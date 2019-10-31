تشاكا يعتذر لجماهير آرسنال بعد أزمة مباراة كريستال

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

تشاكا

أصدر جرانيت تشاكا لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، بيانا رسميا تحدث من خلاله عن واقعة خلافه مع جماهير فريقه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، أمام كريستال بالاس والتي انتهت بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وكان تشاكا خلع قميص آرسنال ورمى به على الأرض، وذلك عقب قيام جماهير الفريق باستفزازه خلال عملية استبداله في المباراة، وبعد مرور 4 أيام قرر تشاكا كسر حالة الصمت، ليصدر بيانا رسميا تحدث من خلاله عن كل شيء. تشاكا انضم لآرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في 2016 قبل أن يرتدي شارة قيادة المدفعجية بداية من هذا الموسم.

وقال تشاكا: "بعد قضاء بعض الوقت للهدوء عقب ما حدث يوم الأحد، أريد توضيح كل شيء بدلا من إعطاء رد سريع". "هذا المشهد أثر في بشدة –مشهد صافرات الجماهير- أحب هذا النادي ودائما ما أعطي 100% من مجهودي سواء داخل أو خارج الملعب". "شعوري لن يفهمه أي مُشجع، أتعرض لحملات من التعليقات المسيئة بعد كل مباراة