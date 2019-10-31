تركي آل الشيخ يعلن عن سفر مؤمن زكريا لأمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

الأهلي

في إطار عودة العلاقات بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية مع المسؤولين في النادي الأهلي، زار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، آل الشيخ في منزله بالسعودية، وأعلن تركي عن مساعدته في رحلته العلاجية بعد الإصابة التي لحقت بزكريا وتسببت في فسخ نادي أحد السعودي لعقد إعارته ثم عدم قيده في قائمة الأهلي نظرا لحاجته إلى فترة علاج طويلة من تلك الإصابة التي لم يستطع طبيب الفريق تشخيصها وكان تركي قد أرسل مندوبا عنه لمنزل محمود الخطيب، رئيس الأهلي للاطمئنان على صحته، مؤكدا على عودة العلاقات بين الطرفين.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو رفقة مؤمن زكريا قائلا: "الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخيه.. ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله... السعودية ومصر إيد وحدة... واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور". وكان آل الشيخ وجه رسالة