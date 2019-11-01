أزمة وزيادة وزن.. سوما تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ ص

سوما

?أجرت المطربة سوما، الخميس، البروفات التحضيرية بدار الأوبرا المصرية، لحفلها في مهرجان الموسيقي العربية في دورتة رقم 28، والمقرر له يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، إذ تقدم مجموعة من الأغاني التراثية إلى جانب عدد من أغانيها المشهورة مثل "دا حبيبي"، و"أعز اصحاب"، وعبرت سوما عن سعادتها بتواجدها في المهرجان، وقالت في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنها حريصة على أن تقدم أشكالا موسيقية مختلفة خلال الحفل، مشيرة إلى أنه سيشهد تقديم أغان لأول مرة.

وأعربت سوما، عن خوفها من تقديم أغان جديدة، لكنها أكدت أنها "تحب أن تتحدى نفسها في تقديم أشياء جديدة"، لافتة إلى أنها ستقدم أغان لعبد الحليم حافظ، لم تغنيها من قبل، ولا تليق على الطبقات النسائية، ولكنها ستغنيها وتتمنى أن تنجح بها.وعن سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، قالت: "هذا بسبب