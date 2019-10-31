رياضة

إيبار يتخطى فياريال.. ومايوركا يتعادل مع أوساسونا

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
إيبار وفياريال
إيبار وفياريال
انتزع فريق إيبار فوزًا غاليًا من نظيره فياريال بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب بلدية ايبوروا، فى إطار الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل لصالح إيبار اللاعب كيكي فى الدقيقة الـ62، بينما جاء جيراد مورينيو بهدف التعديل فى الدقيقة الـ88، ثم حسم فابيان أورينا المباراة بهدف لإبار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرتفع رصيد إيبار لـ12 نقطة فى المركز الرابع عشر، ويتجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة فى المركز السابع من جدول الليجا.
بينما على الجانب الآخر منحت ركلات الجزاء التعادل لمايوركا أمام نظيره أوساسونا، بنتيجة هدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما من نفس الجولة، على ملعب إيبيروستار، وسجل لصالح مايوركا من ركلتي جزاء، لاجو جونيور فى الدقيقة الـ21 وسالفا سيفييا فى الدقيقة الـ75، بينما جاءت أهداف أوساسونا بأقدام مارك كاردونا
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تشاكا يعتذر لجماهير آرسنال بعد أزمة مباراة كريستال

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برشلونة يقسو على بلد الوليد بخماسية

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برشلونة يمطر شباك إيبار بثلاثية في الليجا

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ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام مايوركا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة لمواجهة إيبار في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يوجد إيبار في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري في 10 مباريات من قبل، حقق خلالها البارسا الانتصار في 9 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 33 هدفًا واهتزت شباكه بـ6 أهداف، وعلى ملعب إيبار تواجها 5 مرات من قبل، فاز برشلونة فيها بـ4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.
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