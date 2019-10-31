إيبار يتخطى فياريال.. ومايوركا يتعادل مع أوساسونا

تحرير:محمد جمال ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

إيبار وفياريال

انتزع فريق إيبار فوزًا غاليًا من نظيره فياريال بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب بلدية ايبوروا، فى إطار الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل لصالح إيبار اللاعب كيكي فى الدقيقة الـ62، بينما جاء جيراد مورينيو بهدف التعديل فى الدقيقة الـ88، ثم حسم فابيان أورينا المباراة بهدف لإبار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرتفع رصيد إيبار لـ12 نقطة فى المركز الرابع عشر، ويتجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة فى المركز السابع من جدول الليجا.

بينما على الجانب الآخر منحت ركلات الجزاء التعادل لمايوركا أمام نظيره أوساسونا، بنتيجة هدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما من نفس الجولة، على ملعب إيبيروستار، وسجل لصالح مايوركا من ركلتي جزاء، لاجو جونيور فى الدقيقة الـ21 وسالفا سيفييا فى الدقيقة الـ75، بينما جاءت أهداف أوساسونا بأقدام مارك كاردونا