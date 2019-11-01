رياضة

نجم ليفربول يحلم بشارة قيادة الريدز

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
ليفربول
ليفربول
يتطلع ترينت ألكسندر- أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، إلى ارتداء شارة قيادة الفريق عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين، وخوض مباراته المئة مع الريدز، غدًا السبت. وقال ترينت ألكسندر- أرنولد، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، اليوم الجمعة: "لا أخجل من قول ذلك، أريد أن أصبح قائدًا لليفربول لأن هذا حلمي، وسواء تحقق الحلم أو لم يتحقق فالأمر ليس بيدي، لست من يختار القائد، لكن هذا الشيء أود تحقيقه في يوم من الأيام، قيادة ليفربول شيء أحلم به دائمًا ويحفزني".
ونشأ ترينت ألكسندر- أرنولد في مدينة ليفربول ودخل أكاديمية النادي وعمره 6 سنوات، وهو لا يفكر فى اللعب في أي مكان آخر. وأضاف الدولي الإنجليزي: "كنت دائمًا لاعبا في ليفربول والنادي مثل بيتي، لم أفكر مطلقا في الانتقال إلى أي مكان آخر، عندما كبرت كان حلمي دائما اللعب في ليفربول، والآن أنا أعيش الحلم ولا
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أحمد فتحي - أحمد الشيخ

الأهلي يكشف سبب غياب أحمد الشيخ عن المران

قال الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبي الفريق، واصلا تدريباتهما التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل. وقال الجهاز الطبي إن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب، وتتضمن تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما. وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.
سيد عبد الحفيظ

«مصير الودية والاستفادة الكاملة».. عبد الحفيظ يتحدث

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني لم يحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المقام حاليا بالإمارات، كما أوضح أن الجهاز الفني ما زال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها؛ لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق، وأشار إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة، وكل الاحتمالات واردة.
أسامة خليل (4)

أسامة خليل: الصحافة الورقية لم تعد موجودة لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن "الصحافة الورقية لم تعد موجودة، كما أن ظروفها باتت صعبة لعدم تطويرها، ولظهور الوسائل الإلكترونية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف أسامة خليل: "في عام 2022 سيكون 85% من المادة الإعلامية عبارة عن (فيديو)، ويجب على الصحافة الإلكترونية أن تحافظ على قيم وقواعد وأدبيات الصحافة الورقية، لكن الصحفيين تخلوا عن هذا الأمر للأسف، وباتت هناك حالة مسخ إعلامي نعيشها، وحالة من عدم الاحترام للمشاهد والقارئ".
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ليفربول - برشلونة (2)

نجم ليفربول يكشف حظوظ الفريق للفوز باللقب الغائب

قال جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي منح ناديه دفعة كبيرة من الثقة بإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري، وذلك حسبما أفاد لصحيفة الجارديان. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال، لينال لقبه الأول تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بينما جاء ثانيا في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل، ويتصدر فريق كلوب الدوري بفارق 6 نقاط هذا الموسم بعد بداية قوية ويأمل ميلنر أن تساعد خبرة الفوز باللقب الأوروبي ناديه على حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة توتنهام هوتسبير. وتحدث كلوب عن موقف توتنهام، قائلا: "لا يمكنني الحكم، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، ولن ندخل المباراة بثقة، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة، ولا يمكنني قول شيء عن موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر فى أننا لا يمكننا الفوز باللقب (دوري أبطال أوروبا)، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد".
محمد- صلاح‎

مونديال الأندية يهدد ليفربول بفقدان خدمات نجميه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الخميس، عن استضافة الصين للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في عام 2021 بمشاركة 24 ناديا، بدلا من 7 أندية كما هو معمول به في الوقت الحالي، وهو النظام الذي يهدد ليفربول بفقدان خدمات نجومه في تلك البطولة التي ضمن التأهل إليها بالفعل، حيث يشارك فيها من القارة الأوروبية 8 أندية وهى 4 أندية أبطال دوري أبطال أوروبا بين عامي 2018 و2021، و4 أندية أبطال الدوري الأوروبي في نفس الأعوام، وتقام البطولة في شهر يونيو وتنتهي في يوليو، ومن ثم فهى تتعارض مع كأس أمم إفريقيا 2021.
محمد-صلاح-مع-نابى-كيتا

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جينك بدوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق جينك البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد لومينوس أرينا، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، وشهد التشكيل عودة الدولي المصري محمد صلاح، ليشارك بشكل أساسي، بعدما تغيب عن مباراة فريقه الماضية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها في مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي بمسابقة الدوري الإنجليزي.
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