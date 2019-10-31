سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزارة الاستثمار تفوز بأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
وزيرة الاستثمار سحر نصر
وزيرة الاستثمار سحر نصر
حصلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية، عن موقع خريطة مصر الاستثمارية، وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتسليم جائزة "المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية" إلى مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار لشئون ترويج الاستثمار، في حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، الذي عقد اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحضر الاحتفال، وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، وبمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء.وتضم خريطة مصر الاستثمارية 3000 فرصة استثمارية،
اقرأ المزيد
البورصه

ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 727.7 مليار جنيه

بحت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 3ر12 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 7ر727 مليار جنيه مقابل 4ر715 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 7ر1 فى المائة، وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02ر14558 نقطة، فيما كان الارتفاع أكثر حدة على صعيد الأسهم المتوسطة حيث صعد مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63ر3 فى المائة، ليصل إلى مستوى 27ر539 نقطة ، كما زاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.
بطاقات-تموينية

الحكومة تمد فترة تظلمات بطاقات التموين لنهاية نوفمبر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019 والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم بنهاية شهر أكتوبر، وأوضحت التموين في بيان صحفي أن ذلك لإعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل محددات المرحلة الرابعة استهلاك كهرباء للأسرة يبدأ من 1000 كيلووات شهريًا، والأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو سيارة فارهة أحدث من 2013.
da44abbb-1a91-41f4-83af-240af67440ca

وزير الاتصالات: الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة مهمة

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات مؤتمر ومعرض إفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية تحت عنوان "مستقبل تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية في إفريقيا"، الذي يعقد في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر ويأتي في إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تستهدف تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تكنولوجيات تطوير الألعاب وتطبيقات الموبايل، ودعم تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.
البورصة

بعد تصريحات السيسي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الخميس، بصورة جماعية، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة. وربحت القيمة السوقية للأسهم 3.7 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 727.704 مليار جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.55% ليصل إلي مستوي14558 نقطة. ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وأرتفع مؤشر إيجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41%.
اقرأ المزيد من الأخبار
سحر-نصر (1)

سحر نصر: معدل النمو الاقتصادي بمصر الأعلى في المنطقة

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة.
الواح-الطاقة-الشمسية

«البنك الدولي» يدعم مصر كمركز إقليمي لتصدير الطاقة

اتفقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي، والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بلحاج على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.
الرئيس-السيسى

السيسي: مصر مؤهلة لتصبح محورا لصناعات اليابان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية لمختلف الأسواق خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس شركة تويوتا اليابانية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس شركة (تويوتا) استعرض المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر في مجالات النقل العام، وتوليد الطاقة. يذكر أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التقى أول من أمس الأحد، إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وسفير اليابان بالقاهرة.
سامح-شكري (1)

الخارجية توجه رسالة لـ3 دول: مستاؤون لمواصلة شركاتكم العمل بسد النهضة

عقد نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، اجتماعا اليوم الأحد، مع سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة، وأعرب لوزا، خلال الاجتماع، عن استياء مصر لمواصلة تلك الشركات العمل في السد، رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر، وكذلك رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي، موضحا للسفراء، أن عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ وبموجب قواعد القانون الدولي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]