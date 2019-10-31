وزارة الاستثمار تفوز بأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

وزيرة الاستثمار سحر نصر

حصلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية، عن موقع خريطة مصر الاستثمارية، وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتسليم جائزة "المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية" إلى مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار لشئون ترويج الاستثمار، في حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، الذي عقد اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الاحتفال، وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، وبمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء.وتضم خريطة مصر الاستثمارية 3000 فرصة استثمارية،