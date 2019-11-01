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أزمة وزيادة وزن.. سوما تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ ص
سوما
سوما
?أجرت المطربة سوما، الخميس، البروفات التحضيرية بدار الأوبرا المصرية، لحفلها في مهرجان الموسيقي العربية في دورتة رقم 28، والمقرر له يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، إذ تقدم مجموعة من الأغاني التراثية إلى جانب عدد من أغانيها المشهورة مثل "دا حبيبي"، و"أعز اصحاب"، وعبرت سوما عن سعادتها بتواجدها في المهرجان، وقالت في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنها حريصة على أن تقدم أشكالا موسيقية مختلفة خلال الحفل، مشيرة إلى أنه سيشهد تقديم أغان لأول مرة.
وأعربت سوما، عن خوفها من تقديم أغان جديدة، لكنها أكدت أنها "تحب أن تتحدى نفسها في تقديم أشياء جديدة"، لافتة إلى أنها ستقدم أغان لعبد الحليم حافظ، لم تغنيها من قبل، ولا تليق على الطبقات النسائية، ولكنها ستغنيها وتتمنى أن تنجح بها.وعن سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، قالت: "هذا بسبب
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فيلم صندوق الدنيا

رانيا يوسف وصلاح عبد الله يجتمعان فى «صندوق الدنيا»

يواصل حاليا الفنان صلاح عبد الله والفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهدهما في فيلم "صندوق الدنيا"، ويحضر في كواليس التصوير الفنان والمنتج عمرو القاضي مع المؤلف والمخرج عماد البهات، ومن المقرر أن يقوم باسم سمرة وخالد الصاوي بتصوير مشاهدهما خلال الفترة المقبلة، وأكد عمرو القاضي في تصريحات صحفية أن فيلم "صندوق الدنيا" يعد أولى تجاربه الإنتاجية، وأن لديه أملا كبيرا في هذا العمل ويهمه طرحه من خلال أحد المهرجانات الدولية الضخمة بعد انتهاء التصوير، وأنه متفائل بكل النجوم الموجودين معه.
لبلبة

لبلبة: أنا وعادل إمام ثنائى لايقين على بعض «حوار»

شاركت الفنانة الكبيرة لبلبة فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط كرئيسة لجنة تحكيم لمسابقة الأفلام العربية بالمهرجان فى دورته الـ35، والتى أقيمت فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الماضى، وهذا الاختيار جاء لخبرة لبلبة الكبيرة كعضو لجنة تحكيم، فقد شاركت على مدار مشوارها الفنى فى 17 مهرجان كعضو لجنة تحكيم، إلى جانب أنها تمتلك من الخبرة السينمائية ما يجعلها تعرف أى الأفلام التى ستفوز، وأى ممثل سيحصل على اللقب، فمنذ صغرها وحينما كانت تذهب لمهرجان كان السينمائى، كانت تصنع لنفسها ورقة صغيرة تكتب فيها أسماء الفائزين من وجهة نظرها.
مريم نعوم

صناع «بين بحرين»: الفيلم يناقش قضايا المرأة المهمشة

بعد جولة في المهرجانات الدولية والمحلية عُرض الفيلم النسائي "بين بحرين" في دور العرض المصرية وأثارت فكرته ضجة كبيرة، حيث تدور قصته حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها. ويسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية، كما يثير الفيلم العديد من التساؤلات حول العالم النسوي.
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بروفات- مروان- -خوري- وسوما- وآيات -فاروق -للموسيقي -العربية (25)

بروفات ونقاشات.. سوما ومروان خوري يستعدان لـ«الموسيقى العربية»

واصل الفنانون المصريون والعرب، المشاركون في مهرجان الموسيقى العربية، استعداداتهم للدورة 28 من المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، إذ أجرى المطرب اللبناني مروان خوري، وفرقته الموسيقية بروفات تخللها مناقاشات حول حفله الذي سيقام بعد غد السبت بالإسكندرية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وأجرت الفنانتان سوما وآيات فاروق بروفات حفلهما، إذ تحيي الأخيرة حفلا يوم 4 نوفمبر المقبل مع الفنان محمد الحلو، أما سوما فمن المقرر أن تحيي حفلها يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، حيث تقدم مجموعة من الأغاني التراثية، وعددا من أشهر أغانيها مثل "دا حبيبي"، و"أعز أصحاب".
محمد-منير

تنازل عن أجره.. تفاصيل ظهور منير بمهرجان الموسيقى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، ويحرص المهرجان دائما على أن تكون كل دورة مميزة بنجومها، ومفاجأة هذا العام هى وجود المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه ليفتتح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، ويبدو أن "منير بدأ بروفات الاستعداد للحفل، حيث ينشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) فيديوهات البروفات التي يعدها من منزله".
حمو-بيكا

حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: أنا أخوك الصغير وعايز أكل عيش

أعرب المطرب الشعبي حمو بيكا، عن أسفه للفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، وذلك لما بدر منه في مقطع فيديو بثه من داخل نقابة المهن الموسيقية، الأحد الماضي، مضيفًا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، أن جمهوره من كل فئات المجتمع ويعجبه المحتوي الذي يقدمه، مشيرًا إلى أنه لديه القدرة على إسعاد الجمهور بالأغاني التي يقدمها، قائلًا في رسالة إعتذار لأمير الغناء العربي: «أنا أخوك الصغير وأسف مكنش قصدي وهدفي أني عايز أقول لحضرتك إني عايز أكل عيش واللي انت هتحكم بيه أنا راضي بيه».
هانى-شاكر (2)

هاني شاكر: «فرق كبير بين أوكا وأورتيجا وحمو بيكا»

طالب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الشباب بعدم الانسياق وراء الأغاني الهابطة التي تحمل كلمات خارجة، معقبًا: "اسمعوا مزيكا اللي أنتم عايزنها بس مش بالكلام ده". وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن المصنفات الفنية لا تراقب هذه الأغاني لأنها تغني في الشوارع، مشددًا على أنه لا حفلات لـ "حمو بيكا "بعد اليوم.
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