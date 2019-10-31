رياضة

تشاكا يعتذر لجماهير آرسنال بعد أزمة مباراة كريستال

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
تشاكا
تشاكا
أصدر جرانيت تشاكا لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، بيانا رسميا تحدث من خلاله عن واقعة خلافه مع جماهير فريقه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، أمام كريستال بالاس والتي انتهت بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وكان تشاكا خلع قميص آرسنال ورمى به على الأرض، وذلك عقب قيام جماهير الفريق باستفزازه خلال عملية استبداله في المباراة، وبعد مرور 4 أيام قرر تشاكا كسر حالة الصمت، ليصدر بيانا رسميا تحدث من خلاله عن كل شيء. تشاكا انضم لآرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في 2016 قبل أن يرتدي شارة قيادة المدفعجية بداية من هذا الموسم.
وقال تشاكا: "بعد قضاء بعض الوقت للهدوء عقب ما حدث يوم الأحد، أريد توضيح كل شيء بدلا من إعطاء رد سريع". "هذا المشهد أثر في بشدة –مشهد صافرات الجماهير- أحب هذا النادي ودائما ما أعطي 100% من مجهودي سواء داخل أو خارج الملعب". "شعوري لن يفهمه أي مُشجع، أتعرض لحملات من التعليقات المسيئة بعد كل مباراة
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تركي آل الشيخ يعلن عن سفر مؤمن زكريا لأمريكا

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إيبار يتخطى فياريال.. ومايوركا يتعادل مع أوساسونا

انتزع فريق إيبار فوزًا غاليًا من نظيره فياريال بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب بلدية ايبوروا، فى إطار الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل لصالح إيبار اللاعب كيكي فى الدقيقة الـ62، بينما جاء جيراد مورينيو بهدف التعديل فى الدقيقة الـ88، ثم حسم فابيان أورينا المباراة بهدف لإبار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرتفع رصيد إيبار لـ12 نقطة فى المركز الرابع عشر، ويتجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة فى المركز السابع من جدول الليجا.
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دورتموند يسعى لضم ماندزوكيتش فى الانتقالات الشتوية

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رابطة المحترفين ترد على تهديد كلوب بالانسحاب

كشفت الرابطة الإنجليزية المحترفة أن هناك منافشات تجرى مع مسؤولي نادي ليفربول من أجل تحديد موعد بديل لمباراة الفريق في دور ربع النهائي من كأس الرابطة، حيث أكدت الرابطة أنه سيتم بالتنسيق مع الريدز تحديد موعد آخر بسبب مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 11 حتى 22 من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا بعد أن هدد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالانسحاب من البطولة بسبب توقيت إقامة مباريات ربع النهائي، الذي تم تحديده من قبَل الرابطة الإنجليزية.
فريق ليفربول

في مباراة الـ 10 أهداف.. ليفربول إلى ربع نهائي الكأس

في مباراة مثيرة، شهدت تسجيل عشرة أهداف في وقتها الأصلي، تأهل فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على آرسنال بنتيجة (5- 4)، بركلات الترجيح، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لمثلها، في لقاء أقيم على ملعب آنفيلد، وسجل أهداف آرسنال كل من لوكاس تورييرا وجابرييل مارتينيلي وأينسلي مايتلاند نايلز وجو ويلوك، فيما أحرز أهداف ليفربول كل من شكودران موستافي بالخطأ في مرماه، وجيمس ميلنر، وأليكس أوكسليد تشامبرلين وديفوك أوريجي.
جرانيت تشاكا (3)

أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
جرانيت تشاكا (2)

التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.
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