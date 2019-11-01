إياد نصار: قدمنا «حواديت الشانزليزيه» بشروط رمضان
تحرير:محمد عبد المنعم
٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
حواديت الشانزلزيه
ينطلق يوم 10 نوفمبر مسلسل «حواديت الشانزليزيه» واستعدادا لطرحه أطلق صناع المسلسل البرومو التشويقى للعمل على قناة MBC4، ويشارك فى بطولته كل من إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات ويتناول الحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق.
وحكى صناع المسلسل عن كواليسه، والأسباب التى دفعتهم ليكون الخمسينات هى الفترة التى يدور فيها أحداثه، كما حكوا عن الجديد الذي يقدموه فى تلك الحقبة.
قال إياد نصار فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه يجسد زوج الفنانة داليا مصطفى ويعمل مدير بنسيون يهوى حياة الكباريهات، مشيرا إلى أن العمل يتناول حياة
وحكى صناع المسلسل عن كواليسه، والأسباب التى دفعتهم ليكون الخمسينات هى الفترة التى يدور فيها أحداثه، كما حكوا عن الجديد الذي يقدموه فى تلك الحقبة.
قال إياد نصار فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه يجسد زوج الفنانة داليا مصطفى ويعمل مدير بنسيون يهوى حياة الكباريهات، مشيرا إلى أن العمل يتناول حياة الخمسينيات بشكل مختلف، ويتناول الجمال الموجود فى تلك المرحلة، لافتا إلى أن العمل يدور حول خمس بنات، وترينا الأحداث كيف يكون فى الحياة أكثر من لون، ولكن هناك من يحب أن يكون أعمى ويرى لونا واحدا فقط، مؤكدا أنهم يطرحون تساؤلا مؤداه: متى أصبح القبح يتحرك بشكل مستريح؟.
وتحدث عن عمله مع المخرج مرقص عادل الذى يخوض تجربته الدرامية الأولى، وقال إنه مخرج شاب ومثقف، وأعطى للمسلسل حقه، لافتا إلى أن مؤلفى العمل أيمن سليم ونهى سعيد تناولا حقبة مهمة وصعبة وفلسفة عميقة تم تقديمها بشكل بسيط، مؤكدًا على أن شركة سينرجى المنتجة للعمل لأول مرة تقدم مسلسلا خارج رمضان بشروط رمضان.
المؤلفة نهى سعيد قالت إنه لم يتبق لهم سوى يوم تصوير واحد وينتهوا نهائيا من العمل، مشيرة إلى أن أسباب اختيارها لفترة الخمسينيات أن مصر فى تلك الفترة كان شكلها مبهرا، والجميع دائما يحب تلك الفترة والملابس الخاصة بها، لذلك أرادوا أن يعطوا لخيالهم مساحة بعيدة عنهم ويتوغلوا بها، خاصة أنهم أحبوا ما قرأوه عن تلك الفترة، مؤكدة أنها تريد أن تعود للدراما التى تحترم عقلية المشاهد، خاصة أن بعض الأعمال حاليا فى منتصفها تفقد الخط الدرامى لها.
وتابعت بأن شركة سينرجى لم تخف من المجازفة، وتقدم مسلسلا من أضخم إنتاجها، وهو ما حملهم مسؤولية كبيرة على عاتقهم، لأنها لا تريد أن تخذل الرهان الكبير الذى أخذته الشركة معهم.