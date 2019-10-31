رياضة

تركي آل الشيخ يعلن عن سفر مؤمن زكريا لأمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م
الأهلي
الأهلي
في إطار عودة العلاقات بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية مع المسؤولين في النادي الأهلي، زار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، آل الشيخ في منزله بالسعودية، وأعلن تركي عن مساعدته في رحلته العلاجية بعد الإصابة التي لحقت بزكريا وتسببت في فسخ نادي أحد السعودي لعقد إعارته ثم عدم قيده في قائمة الأهلي نظرا لحاجته إلى فترة علاج طويلة من تلك الإصابة التي لم يستطع طبيب الفريق تشخيصها وكان تركي قد أرسل مندوبا عنه لمنزل محمود الخطيب، رئيس الأهلي للاطمئنان على صحته، مؤكدا على عودة العلاقات بين الطرفين.
ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو رفقة مؤمن زكريا قائلا: "الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخيه.. ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله... السعودية ومصر إيد وحدة... واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور". وكان آل الشيخ وجه رسالة
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جرانيت تشاكا (3)

تشاكا يعتذر لجماهير آرسنال بعد أزمة مباراة كريستال

أصدر جرانيت تشاكا لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، بيانا رسميا تحدث من خلاله عن واقعة خلافه مع جماهير فريقه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، أمام كريستال بالاس والتي انتهت بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وكان تشاكا خلع قميص آرسنال ورمى به على الأرض، وذلك عقب قيام جماهير الفريق باستفزازه خلال عملية استبداله في المباراة، وبعد مرور 4 أيام قرر تشاكا كسر حالة الصمت، ليصدر بيانا رسميا تحدث من خلاله عن كل شيء. تشاكا انضم لآرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في 2016 قبل أن يرتدي شارة قيادة المدفعجية بداية من هذا الموسم.
إيبار-فياريال

إيبار يتخطى فياريال.. ومايوركا يتعادل مع أوساسونا

انتزع فريق إيبار فوزًا غاليًا من نظيره فياريال بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب بلدية ايبوروا، فى إطار الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل لصالح إيبار اللاعب كيكي فى الدقيقة الـ62، بينما جاء جيراد مورينيو بهدف التعديل فى الدقيقة الـ88، ثم حسم فابيان أورينا المباراة بهدف لإبار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرتفع رصيد إيبار لـ12 نقطة فى المركز الرابع عشر، ويتجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة فى المركز السابع من جدول الليجا.
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دورتموند يسعى لضم ماندزوكيتش فى الانتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن رحيل النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عن صفوف فريق يوفنتوس، إلى فريق بوروسيا دورتموند الألمانى. وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" إلى أن بوروسيا دورتموند يسعى للحصول على خدمات ماريو ماندزوكيتش في الميركاتو الشتوي المقبل ويأتي ذلك رغم أن ماندزوكيتش كان نجمًا سابقًا لبايرن ميونخ، الغريم التقليدي لدورتموند، لكن الموقع الإيطالي أوضح أن المهاجم الكرواتي لا يمانع ارتداء قميص دورتموند وينتظر حسم المفاوضات خلال الفترة القادمة.
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تركي-آل-الشيخ

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي تنازله عن القضايا التي تقدم بها ضد من تجاوز في حقه من بعض جماهير النادي الأهلي، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم أكن أعلم أن هناك عددا من جماهير الأهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم إجراء نظامي أنا مسامح في حقي فهم إخواني وأحبابي وسأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلا بكل المصاريف ومساعدتهم بعد ذالك".
تركى-والخطيب (2)

محمود الخطيب يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا، حيث قال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ: «لن أزور الخطيب ولا أنتظر رد الأهلي»

أكد تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه لن يزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع عنده. وقال آل الشيخ خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لن أزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع لدي، هو يستاهل الزيارة لكن ظروفي ومسئولياتي وموسم الرياض يمنعوني من ذلك، واقتربنا من 5 مليون زائر، والموضوع حتى ديسمبر غير مستقر". وتابع: "أتمنى المساهمة في علاج الخطيب بطبيب أو كشف أو أي شئ، فهذه مساعدة من أخ مسلم لأخوه وليس بها أي من أو فضل".
تركى-والخطيب (1)

تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
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