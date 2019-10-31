بشار الأسد: الجيش الأمريكي محتل وسنقاومه في حالة واحدة

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

الرئيس السوري بشار الأسد

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هو الأكثر شفافية بين قادة البيت الأبيض، موضحا "أنه يقول بصراحة إن واشنطن تريد النفط، وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية، مضيفا أنه خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية": "علينا أن لا نراهن على أي رئيس أمريكي، وكل ما يقوله الأمريكي ليس له مصداقية"، وتطرق إلى العدوان التركي على شمال سوريا، مؤكدا أن " الجيش التركي هو الوكيل الأمريكي في هذه الحرب،?? وعلينا أن نترك المجال الى العملية السياسية، وإن لم تعط نتائج نتجه باتجاه الحرب".

وواصل الرئيس السوري، بأن "الجيش التركي في البداية كان على اتفاق مع الجيش السوري، إلى أن انقلب عليه أردوغان، وعلينا أن لا نحول تركيا إلى عدو، وذلك بالتنسيق مع روسيا وإيران"، مضيفا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول أن يظهر وكأنه "صاحب قرار"، لكنه "الوكيل الأمريكي في الحرب.. وعندما لا يخرج بكل الوسائل