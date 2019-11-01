شادو وأستروكس.. تجار مخدر الموت يسقطون بالجيزة

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

مواد مخدرة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 30 قضية بينها 27 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (1040 جرام حشيش – 1263 قرصا مخدرا –

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 30 قضية بينها 27 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (1040 جرام حشيش – 1263 قرصا مخدرا – 230 جرام أستروكس – 116 جرام هيروين – 60 جرام شادو – 125 جرام بودرة).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط متهمين اثنين في قضية دفاع عن النفس، بحوزتهما فردا خرطوش محليا الصنع وطلقات مختلفة الأعيرة.



