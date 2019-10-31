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بشار الأسد: الجيش الأمريكي محتل وسنقاومه في حالة واحدة

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هو الأكثر شفافية بين قادة البيت الأبيض، موضحا "أنه يقول بصراحة إن واشنطن تريد النفط، وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية، مضيفا أنه خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية": "علينا أن لا نراهن على أي رئيس أمريكي، وكل ما يقوله الأمريكي ليس له مصداقية"، وتطرق إلى العدوان التركي على شمال سوريا، مؤكدا أن " الجيش التركي هو الوكيل الأمريكي في هذه الحرب،?? وعلينا أن نترك المجال الى العملية السياسية، وإن لم تعط نتائج نتجه باتجاه الحرب".
وواصل الرئيس السوري، بأن "الجيش التركي في البداية كان على اتفاق مع الجيش السوري، إلى أن انقلب عليه أردوغان، وعلينا أن لا نحول تركيا إلى عدو، وذلك بالتنسيق مع روسيا وإيران"، مضيفا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول أن يظهر وكأنه "صاحب قرار"، لكنه "الوكيل الأمريكي في الحرب.. وعندما لا يخرج بكل الوسائل
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-بشار-الأسد

بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".
حزب-الله (2)

أجبرها على المغادرة.. حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن حزب الله تصدى اليوم، لطائرة إسرائيلية بدون طيار، وتم إجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية، وأوضح التنظيم أنه قام في تمام الساعة الثانية و5 دقائق من بعد ظهر اليوم، بالتصدي لطائرة إسرائيلية من دون طيار في سماء جنوبي لبنان، وذلك باستخدام ما وصفه الحزب بـ"الأسلحة المناسبة"، مُجبرا إياها على مغادرة الأجواء اللبنانية.. ياأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس، باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.
احتجاجات العراق

15 نقابة عراقية تطالب باستقالة حكومة عادل عبد المهدي

طالبت 15 نقابة واتحاد في العراق، باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، واختيار مرشح مستقل لقيادة فترة انتقالية، إذ دعت النقابات والاتحادات في بيان مشترك إلى أن تقدم الحكومة استقالتها فورا، واختيار مرشح مستقل يشكل حكومة مصغرة مؤقتا لإدارة شؤون البلد لمدة ستة أشهر لحين إجراء الانتخابات النيابية القادمة، وطالب الموقعون على البيان بـ«إيقاف إجراءات الحكومة التعسفية ضد المتظاهرين والكشف عن القتلة»، ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين المتهمين كافة بالفساد فورا وتشريع قانون من أين لك هذا؟ ولكل المسؤولين منذ عام 2003، وفقًا لسبوتنيك.
طائرة-اسرائيلية

سقوط طائرة إسرائيلية قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق مضادات أرضية صوب طائرة إسرائيلية فوق لبنان دون إصابتها، إذ قال الجيش الإسرائيلي، إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها. ونشر متحدث باسم الجيش البيان على تويتر بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان. وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.
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-بشار-الأسد

بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".
أبو بكر البغدادي

هل أنقذ رأس البغدادي مصير ترامب السياسي؟

جاءت عملية تصفية أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، في وقت مناسب للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي واجه على مدى الأسبوعين الماضيين حالة من الغضب الشديد، بعد تخليه عن الأكراد في مواجهة الغزو التركي لشمال سوريا. القرار الذي أصدره ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، أسهم في سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي إلى هروب الآلاف من سجناء داعش، إلا أن تصفية البغدادي كانت بمنزلة نصر رمزي مهم يعطي ترامب ذخيرة سياسية لمواجهة الكثير من النقد الداخلي.
الحرب-في- سوريا (11)

وزارة الدفاع الروسية ترسل عشرات العربات المدرعة إلى سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة أرسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون- أو" للشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية (إيل-76) إلى القاعدة الجوية حميميم في سوريا، حيث ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بمهام خاصة على الحدود السورية التركية باستخدامها، وتم إرسال مركبات مدرعة من طراز (تيجر) و(تايفون- أو) إلى سوريا من المطارات العسكرية في منطقة روستوف وإقليم كراسنودار".
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ترامب يواجه أزمة داخلية بسبب الغزو التركي لسوريا

وصل صراع دونالد ترامب مع المشرعين الديمقراطيين إلى آفاق جديدة عندما انسحب كبار الديمقراطيين من اجتماع بالبيت الأبيض، وحرضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الرئيس بسبب ما وصفته بـ"الانهيار" في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقالت بيلوسي وغيرها من كبار الديمقراطيين إنهم انسحبوا من مؤتمر البيت الأبيض المثير للجدل حول قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأصبح من الواضح أن الرئيس ليس لديه خطة للتعامل مع إمكانية استعادة تنظيم داعش لنشاطه في الشرق الأوسط.
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