مباحث التموين تتصدى لغش أصحاب المخابز في الجيزة

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

مخبز

حملات مستمرة على مدى الساعة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 64 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 14 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 19 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 64 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 14 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 19 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.



وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها، أبرزها تحرير 10 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن و6 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



وعمد مدير مباحث التموين إلى توجيه معاونيه بتكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق وضبط الأسعار، والتصدي لغش التجار وأصحاب المصانع ومخازن المواد الغذائية غير المرخصة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.



