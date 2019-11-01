ماذا ننتظر من الجولة الـ11 في الكالتشيو؟

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

يوفنتوس - إنتر ميلان

يواصل يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الوصيف، صراعهما الشرس في قمة الدوري الإيطالي، بمواجهتين سهلتين نسبيا بعد فوز صعب وآخر غير مقنع في الجولة الماضية من المسابقة. ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في مسيرة خالية من الهزائم. لكن يوفنتوس احتاج إلى ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينجو من فخ التعادل ويفوز 2-1 على جنوى. ويخوض يوفنتوس، غدا السبت، مباراة الديربي أمام تورينو الذي يعاني بشدة بعد هزيمته الساحقة على ملعب لاتسيو برباعية بيضاء.

وسيحاول تورينو تصحيح مساره خلال مواجهته أمام يوفنتوس غدا السبت، أملا في إنهاء مسيرته الخالية من الانتصارات مؤخرا، والتي شهدت خسارته 3 مرات وتعادله مرتين في آخر 5 جولات. ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، بعد أن عانى الفريق الأمرّين في طريقه نحو

وسيحاول تورينو تصحيح مساره خلال مواجهته أمام يوفنتوس غدا السبت، أملا في إنهاء مسيرته الخالية من الانتصارات مؤخرا، والتي شهدت خسارته 3 مرات وتعادله مرتين في آخر 5 جولات.



ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، بعد أن عانى الفريق الأمرّين في طريقه نحو الفوز على ملعب بريشيا بهدفين مقابل هدف.



ويلتقي إنتر ميلان مع بولونيا غدًا السبت، وفي اليوم ذاته يلتقي أتلانتا صاحب المركز الثالث مع كالياري.



ويمتلك نابولي 18 نقطة في المركز السادس متساويا مع لاتسيو وكالياري، وذلك قبل مباراته الكلاسيكية أمام مضيفه روما (الرابع) غدا السبت.



ويلتقي يوم الأحد، ميلان مع لاتسيو، وفيورنتينا مع بارما، وليتشي مع ساسولو، وفيرونا مع بريشيا، وجنوى مع أودينيزي، وتختتم الجولة يوم الإثنين بمباراة سبال مع سامبدوريا.

