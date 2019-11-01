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ترامب ينقل مقر إقامته إلى منتجع «بالم بيتش» بفلوريدا

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سينقل مقر إقامته إلى منتجع "بالم بيتش" بولاية فلوريدا بدلا من برج ترامب تاور بنيويورك. وأعرب ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، عن حبه وتقديره لنيويورك وشعبها وأنه سيظل كذلك دائما، مرجعا السبب في تغيير مقر إقامته إلى المعاملة السيئة من بعض الزعماء السياسيين في نيويورك له، رغم أنه يدفع ملايين من الدولارات في المدينة والولاية والضرائب المحلية كل عام.

وكانت مصادر إعلامية أخرى قد كشفت عن أن ترامب تقدم بطلب لتغيير مقر إقامته الأساسي في أواخر سبتمبر الماضي إلى منتجع "بالم بيتش".

يذكر أن ترامب يملك منتجع "مار ألاجو" في بالم بيتش منذ 1985، حيث قضى هناك خلال الرئاسة وقتا أطول مما قضاه في برجه الكائن في شارع "فيفث أفينيو" في مدينة نيويورك.

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