الأرصاد: طقس اليوم معتدل صباحًا.. بارد ليلًا

تحرير:التحرير ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 20 27 شبين الكوم 19 26 طنطا 19 26 دمنهور 17 25 الإسكندرية 16 25 بلطيم 16 25 مطروح 16 26 السلوم 17 27 سيوة 21 28 بورسعيد 21 25 دمياط 20