بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

الرئيس السوري بشار الأسد

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".

وكشف الأسد، تفاصيل جديدة عن دور زعيم داعش المنتحر، مشيرا إلى "أن البغدادي كان في السجون الأمريكية في العراق وأخرجوه ليلعب هذا الدور"، متابعا بأن "زعيم داعش هو مجرد شخص يبدل بأي لحظة وبأي وقت" وفقا لروسيا اليوم.وأضاف الرئيس السوري: "أعتقد أنه سيعاد انتاجه باسم وشخص آخر وربما يعاد انتاج داعش حسب الحاجة