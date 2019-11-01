جريمة

شادو وأستروكس.. تجار مخدر الموت يسقطون بالجيزة

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
مواد مخدرة
مواد مخدرة
أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 30 قضية بينها 27 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (1040 جرام حشيش – 1263 قرصا مخدرا –
اقرأ المزيد
خبز-عيش

مباحث التموين تتصدى لغش أصحاب المخابز في الجيزة

حملات مستمرة على مدى الساعة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

ملاحقات أمنية لهاربين من أحكام في المنطقة الأثرية

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
اشارة-مرور (3)

الانتظار الخاطئ آفة شوارع الجيزة بـ1251 مخالفة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3548 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
آثار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان (12)

اللقطات الأولى لحريق مبنى الخدمات بكنيسة شبرا

وصل فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محدود اندلع في مبنى الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس الجيوشي بمنطقة شبرا، صباح اليوم الجمعة. البداية كانت ببلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من كنيسة مارجرجس الجيوشي، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة لإدارة الحماية المدنية بتعزيزات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وحصره في مساحة ضيقة دون امتداده إلى باقي الطوابق ودون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
اقرأ المزيد من الأخبار
كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تداهم بؤرا إجرامية في الجيزة وتضبط 37 متهما

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-امنية

تنفيذ 64 حكما قضائيا وضبط 4 قطع سلاح في العمرانية

على مدار فترة طويلة، شكلت إشغالات شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة، صداعًا لأجهزة الأمن بالجيزة، الأمر الذي دفع مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع إلى توجيه حملات متواصلة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
كمين-شرطه-في-سيناء

القبض على 53 عنصرا إجراميا في الطالبية

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
سلاح-ومخدرات

الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]