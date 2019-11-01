أسامة خليل: قناتا الأهلي والزمالك تجارب فتنة

تحرير:كريم مليم ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

أسامة خليل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن قنوات الأندية خُلقت للفتنة، لأنهم يدافعون عن أنديتهم سواء كانت ظالمة أو مظلومة، كما أنهم ينتهكون الأندية الأخرى، علاوة على التحريض على الحكام. وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وأضاف "خليل": "تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من الأمثلة على الإعلام الموجه، فالرجل جاء للأهلي وتم التعامل معه على أنه فارس الفرسان، وتم استقباله استقبالا عظيما، ثم اختلفوا، فأظهره الإعلام كأنه شيطان، ثم عندما عاد الرجل وبدأ يتصالح مرة أخرى، تحول الأمر من جديد".

ونوه الكاتب الصحفي: "المواقع ستختفي لأنه لم يعد أحد يزور المواقع مباشرة، ولأن القارئ يذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي مباشرةً، ولا بد أن يفهم الجميع أن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت كوسيلة تواصل اجتماعي، وليست وسيلة اتصال إعلامي، لأن وسيلة التواصل الإعلامي لها قواعد لإصدارها وهناك معايير تحكم العمل،

ونوه الكاتب الصحفي: "المواقع ستختفي لأنه لم يعد أحد يزور المواقع مباشرة، ولأن القارئ يذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي مباشرةً، ولا بد أن يفهم الجميع أن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت كوسيلة تواصل اجتماعي، وليست وسيلة اتصال إعلامي، لأن وسيلة التواصل الإعلامي لها قواعد لإصدارها وهناك معايير تحكم العمل، لكن لا يوجد شيء يحكم السوشيال ميديا".



وأتم أسامة خليل: "حالة الفوضى الموجودة الآن بسبب عدم وجود تقنين للعمل الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إنجلترا الآن زادت حالات الاكتئاب والانتحار بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يحاولون وضع قوانين لكي ترفع قضايا على الوسيلة".

