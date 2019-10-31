رياضة

دورتموند يسعى لضم ماندزوكيتش فى الانتقالات الشتوية

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م
ماندزوكيتش
ماندزوكيتش
كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن رحيل النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عن صفوف فريق يوفنتوس، إلى فريق بوروسيا دورتموند الألمانى. وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" إلى أن بوروسيا دورتموند يسعى للحصول على خدمات ماريو ماندزوكيتش في الميركاتو الشتوي المقبل ويأتي ذلك رغم أن ماندزوكيتش كان نجمًا سابقًا لبايرن ميونخ، الغريم التقليدي لدورتموند، لكن الموقع الإيطالي أوضح أن المهاجم الكرواتي لا يمانع ارتداء قميص دورتموند وينتظر حسم المفاوضات خلال الفترة القادمة.
كان المهاجم الكرواتي قد خرج من حسابات ماوريسيو ساري مدرب البيانكونيرى، خلال الموسم الحالي، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا. وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن دورتموند سيدخل قريبًا في مفاوضات حاسمة مع يوفنتوس لإنهاء الصفقة قبل يناير المقبل. وتحاول إدارة الفريق الألمانى الإسراع لضم اللاعب،
اقرأ المزيد
جرانيت تشاكا (3)

تشاكا يعتذر لجماهير آرسنال بعد أزمة مباراة كريستال

أصدر جرانيت تشاكا لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، بيانا رسميا تحدث من خلاله عن واقعة خلافه مع جماهير فريقه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، أمام كريستال بالاس والتي انتهت بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وكان تشاكا خلع قميص آرسنال ورمى به على الأرض، وذلك عقب قيام جماهير الفريق باستفزازه خلال عملية استبداله في المباراة، وبعد مرور 4 أيام قرر تشاكا كسر حالة الصمت، ليصدر بيانا رسميا تحدث من خلاله عن كل شيء. تشاكا انضم لآرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في 2016 قبل أن يرتدي شارة قيادة المدفعجية بداية من هذا الموسم.
مؤمن زكريا

تركي آل الشيخ يعلن عن سفر مؤمن زكريا لأمريكا

في إطار عودة العلاقات بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية مع المسؤولين في النادي الأهلي، زار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، آل الشيخ في منزله بالسعودية، وأعلن تركي عن مساعدته في رحلته العلاجية بعد الإصابة التي لحقت بزكريا وتسببت في فسخ نادي أحد السعودي لعقد إعارته ثم عدم قيده في قائمة الأهلي نظرا لحاجته إلى فترة علاج طويلة من تلك الإصابة التي لم يستطع طبيب الفريق تشخيصها وكان تركي قد أرسل مندوبا عنه لمنزل محمود الخطيب، رئيس الأهلي للاطمئنان على صحته، مؤكدا على عودة العلاقات بين الطرفين.
إيبار-فياريال

إيبار يتخطى فياريال.. ومايوركا يتعادل مع أوساسونا

انتزع فريق إيبار فوزًا غاليًا من نظيره فياريال بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب بلدية ايبوروا، فى إطار الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل لصالح إيبار اللاعب كيكي فى الدقيقة الـ62، بينما جاء جيراد مورينيو بهدف التعديل فى الدقيقة الـ88، ثم حسم فابيان أورينا المباراة بهدف لإبار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرتفع رصيد إيبار لـ12 نقطة فى المركز الرابع عشر، ويتجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة فى المركز السابع من جدول الليجا.
اقرأ المزيد من الأخبار
يوفنتوس

يوفنتوس في مهمة تعزيز الصدارة أمام ليتشي

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي (كالتشيو) لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة لمواجهة ليتشي صاحب المركز الـ17 برصيد 7 نقاط على ملعب فيا دل ماري في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتواجه الفريقان في 30 مباراة في الدوري الإيطالي من قبل، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل اليوفي في تلك المباريات 60 هدفًا واهتزت شباكه بـ26 هدفًا.
كريستيانو رونالدو

يوفنتوس يستهدف تكرار تجربة رونالدو الصيف المقبل

يستعد يوفنتوس الإيطالي لإبرام صفقة جديدة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد التعاقد في العام الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد، وذلك بفضل الإيرادات المميزة التي حققها البيانكونيري في الآونة الأخيرة، إلا أن إدارة السيدة العجوز تضع شروطا لتلك الصفقة، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، لا ينوي يوفنتوس إبرام صفقة مشابهة في كل التفاصيل لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سن 33 عامًا بمقابل يزيد على 100 مليون يورو.
ماوريسيو-ساري- (2)

يوفنتوس يدرس التخلص من بعض اللاعبين

تدرس إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى التخلص من بعض اللاعبين فى الفريق، وذلك لعدم وجودهم فى خطة السيدة العجوز فى الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى اختيارات ماوريسيو سارى المدير الفنى للبيانكونيرى، بعد استبعاد بعض اللاعبين والاكتفاء بتواجد بعضهم من دكة البدلاء. وكشف الموقع الإيطالى "كالتشيو ميركاتو"، أن اليوفى يفكر فى بيع بعض اللاعبين الذين لا يعدون جزءًا من خطط ماوريسيو سارى، ويأتى ذلك القرار لتحقيق إيرادات، مشيرةً إلى أن إدارة البيانكونيري قد توفر نحو 250 مليون يورو.
رونالدو وساري

ساري: أفتخر بتدريب كريستيانو رونالدو

عبر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الفترة الأخيرة رفقة الفريق ومنتخب بلاده، جاء ذلك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الإثنين، قبل مباراة لوكوموتيف موسكو، في بطولة دوري أبطال أوروبا،، قائلا: "مواجهة لوكوموتيف موسكو ستكون صعبة للغاية، هم يقدمون مستويات رائعة في الدوري المحلي، وبالتأكيد كل هدفهم تكرار ذلك خلال، في دوري الأبطال أوروبا من خلال مواجهتنا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]