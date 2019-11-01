إياد نصار: قدمنا «حواديت الشانزليزيه» بشروط رمضان

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

حواديت الشانزلزيه

ينطلق يوم 10 نوفمبر مسلسل «حواديت الشانزليزيه» واستعدادا لطرحه أطلق صناع المسلسل البرومو التشويقى للعمل على قناة MBC4، ويشارك فى بطولته كل من إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات ويتناول الحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق.

وحكى صناع المسلسل عن كواليسه، والأسباب التى دفعتهم ليكون الخمسينات هى الفترة التى يدور فيها أحداثه، كما حكوا عن الجديد الذي يقدموه فى تلك الحقبة. قال إياد نصار فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه يجسد زوج الفنانة داليا مصطفى ويعمل مدير بنسيون يهوى حياة الكباريهات، مشيرا إلى أن العمل يتناول حياة