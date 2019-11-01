هل تراجعت الصادرات المصرية بدول العالم؟.. الحكومة ترد

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

رئاسة الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن تراجع صادرات مصر غير البترولية لمختلف دول العالم. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع الصادرات المصرية غير البترولية. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3%، حيث سجلت 19 ملياراً و201 مليون دولار مُقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيا على انخفاض العجز في الميزان التجاري، والذي تراجع بقيمة بلغت 669 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، لافتةً إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لجهود الوزارة فى دعم المنتج المحلي وإحلاله محل المثيل المستورد، وذلك في إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلي