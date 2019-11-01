خبير مصري يؤكد أهمية تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

ارتفاع ضغط الدم

قال الدكتور محمود الشربيني خبير العناية المركزة وعضو الجمعية الأمريكية لمراحل الطب الحرجة إن أحدث الدراسات الطبية الموسعة التى أجريت فى مراكز متعددة، وشارك فيها أطباء أسبان وبريطانيون وأمريكيون توصلت إلى نتائج هامة جدا بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، إذ أكدت أن تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم أفضل كثيرا. وأوضح الشربيني، أن الأبحاث التى تم نشرها فى مجلة القلب الأوروبية كشفت أن أفضل وقت لتناول أدوية ضغط الدم التى لا تحتوى على مدرات البول، هو ليلا قبل النوم وليس عند الاستيقاظ من النوم أو على مدار اليوم، مشيرا إلى أن نتائج الدراسات تؤكد أن تناول أدوية علاج الضغط قبل النوم تحقق مفعولا افضل فى التحكم فى علاج الضغط وتنجح فى علاج الارتفاع الذى لا يستجيب للعلاج إذا ما تم تناوله فى الصباح عند الاستيقاظ أو فى أوقات أخرى.

وأضاف، أن النتائج المذهلة الأخرى التي توصلت إليها تلك الدراسات أكدت أن تناول علاج الضغط قبل النوم يقلل مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات وفشل القلب، وكذلك الموت أثناء النوم، موضحا أنه يقلل نسب حدوث جلطات ونزيف المخ، والتى تزداد فرص حدوثها أثناء النوم ليلا فى مرضى ضغط الدم المرتفع.وتابع: "أنه أثناء