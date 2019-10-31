ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 727.7 مليار جنيه

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

البورصة المصرية

بحت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 3ر12 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 7ر727 مليار جنيه مقابل 4ر715 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 7ر1 فى المائة، وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02ر14558 نقطة، فيما كان الارتفاع أكثر حدة على صعيد الأسهم المتوسطة حيث صعد مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63ر3 فى المائة، ليصل إلى مستوى 27ر539 نقطة ، كما زاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الشهر الجاري لتصل إلى نحو 2ر44 مليار جنيه من خلال تداول 549ر5 مليار ورقة منفذة على 471 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 8ر54 مليار جنيه من خلال تداول 953ر4 مليار ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر الماضي. وأضاف أن سوق الأسهم استحوذت على 42ر35 فى