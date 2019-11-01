رياضة

ماذا ننتظر من الجولة الـ11 في الكالتشيو؟

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
يوفنتوس - إنتر ميلان
يوفنتوس - إنتر ميلان
يواصل يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الوصيف، صراعهما الشرس في قمة الدوري الإيطالي، بمواجهتين سهلتين نسبيا بعد فوز صعب وآخر غير مقنع في الجولة الماضية من المسابقة. ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في مسيرة خالية من الهزائم. لكن يوفنتوس احتاج إلى ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينجو من فخ التعادل ويفوز 2-1 على جنوى. ويخوض يوفنتوس، غدا السبت، مباراة الديربي أمام تورينو الذي يعاني بشدة بعد هزيمته الساحقة على ملعب لاتسيو برباعية بيضاء.
وسيحاول تورينو تصحيح مساره خلال مواجهته أمام يوفنتوس غدا السبت، أملا في إنهاء مسيرته الخالية من الانتصارات مؤخرا، والتي شهدت خسارته 3 مرات وتعادله مرتين في آخر 5 جولات. ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، بعد أن عانى الفريق الأمرّين في طريقه نحو
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أحمد فتحي - أحمد الشيخ

الأهلي يكشف سبب غياب أحمد الشيخ عن المران

قال الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبي الفريق، واصلا تدريباتهما التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل. وقال الجهاز الطبي إن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب، وتتضمن تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما. وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.
سيد عبد الحفيظ

«مصير الودية والاستفادة الكاملة».. عبد الحفيظ يتحدث

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني لم يحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المقام حاليا بالإمارات، كما أوضح أن الجهاز الفني ما زال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها؛ لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق، وأشار إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة، وكل الاحتمالات واردة.
أسامة خليل (4)

أسامة خليل: الصحافة الورقية لم تعد موجودة لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن "الصحافة الورقية لم تعد موجودة، كما أن ظروفها باتت صعبة لعدم تطويرها، ولظهور الوسائل الإلكترونية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف أسامة خليل: "في عام 2022 سيكون 85% من المادة الإعلامية عبارة عن (فيديو)، ويجب على الصحافة الإلكترونية أن تحافظ على قيم وقواعد وأدبيات الصحافة الورقية، لكن الصحفيين تخلوا عن هذا الأمر للأسف، وباتت هناك حالة مسخ إعلامي نعيشها، وحالة من عدم الاحترام للمشاهد والقارئ".
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ريبيري

إيقاف ريبيري 3 مباريات بعد الاعتداء على الحكم

لم يشفع له الاعتذار الذي قدمه اليوم الإثنين، على ما بدر منه، حيث قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف النجم الفرنسي فرانك ريبيري ثلاث مباريات بعد واقعة تعديه على الحكم، إلى جانب تغريمه 20 ألف يورو، وأشار الاتحاد في بيانه وفقًا لما نقله موقع "فوتبول الإيطالي" فإن معاقبة ريبيري جاءت بسبب سلوكه تجاه الحكم المساعد إلى جانب تلفظه بألفاظ سيئة تجاه الحكم، وهو ما أظهرته التسجيلات المصورة، بهذا سيغيب ريبيري عن مواجهات ساسولو وبارما وكالياري في الدوري الإيطالي.
رونالدو

بوفون يشبه تأثير غياب كيليني برونالدو

يرى الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون أن التأثير الذي سيحدثه غياب مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني، يماثل التأثير الذي سيحدث للسيدة العجوز في حال تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة. ويأتي ذلك بعد تعرض كيليني، قائد البيانكونيري، للإصابة بالرباط الصليبي، وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "إصابة كيليني سرّعت من عملية إدخال دي ليخت في المشاركة واللعب، إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكون لدينا لاعب جاهز (دي ليخت) في شهر مارس حتى لو بدا في هذه الفترة أنه يعاني من وجود سحابة كثيفة فوق رأسه".
إنتر ميلان-بارما

إنتر يفشل في استغلال تعثر يوفنتوس ويتعادل مع بارما

فشل فريق إنتر في استغلال تعثر منافسه يوفنتوس وتعادل مع نظيره بارما بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل أهداف المباراة لصالح النيراتزوري كل من أنطونيو كاندريفا فى الدقيقة الـ23 وروميرو لوكاكو فى الدقيقة الـ51، بينما سجل لصالح بارما يان كرامو فى الدقيقة الـ26 وجرفينيو فى الدقيقة الـ30 من عمر المباراة، ورغم التعادل فإن إنتر ما زال فى المنافسة على صدارة الجدول برصيد 22 نقطة فى المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر.
كريستيانو رونالدو

يوفنتوس يستهدف تكرار تجربة رونالدو الصيف المقبل

يستعد يوفنتوس الإيطالي لإبرام صفقة جديدة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد التعاقد في العام الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد، وذلك بفضل الإيرادات المميزة التي حققها البيانكونيري في الآونة الأخيرة، إلا أن إدارة السيدة العجوز تضع شروطا لتلك الصفقة، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، لا ينوي يوفنتوس إبرام صفقة مشابهة في كل التفاصيل لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سن 33 عامًا بمقابل يزيد على 100 مليون يورو.
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