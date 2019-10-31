سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 727.7 مليار جنيه

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
بحت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 3ر12 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 7ر727 مليار جنيه مقابل 4ر715 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 7ر1 فى المائة، وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02ر14558 نقطة، فيما كان الارتفاع أكثر حدة على صعيد الأسهم المتوسطة حيث صعد مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63ر3 فى المائة، ليصل إلى مستوى 27ر539 نقطة ، كما زاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.
وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الشهر الجاري لتصل إلى نحو 2ر44 مليار جنيه من خلال تداول 549ر5 مليار ورقة منفذة على 471 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 8ر54 مليار جنيه من خلال تداول 953ر4 مليار ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر الماضي. وأضاف أن سوق الأسهم استحوذت على 42ر35 فى
اقرأ المزيد
سحر-نصر

وزارة الاستثمار تفوز بأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية

حصلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية، عن موقع خريطة مصر الاستثمارية، وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتسليم جائزة "المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية" إلى مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار لشئون ترويج الاستثمار، في حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، الذي عقد اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بطاقات-تموينية

الحكومة تمد فترة تظلمات بطاقات التموين لنهاية نوفمبر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019 والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم بنهاية شهر أكتوبر، وأوضحت التموين في بيان صحفي أن ذلك لإعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل محددات المرحلة الرابعة استهلاك كهرباء للأسرة يبدأ من 1000 كيلووات شهريًا، والأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو سيارة فارهة أحدث من 2013.
da44abbb-1a91-41f4-83af-240af67440ca

وزير الاتصالات: الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة مهمة

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات مؤتمر ومعرض إفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية تحت عنوان "مستقبل تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية في إفريقيا"، الذي يعقد في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر ويأتي في إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تستهدف تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تكنولوجيات تطوير الألعاب وتطبيقات الموبايل، ودعم تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.
البورصة

بعد تصريحات السيسي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الخميس، بصورة جماعية، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة. وربحت القيمة السوقية للأسهم 3.7 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 727.704 مليار جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.55% ليصل إلي مستوي14558 نقطة. ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وأرتفع مؤشر إيجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41%.
اقرأ المزيد من الأخبار
البورصة

بعد تصريحات السيسي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الخميس، بصورة جماعية، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة. وربحت القيمة السوقية للأسهم 3.7 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 727.704 مليار جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.55% ليصل إلي مستوي14558 نقطة. ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وأرتفع مؤشر إيجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41%.
بورصة (2)

6.3مليار جنيه أرباح البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.90 مليار جنيه بدعم من مشتريات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 14465.47 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 535.48 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1427.51 نقطة.
بورصة (2)

مبيعات مصرية تكبد البورصة 4.4 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.23 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14126.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 528.74 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400.15 نقطة.
البورصة

البورصة تُنهي جلسات اليوم على آداء متباين للمؤشرات

تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات بيع للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية قابلها عمليات شراء من المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين، مع استمرار الحركة العرضية لمؤشرات السوق ترقبًا لأية أنباء جديدة تقود السوق نحو مزيد من التعافي والصعود في الأسابيع المتبقية من العام. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 900 مليون جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 714.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه، تركز أقل من ثلثيها في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]