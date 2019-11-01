مصابان في حريق مبنى الخدمات بكنيسة شبرا

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

حريق كنيسة - أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق محدود اندلع في مبنى الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس الجيوشي بمنطقة شبرا، صباح الجمعة. البداية كانت ببلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من كنيسة مارجرجس الجيوشي، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة لإدارة الحماية المدنية بتعزيزات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وحصره في مساحة ضيقة دون امتداده إلى باقي الطوابق ودون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة الحريق، وتبين نشوبه في مسرح الكنيسة الواقع بالطابق الثانى من مبنى الخدمات، ولم يمتد الحريق إلى باقي الطوابق، لا سيما لسرعة وصول رجال الإطفاء إلى محل البلاغ في غضون دقائق. قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا بمحيط الكنيسة لتسهيل مهمة رجال الحماية المدنية الذين أجروا عملية

وأخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة الحريق، وتبين نشوبه في مسرح الكنيسة الواقع بالطابق الثانى من مبنى الخدمات، ولم يمتد الحريق إلى باقي الطوابق، لا سيما لسرعة وصول رجال الإطفاء إلى محل البلاغ في غضون دقائق.



قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا بمحيط الكنيسة لتسهيل مهمة رجال الحماية المدنية الذين أجروا عملية التبريد لمنع تجدد الحريق ثانية، بينما أصيب 2 من الرعاة بالكنيسة بحالة اختناق وجرى إسعافهما فى مكان الحريق.



مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور وجه بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق، وترجح المعاينة الأولية نشوبه بسبب ماس كهربائي.



