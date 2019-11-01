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مصرع وإصابة 39 مزارعا في حادث تحطم شاحنة شمال الفلبين

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
تحطم شاحنة - أرشيفية
تحطم شاحنة - أرشيفية
أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم الجمعة، مصرع 19 مزارعا في منطقة جبلية شمالي البلاد، إثر سقوط شاحنتهم المحملة بأكياس من حبوب الأرز في واد عميق. وأضاف المسؤول في الشرطة مانويل كانيباس، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن 20 شخصا آخرين كانوا على متن الشاحنة أصيبوا بجروح، لكنها لا تمثل خطرا على حياتهم، مبينا أن الضحايا كانوا عائدين إلى منازلهم بعد أن تسلموا دعما حكوميا في بلدة كونير، وذلك في مأساة جديدة من كوارث الطرق الخطيرة في هذا البلد.
وقتل 29 شخصا، من بينهم أطفال - سبتمبر الماضي - في بلدة تيبولي بجنوب الفلبين عندما تحطمت شاحنة كانت تقل مجموعة من الأشخاص العائدين إلى منازلهم بعد حفل على الشاطئ.
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مقتل وإصابة 31 شخصا إثر انفجار سيارة متفجرات بأفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الخميس مقتل وإصابة ما لا يقل عن 31 من مسلحي طالبان والمدنيين إثر انفجار سيارة محملة بالمتفجرات في إقليم جوزجان شمال أفغانستان. وقال فيلق "شاهين 209" -في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن الحادث وقع مساء يوم الأربعاء في قرية "بازاراك جانجال أريج" التابعة لمنطقة مارديان، حيث كان مسلحو طالبان ينقلون القنابل والمواد المتفجرة، في طريقهم من منطقة شاهار بولاك بإقليم بلخ إلى منطقة مارديان.
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فرنسا تعلن حالة الكوارث الطبيعية في 186 بلدية جنوب البلاد

أعلنت السلطات الفرنسية حالة كوارث طبيعية في 186 بلدة جنوبي البلاد، وذلك جراء سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد في 22 و 23 أكتوبر الجاري. وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن اعتراف الدولة بذلك سيؤدي إلى دفع تعويضات استثنائية لضحايا هذه الظروف الجوية السيئة، والتي تسببت في الفيضانات والانهيارات الطينية. كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في 18 أكتوبر عام 2018 حالة الكوارث الطبيعية في 126 بلدية تابعة لإقليم "أود" جنوب البلاد؛ عقب هطول الأمطار والسيول في تلك المناطق، ما أسفر عن مصرع 14 شخصا، وإصابة 75 آخرين، وارتفاع منسوب المياه في وادي "أود"؛ ليصل إلى مستوى قياسي يقترب من 7 أمتار.
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«النفقات» كلمة السر في غلق سفارات إسرائيل حول العالم

وصلت مفاوضات وزارة المالية الإسرائيلية حول أزمة تقليص الأموال التي تمنحها للسفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم إلى طريق مسدود. قرار التقليص جاء بعد 30 عاما من تلقي الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يعملون خارج البلاد هذه المبالغ مقابل تمثيلهم وحيازة المنزل كجزء من معاشاتهم، ولم يطلب منهم عرض أي تقرير أو تفاصيل عن المصروفات. بعد معلومات عن تراجع الوزارة عن اتفاق سابق تم مع ممثلين عن العاملين في السلك الدبلوماسي حول الرواتب المصروفة للعاملين في القطاع وأوضاعهم، أغلقت جميع السفارات والقنصليات حول العالم أبوابها.
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العثور على 12 مهاجرا عربيا في شاحنة تبريد ببلجيكا

عثرت السلطات البلجيكية على 12 مهاجرا، جميعهم من الجنسية السورية، باستثناء شخص واحد من الجنسية السودانية، مختبئين في شاحنة تبريد تنقل فاكهة وخضراوات. وقال متحدث باسم الشرطة البلجيكية، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية، إنهم "بصحة جيدة"، لافتا إلى أن النيابة العامة في إنفير فتحت تحقيقا في الواقعة. وكان السائق يشك في وجود مهاجرين على متن الشاحنة، لذا أبلغ الشرطة، التي عثرت عليهم بعد عملية تفتيش تمت على الطريق السريع الرابط بين إنفير (بلجيكا) وأيندهوفن (هولندا)، ويرجح أنهم بالغون.
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بدء مراسم تنصيب الامبراطور الياباني ناروهيتو

بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو، وذلك في القصر الامبراطوري في العاصمة طوكيو بحضور كبار الشخصيات والمسئولين من جميع أنحاء العالم. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عددا من كبار الشخصيات من أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية أبرزهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأمير البريطاني تشارلز ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وزعيمة ميانمار أون سان سوتشي، ومنسقة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، يشاركون في حضور الحفل.
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مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء زلزال في باكستان

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