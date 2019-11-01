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خبير مصري يؤكد أهمية تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
قال الدكتور محمود الشربيني خبير العناية المركزة وعضو الجمعية الأمريكية لمراحل الطب الحرجة إن أحدث الدراسات الطبية الموسعة التى أجريت فى مراكز متعددة، وشارك فيها أطباء أسبان وبريطانيون وأمريكيون توصلت إلى نتائج هامة جدا بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، إذ أكدت أن تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم أفضل كثيرا. وأوضح الشربيني، أن الأبحاث التى تم نشرها فى مجلة القلب الأوروبية كشفت أن أفضل وقت لتناول أدوية ضغط الدم التى لا تحتوى على مدرات البول، هو ليلا قبل النوم وليس عند الاستيقاظ من النوم أو على مدار اليوم، مشيرا إلى أن نتائج الدراسات تؤكد أن تناول أدوية علاج الضغط قبل النوم تحقق مفعولا افضل فى التحكم فى علاج الضغط وتنجح فى علاج الارتفاع الذى لا يستجيب للعلاج إذا ما تم تناوله فى الصباح عند الاستيقاظ أو فى أوقات أخرى.
وأضاف، أن النتائج المذهلة الأخرى التي توصلت إليها تلك الدراسات أكدت أن تناول علاج الضغط قبل النوم يقلل مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات وفشل القلب، وكذلك الموت أثناء النوم، موضحا أنه يقلل نسب حدوث جلطات ونزيف المخ، والتى تزداد فرص حدوثها أثناء النوم ليلا فى مرضى ضغط الدم المرتفع.وتابع: "أنه أثناء
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مصطفى-مدبولى

هل قررت الحكومة بيع مياه الري للمزارعين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن توجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة الري والموارد المائية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين. وأشارت وزارة الزراعة إلى التزامها بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
عادل-الغضبان

حقيقة نقل تمثال «ديليسبس» إلى متحف قناة السويس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن نقل تمثال "ديليسبس" من محافظة بورسعيد إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع محافظة بورسعيد، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تمثال "ديليسبس" إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأشارت الوزارة إلى أن التمثال مازال موجودا في مكانه بترسانة بور فؤاد، وأنه لم يُنقل خارج نطاق المحافظة، مُشيرةً إلى أن تمثال "فرديناند ديليسبس" معلماً هاماً من معالم المحافظة وجزء من تاريخ المدينة وثقافتها.
معهد-الاورام (2)

الحكومة: لا صحة لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، بل على العكس فإن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خاصةً للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة ترد على تفشي وباء «حمى الضنك» بالبحر الأحمر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تفشي وباء "حمى الضنك" وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن "القصير والغردقة" بمحافظة البحر الأحمر. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة "بحمى الضنك" بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة، مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تمامًا.
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طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (3)

الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة وبالنسبة للبحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة والموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة والموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: اليوم انخفاض في الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، إذ الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (1)

الأرصاد: غدا انخفاض في الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، إذ الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء جامعة مايو الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 506 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو"، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، السياسة والاقتصاد، إدارة الأعمال، العلاج الطبيعي، التمريض، الكلية التكنولوجية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
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