ملاحقات أمنية لهاربين من أحكام في المنطقة الأثرية

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

حملة أمنية

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 7 حالات اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. كما تمكن العقيد محمد نبيل

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 7 حالات اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه.



كما تمكن العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الأهرام، من ضبط 6 متهمين هاربين من أحكام قضائية متنوعة (جزئي - جناية - مستأنف)، و3 بائعين متجولين، و4 حالات تسول، وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من رفع إشغالات بإجمالي 91 حالة تعَدٍّ.



ووجه اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، باستمرار الحملات دعمًا لحركة السياحة في البلاد.





