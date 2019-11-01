رياضة

أسامة خليل: قناتا الأهلي والزمالك تجارب فتنة

تحرير:كريم مليم ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
أسامة خليل
أسامة خليل
يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن قنوات الأندية خُلقت للفتنة، لأنهم يدافعون عن أنديتهم سواء كانت ظالمة أو مظلومة، كما أنهم ينتهكون الأندية الأخرى، علاوة على التحريض على الحكام. وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وأضاف "خليل": "تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من الأمثلة على الإعلام الموجه، فالرجل جاء للأهلي وتم التعامل معه على أنه فارس الفرسان، وتم استقباله استقبالا عظيما، ثم اختلفوا، فأظهره الإعلام كأنه شيطان، ثم عندما عاد الرجل وبدأ يتصالح مرة أخرى، تحول الأمر من جديد".
ونوه الكاتب الصحفي: "المواقع ستختفي لأنه لم يعد أحد يزور المواقع مباشرة، ولأن القارئ يذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي مباشرةً، ولا بد أن يفهم الجميع أن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت كوسيلة تواصل اجتماعي، وليست وسيلة اتصال إعلامي، لأن وسيلة التواصل الإعلامي لها قواعد لإصدارها وهناك معايير تحكم العمل،
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الأهلي يكشف سبب غياب أحمد الشيخ عن المران

قال الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبي الفريق، واصلا تدريباتهما التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل. وقال الجهاز الطبي إن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب، وتتضمن تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما. وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.
سيد عبد الحفيظ

«مصير الودية والاستفادة الكاملة».. عبد الحفيظ يتحدث

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني لم يحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المقام حاليا بالإمارات، كما أوضح أن الجهاز الفني ما زال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها؛ لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق، وأشار إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة، وكل الاحتمالات واردة.
أسامة خليل (4)

أسامة خليل: الصحافة الورقية لم تعد موجودة لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن "الصحافة الورقية لم تعد موجودة، كما أن ظروفها باتت صعبة لعدم تطويرها، ولظهور الوسائل الإلكترونية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف أسامة خليل: "في عام 2022 سيكون 85% من المادة الإعلامية عبارة عن (فيديو)، ويجب على الصحافة الإلكترونية أن تحافظ على قيم وقواعد وأدبيات الصحافة الورقية، لكن الصحفيين تخلوا عن هذا الأمر للأسف، وباتت هناك حالة مسخ إعلامي نعيشها، وحالة من عدم الاحترام للمشاهد والقارئ".
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تركي-آل-الشيخ

تركي الشيخ: «اللي ضهره ميستحملش اللعب ميلعبش معانا»

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تحذيرية لجماهير النادي الأهلي بشأن ردود الفعل على التغريدات التي نشرها الرئيس الشرفي السابق للأهلي، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "أقدر و أثمن ردود الفعل الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي.. أما رسالتي فهي للخبثاء وهواة الصيد في الماء العكر (اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا)".
صالح-سليم (3)

أسامة خليل يستشهد بصالح سليم لمحاربة السوشيال ميديا

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أنه "لا مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا (فيسبوك- تويتر) بالأندية في الظروف الطبيعية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "في الظروف الطبيعية ليس هناك مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا، لكن حين يكون الجمهور موجها، وهناك حملات يتم دفع ملايين الجنيهات لأجلها، فلا بد من أن تدخل الدولة لتنظيم هذا الأمر ومعاقبة البعض؛ لأن هناك جرائم تحدث في السوشيال ميديا".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

أسامة خليل: كان يجب على الجبلاية معاقبة الأهلي

شدد الكاتب الصحفي أسامة خليل، على أنه يجب أن تكون الدولة أكبر من الأندية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "يجب أن تكون الدولة أكبر من الأندية، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يمثل الدولة ولا يمثل نفسه، وهو ليس رجلا منتخبا، لكنه رجل دولة وله مسؤولياته، وما دام ذهب اليوم للجلوس مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فغدًا سيذهب ليجلس مع مجلس إدارة نادي الزمالك".
مجلس-ادارة-الاهلى‎

أسامة خليل: إدارة الأهلي لا تستحق الوجود في مكانها

أشار الكاتب الصحفي أسامة خليل إلى أن اتحاد الكرة يحكم بالتوازنات في الكثير من الأحيان، مشددا على أن تأجيل الدوري جاء بلا داعٍ، ومضيفا أن مجلس الأهلي بنى قراره في الأزمة الأخيرة على معلومات غير صحيحة. وقال أسامة خليل: "الخطيب حين تحدث في البيان الأخير، قال إن اجتماعه مع وزير الرياضة صحّح المعلومات المغلوطة التي تداولتها وسائل الإعلام، على الرغم من أنه لم يخرج أحد ليقول إن الزمالك هو السبب في التأجيل، أو إن اتحاد الكرة تواطأ مع الزمالك ضد الأهلي، لكن الجميع قال حينها إن الأمن هو من طالب بالتأجيل".
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