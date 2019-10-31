تزوير وسرنجات.. ضبط محاولتي تهرب من سداد 2.5 مليون للجمارك

تحرير:محمد مجلى ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

سرنجات طبية - أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بجمارك الإسكندرية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، من ضبط محاولتي تلاعب فى المستندات للإفراج عن أصناف مستلزمات طبية بموافقات مصطنعة منسوب صدورها الي الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية والإفراج الطبي بميناء الإسكندرية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة حيث بلغ إجمالي التعويضات المستحقة نحو 2 مليون و500 ألف جنيها للمحضر الثانى، وذلك بناء على معلومات سرية توافرت لإدارة مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الغربية عمليات.

وأفادت التحريات، بقيام شركة "ا. ل." للإستيراد، بالإفراج عن مشمول البيان الجمركي رقم 16449 لسنة 2016 لصنف سرنجات طبية بدون سن بموافقات طبية مزورة منسوب صدورها للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية والإفراج الطبي، وقيام شركة "ا. ن." للاستيراد، أيضا بالإفراج عن مشمول البيانين الجمركيين رقمى رقمي 1211 و1242