الانتظار الخاطئ آفة شوارع الجيزة بـ1251 مخالفة

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

حركة السيارات

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3548 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

تتصدى الإدارة على مدار الساعة لانتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة بمطالع ومنازل الكباري، ما يعوق السيولة المرورية، وأسفرت جهودها عن شن 12 حملة بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 19 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات حملات عدة على سيارات السرفيس، وجرى تحرير 1251 مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح

تتصدى الإدارة على مدار الساعة لانتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة بمطالع ومنازل الكباري، ما يعوق السيولة المرورية، وأسفرت جهودها عن شن 12 حملة بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 19 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.



وشنت القوات حملات عدة على سيارات السرفيس، وجرى تحرير 1251 مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح الفوري في 32 مخالفة، فضلا عن حجز سيارتين بدون لوحات معدنية وضبط 19 مخالفة زجاج فاميه، و16 مخالفة الصلاحية الفنية للسيارة.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع.



