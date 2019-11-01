نجم ليفربول يحلم بشارة قيادة الريدز

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

ليفربول

يتطلع ترينت ألكسندر- أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، إلى ارتداء شارة قيادة الفريق عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين، وخوض مباراته المئة مع الريدز، غدًا السبت. وقال ترينت ألكسندر- أرنولد، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، اليوم الجمعة: "لا أخجل من قول ذلك، أريد أن أصبح قائدًا لليفربول لأن هذا حلمي، وسواء تحقق الحلم أو لم يتحقق فالأمر ليس بيدي، لست من يختار القائد، لكن هذا الشيء أود تحقيقه في يوم من الأيام، قيادة ليفربول شيء أحلم به دائمًا ويحفزني".

ونشأ ترينت ألكسندر- أرنولد في مدينة ليفربول ودخل أكاديمية النادي وعمره 6 سنوات، وهو لا يفكر فى اللعب في أي مكان آخر. وأضاف الدولي الإنجليزي: "كنت دائمًا لاعبا في ليفربول والنادي مثل بيتي، لم أفكر مطلقا في الانتقال إلى أي مكان آخر، عندما كبرت كان حلمي دائما اللعب في ليفربول، والآن أنا أعيش الحلم ولا

ونشأ ترينت ألكسندر- أرنولد في مدينة ليفربول ودخل أكاديمية النادي وعمره 6 سنوات، وهو لا يفكر فى اللعب في أي مكان آخر.



وأضاف الدولي الإنجليزي: "كنت دائمًا لاعبا في ليفربول والنادي مثل بيتي، لم أفكر مطلقا في الانتقال إلى أي مكان آخر، عندما كبرت كان حلمي دائما اللعب في ليفربول، والآن أنا أعيش الحلم ولا أرى أن ذلك سيتغير".



وسيلتقي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا في المسابقة، غدًا السبت، على ملعب "فيلا بارك"، لمواصلة مسيرته الجيدة في البريميرليج، والحفاظ على فارق الـ6 نقاط الذي يفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من نوفمبر الحالي.



وسيكون الفوز بمنزلة الحافز المعنوي للريدز، وكذلك بروفة جادة وقوية للفريق، قبل مباراتيه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

