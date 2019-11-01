اللقطات الأولى لحريق مبنى الخدمات بكنيسة شبرا

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

حريق بكنيسة - أرشيفية

وصل فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محدود اندلع في مبنى الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس الجيوشي بمنطقة شبرا، صباح اليوم الجمعة. البداية كانت ببلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من كنيسة مارجرجس الجيوشي، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة لإدارة الحماية المدنية بتعزيزات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وحصره في مساحة ضيقة دون امتداده إلى باقي الطوابق ودون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة الحريق، وتبين نشوبه في مسرح الكنيسة الواقع بالطابق الثانى من مبنى الخدمات، ولم يمتد الحريق إلى باقي الطوابق، لا سيما لسرعة وصول رجال الإطفاء إلى محل البلاغ في غضون دقائق. قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا بمحيط الكنيسة لتسهيل مهمة رجال الحماية المدنية الذين أجروا عملية