الفترة القادمة.

كان المهاجم الكرواتي قد خرج من حسابات ماوريسيو ساري مدرب البيانكونيرى، خلال الموسم الحالي، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا. وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن دورتموند سيدخل قريبًا في مفاوضات حاسمة مع يوفنتوس لإنهاء الصفقة قبل يناير المقبل. وتحاول إدارة الفريق الألمانى الإسراع لضم اللاعب،